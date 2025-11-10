Індія терміново заміщує російську нафту: 5 млн барелів із США, Іраку та ОАЕ та нові довгострокові зв’язки з Анголою

Дві індійські нафтопереробні компанії закупили на спотовому ринку загалом 5 млн барелів нафти з США, Іраку та ОАЕ з постачанням у січні, реагуючи на планові з 21 листопада санкції США проти Rosneft та Lukoil, які забезпечують приблизно половину експорту нафти росії та значну частку індійського імпорту з цієї країни. Водночас зафіксовано нестандартні логістичні маневри санкціонованих танкерів поблизу індійського узбережжя і озвучено наміри Індії укласти довгострокові контракти з Анголою.

Заміщення російської нафти

Імпортні угоди на січень

  • Hindustan Petroleum Corp. (HPCL): придбано 2 млн барелів WTI (США) + 2 млн барелів Murban (ОАЕ) — разом 4 млн барелів.
  • Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL): придбано 1 млн барелів Basra Medium (Ірак).
  • Усі поставки — у січні (за повідомленням джерел, на які посилається Reuters).

Тригер змін у портфелі постачання

  • Санкції США проти Rosneft та Lukoil оголошені минулого місяця, набувають чинності 21 листопада.
  • Ці дві компанії забезпечують близько 50% експорту нафти росії та значну частку індійського імпорту з цієї країни.
  • Ринок відреагував терміновим пошуком альтернатив і спробами знайти лазейки для доступу до зниженої російської нафти.

Логістика і ризики: маневри танкерів

  • Два танкери під санкціями ЄС і Британії здійснили ship-to-ship-перевалку біля індійського узбережжя (повідомлення Bloomberg).
  • Ailana — простоював кілька тижнів, після перевалки вирушив до росії.
  • Fortis — після приймання вантажу попрямував до Кочі (Індія).
  • Висновок: зберігаються операційні та санкційні ризики щодо тіньової логістики.

Стратегія диверсифікації: Африка

  • Ангола визначена як ключовий партнер для енергетичної безпеки Індії.
  • Озвучено прагнення до довгострокових контрактів на купівлю нафти й газу та інтерес до критичних мінералів.

Акценти

  • Обсяг заміщення (5 млн барелів) уже законтрактований на січень: це миттєва відповідь на санкційний дедлайн 21 листопада, що підтверджує високу залежність від постачання з росії та операційну гнучкість індійських НПЗ.
  • Географічна диверсифікація (США — WTI, ОАЕ — Murban, Ірак — Basra Medium) зменшує цінові та політичні ризики, але потребує переналаштування логістики і зміни блендів у переробці.
  • STS-операції біля Індії вказують на паралельне збереження каналів доступу до дисконтної російської нафти, що посилює регуляторні ризики для імпортерів і трейдерів.
  • Фокус на Анголі як на довгостроковому постачальнику та джерелі критичних мінералів демонструє структурний зсув у політиці імпорту Індії — від короткострокових спотових угод до стабільних контрактів.

Факти

  • 5 млн барелів — сумарні закупівлі на січень.
  • HPCL: 2 млн барелів WTI + 2 млн барелів Murban.
  • MRPL: 1 млн барелів Basra Medium.
  • 21 листопада — дата набуття чинності санкцій США на Rosneft і Lukoil.
  • ~50% — частка експорту нафти росії, яку забезпечують ці дві компанії.
  • Ailana → росія після перевалки; Fortis → Кочі з отриманим вантажем.

«Роль Анголи в енергетичній безпеці Індії є дуже важливою. Індія є великим покупцем ангольської нафти та газу. Наші нафтогазові компанії прагнуть укласти з Анголою довгостроковий контракт на купівлю». — Президент Індії Драупаді Мурму

Кроки переходу від короткострокових дій до довгострокової стратегії

  • Негайний етап (січень):
    • Заміщення російських обсягів на 5 млн барелів зі США, ОАЕ та Іраку.
    • Зменшення залежності від санкційно-уразливих потоків.
  • Середньостроково:
    • Оптимізація логістики і маржин по суміші WTI/Murban/Basra Medium.
    • Керування ризиком санкцій та STS-операцій у регіоні.
  • Довгостроково:
    • Договори з Анголою на стабільні постачання енергоресурсів.
    • Інвестиції в критичні мінерали задля стійких ланцюгів постачання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

