Грудневе «просідання» цін на пропан під питанням: сезонний патерн може не спрацювати у 2025 році

Аналітика Trader’s Corner (10 листопада 2025 року) вказує: попри надрекордні запаси пропану у США та слабкі HDD (−25% до норми), низка чинників з боку нафти й геополітики може «підперти» котирування, тож традиційного грудневого здешевлення може не статися. Поточні спреди до нафти вже історично низькі (41–44%), а біржові ціни грудневих контрактів істотно нижчі за рівні року раніше.

Чи буде зниження цін на пропан у грудні?

Сезонний патерн і його першопричини

Звично грудень демонструє мінімальні середньомісячні ціни на нафту (10-річний зріз), що «тягне» донизу й пропан. Причини:

  • Рефінерійний цикл: завершення літнього попиту, сезонні зупинки НПЗ → відновлення запасів сирої нафти → слабший попит на нафту → нижчі ціни.
  • Надлишок пропану у 10-річному періоді та м’які зими знижували премію пропану до нафти.

Чому грудневе здешевлення може не відбутися

  • Дефіцитні запаси сирої нафти: комерційні запаси у США на 5-річних мінімумах; низькі запаси нафтопродуктів знижують мотивацію «тиснути» ціни вниз.
  • Стратегічні закупівлі: США та Китай поповнюють резерви → створюють цінову «підпору».
  • Санкційний фактор: нові обмеження США проти експорту російської нафти; перші сигнали дієвості → покупці шукають альтернативні барелі, ростуть обсяги танкерного зберігання.
  • <strongДешевий пропан відносно нафти: Mont Belvieu — 44% від WTI; Conway — 41% (середні для цієї пори — 51% та 50% відповідно) → менше простору для подальшого здешевлення відносно нафти.
  • Відхилення від 10-річних середніх: ціни на пропан уже на 7–9 центів/гал нижче середніх для грудня.
  • Біржові котирування грудня (станом на 5 листопада):
    • Mont Belvieu — 62,375 цента/гал проти 81,125 цента/гал рік тому.
    • Conway — 59,25 цента/гал проти 77,5 цента/гал рік тому.

Порівняння з багаторічними трендами

  • Нафта: грудень за 10 років — найнижчий середньомісячний рівень.
  • Пропан: традиційно корелює з нафтою, але при дефіциті та холодній зимі відривається догори; 2025 року перепропозиція і слабкі HDD зберігаються, однак нафтова «підлога» та геополітика можуть зламати шаблон.

Висновок

Ймовірність відсутності грудневого здешевлення зросла, оскільки «дно» нафти може бути вищим за звичне через низькі запаси, стратегічні закупівлі та санкційний шум. Водночас базові метрики пропану все ще «ведмежі». Компромісна оцінка: частину сезонного зниження вже відіграно наперед, тож додатковий потенціал падіння обмежений.

«Цілком можливо, що грудневе просідання вже відбулося раніше цього року. Не забудьте зазирнути під ялинку — раптом ваш різдвяний подарунок уже там», — Марк Рачал.

Узагальнення

  • Вхідні умови:
    • HDD від 1 липня: 299 (−95 до норми; −25%).
    • Запаси пропану США: історичний максимум.
  • Нафтова «підлога»:
    • Комерційні запаси сирої нафти США: 5-річні мінімуми.
    • Стратегічні закупівлі (США, Китай).
    • Санкції проти експорту з росії → перерозподіл потоків, більше нафти у танкерах.
  • Ціни/спреди:
    • Mont Belvieu: 44% WTI; Conway: 41% WTI (сезонні середні: 51%/50%).
    • Відхилення від 10-річних середніх: −7…−9 цента/гал.
    • Грудневі котирування (5 листопада): 62,375 та 59,25 цента/гал (проти 81,125 та 77,5 рік тому).
  • Висновок:
    • Ймовірність класичного здешевлення нижча; частина падіння вже реалізована.
    • Сценарій: бічний/обмежено-знижувальний рух, доки нафта лишається «підпертoю».
Джерело: Terminal

За матеріалами: lpgasmagazine.com

