Ціни на нафту падають на тлі підготовки зустрічі Трампа і Путіна

Ціни на нафту знизилися через очікування потенційного мирного врегулювання між США та росією, що може призвести до відновлення російського експорту нафти і створити надлишок пропозиції на світовому ринку. Міжнародне енергетичне агентство (ІЕА) знизило прогноз зростання попиту, а Управління енергетичної інформації США (ЕІА) зафіксувало збільшення запасів нафти. Ці фактори разом чинять тиск на нафтові котирування, які вже втратили близько 3%.

Геополітична інтрига і ринкові очікування: інтелектуальна карта впливів на нафтовий ринок

Міжнародні очікування і реакція ринку

  • Плани зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна через два тижні з метою обговорення завершення війни в Україні стали ключовим фактором зниження цін на нафту.
  • Ймовірність мирної угоди змусила трейдерів очікувати відновлення експорту нафти з росії, що, на думку більшості спостерігачів, спричинить надлишок постачання на ринку.
  • Міжнародне енергетичне агентство (ІЕА) оновило прогноз надлишку пропозиції, очікуючи, що у 2026 році він сягне 2,4 млн барелів на день після приросту у 3 млн барелів у 2025 році.

Поточна динаміка цін

  • На момент публікації Brent торгувався на рівні $60,84 за барель, а WTI — по $57,29, обидва сорти втрачають близько 3%.
  • Аналітик ANZ Деніел Гайнс зазначив:

    «Побоювання щодо дефіциту пропозиції зменшилися після оголошення про зустріч Трампа з Путіним для обговорення припинення війни в Україні» (Reuters).

Скориговані прогнози попиту

  • ІЕА прогнозує зростання попиту на нафту лише на 700 000 барелів на добу у 2025 і 2026 роках.
  • Це зниження порівняно з попереднім прогнозом у 740 000 барелів на добу, зробленим минулого місяця.

Зростання запасів у США

  • Управління енергетичної інформації США (ЕІА) повідомило про збільшення запасів сирої нафти на 3,5 млн барелів за тиждень до 10 жовтня, після приросту на 3,7 млн барелів тижнем раніше.
  • Навіть той факт, що це частково пов’язано із сезонним технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів, не змінив загального песимістичного настрою.

Торговельна напруга між США та Китаєм

  • Новий спалах торговельних суперечок між США та Китаєм викликав побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.
  • Це, у свою чергу, негативно впливає на очікування попиту на нафту на світових ринках.

Висновки

  • Ймовірне мирне врегулювання між США та росією може призвести до збільшення обсягів російського експорту нафти, створюючи надлишкову пропозицію на ринку.
  • Скорочення прогнозів попиту ІЕА та зростання запасів у США вказують на ослаблення ринкової рівноваги та можливе подальше зниження цін.
  • Поєднання геополітичних і макроекономічних факторів (мирна ініціатива, запаси, торговельна напруга) формує нову конкурентну динаміку між основними експортерами енергоресурсів.
  • Загалом, нафтовий ринок переходить у фазу потенційного надлишку пропозиції, що може стимулювати перерозподіл ринкових часток і цінові війни між виробниками.

Вплив на конкуренцію

  • Зниження цін і можливий надлишок постачання створюють ризики для виробників із високою собівартістю (зокрема, сланцевих компаній США).
  • росія може отримати тимчасову перевагу на ринку за рахунок відновлення експорту, але при цьому її доходи скоротяться через нижчі ціни.
  • Країни ОПЕК, ймовірно, будуть змушені переглянути політику квот, щоб уникнути обвалу цін.

Автор:

Директор НТЦ «Психея»

