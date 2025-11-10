Індія терміново заміщує російську нафту: 5 млн барелів із США, Іраку та ОАЕ та нові довгострокові зв’язки з Анголою

Дві індійські нафтопереробні компанії закупили на спотовому ринку загалом 5 млн барелів нафти з США, Іраку та ОАЕ з постачанням у січні, реагуючи на планові з 21 листопада санкції США проти Rosneft та Lukoil, які забезпечують приблизно половину експорту нафти росії та значну частку індійського імпорту з цієї країни. Водночас зафіксовано нестандартні логістичні маневри санкціонованих танкерів поблизу індійського узбережжя і озвучено наміри Індії укласти довгострокові контракти з Анголою.
Заміщення російської нафти
Імпортні угоди на січень
- Hindustan Petroleum Corp. (HPCL): придбано 2 млн барелів WTI (США) + 2 млн барелів Murban (ОАЕ) — разом 4 млн барелів.
- Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL): придбано 1 млн барелів Basra Medium (Ірак).
- Усі поставки — у січні (за повідомленням джерел, на які посилається Reuters).
Тригер змін у портфелі постачання
- Санкції США проти Rosneft та Lukoil оголошені минулого місяця, набувають чинності 21 листопада.
- Ці дві компанії забезпечують близько 50% експорту нафти росії та значну частку індійського імпорту з цієї країни.
- Ринок відреагував терміновим пошуком альтернатив і спробами знайти лазейки для доступу до зниженої російської нафти.
Логістика і ризики: маневри танкерів
- Два танкери під санкціями ЄС і Британії здійснили ship-to-ship-перевалку біля індійського узбережжя (повідомлення Bloomberg).
- Ailana — простоював кілька тижнів, після перевалки вирушив до росії.
- Fortis — після приймання вантажу попрямував до Кочі (Індія).
- Висновок: зберігаються операційні та санкційні ризики щодо тіньової логістики.
Стратегія диверсифікації: Африка
- Ангола визначена як ключовий партнер для енергетичної безпеки Індії.
- Озвучено прагнення до довгострокових контрактів на купівлю нафти й газу та інтерес до критичних мінералів.
Акценти
- Обсяг заміщення (5 млн барелів) уже законтрактований на січень: це миттєва відповідь на санкційний дедлайн 21 листопада, що підтверджує високу залежність від постачання з росії та операційну гнучкість індійських НПЗ.
- Географічна диверсифікація (США — WTI, ОАЕ — Murban, Ірак — Basra Medium) зменшує цінові та політичні ризики, але потребує переналаштування логістики і зміни блендів у переробці.
- STS-операції біля Індії вказують на паралельне збереження каналів доступу до дисконтної російської нафти, що посилює регуляторні ризики для імпортерів і трейдерів.
- Фокус на Анголі як на довгостроковому постачальнику та джерелі критичних мінералів демонструє структурний зсув у політиці імпорту Індії — від короткострокових спотових угод до стабільних контрактів.
Факти
- 5 млн барелів — сумарні закупівлі на січень.
- HPCL: 2 млн барелів WTI + 2 млн барелів Murban.
- MRPL: 1 млн барелів Basra Medium.
- 21 листопада — дата набуття чинності санкцій США на Rosneft і Lukoil.
- ~50% — частка експорту нафти росії, яку забезпечують ці дві компанії.
- Ailana → росія після перевалки; Fortis → Кочі з отриманим вантажем.
«Роль Анголи в енергетичній безпеці Індії є дуже важливою. Індія є великим покупцем ангольської нафти та газу. Наші нафтогазові компанії прагнуть укласти з Анголою довгостроковий контракт на купівлю». — Президент Індії Драупаді Мурму
Кроки переходу від короткострокових дій до довгострокової стратегії
- Негайний етап (січень):
- Заміщення російських обсягів на 5 млн барелів зі США, ОАЕ та Іраку.
- Зменшення залежності від санкційно-уразливих потоків.
- Середньостроково:
- Оптимізація логістики і маржин по суміші WTI/Murban/Basra Medium.
- Керування ризиком санкцій та STS-операцій у регіоні.
- Довгостроково:
- Договори з Анголою на стабільні постачання енергоресурсів.
- Інвестиції в критичні мінерали задля стійких ланцюгів постачання.
