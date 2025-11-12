Sinopec прискорює «зелену» трансформацію: фокус на SAF і міжнародну торгівлю вуглецем

Китайська Sinopec нарощує присутність у низьковуглецевих сегментах: план на 2025 рік — 120 тис. т торгівлі SAF, модернізація нафтопереробних потужностей для підвищення виходу авіаційного біопального, а також розширення вуглецевих операцій у ЄС попри дорогі сировинні компоненти та збитковість епізодичного виробництва.
Sinopec — від експорту SAF до торгівлі вуглецем
1) Подія та масштаб
- Місце і дата: 14-й Китайський міжнародний конгрес з торгівлі нафтою і газом, Шанхай, 8 листопада.
- Оратор: Лі Ляньгун, старший віцепрезидент Sinopec.
- Ключовий акцент: прискорення «зеленої» трансформації через SAF і комплексний карбоновий менеджмент.
«Sinopec прискорює свою «зелену» трансформацію за рахунок розширення торгівлі стійким авіаційним паливом і комплексного управління викидами вуглецю», — Лі Ляньгун, старший віцепрезидент Sinopec.
2) SAF: ринок, виробництво, цілі
- План торгівлі SAF на 2025 рік: 120 000 т (проєкція на повний рік).
- Перший внутрішній експорт SAF: здійснено у 2024 році, що стало значущим етапом розвитку біопального експорту Китаю.
- Виробнича база: НПЗ Zhenhai Petrochemical & Refining (потужність 38 млн т/рік у нафтопереробці) — єдиний виробник SAF серед держкомпаній Китаю із потужністю 100 000 т/рік.
- Поточний режим випуску: ад-хок через значні збитки, зумовлені високою вартістю сировини.
- Вихід продукту (yield): за оцінкою трейдерів — 70%–80%.
- Інвестиційний вектор: модернізація установок Zhenhai для підвищення ефективності та збільшення виходу SAF.
3) Висновки щодо SAF
- Комерційний потенціал: нарощення торгівлі до 120 тис. т сигналізує про сталі канали збуту і попит з боку авіакомпаній, що прагнуть виконати жорсткі екологічні регуляції.
- Техніко-економічний виклик: ад-хок-виробництво при високій собівартості потребує модернізації процесів для зниження втрат; орієнтиром є вихід 70%–80%, що може бути підвищено завдяки апгрейдам.
- Стратегічна узгодженість: експорт 2024 року і план 2025 року вказують на перехід від «пілотних партій» до передумов масштабування, навіть попри дорогі фіди.
4) Диверсифікація: зелений метанол
- Новий напрям: Sinopec досліджує можливості на ринку зеленого метанолу як частину розширення низьковуглецевого портфеля торгівлі.
- Висновок: побудова мультиджерельних доходів у відновлюваному сегменті зменшує залежність від коливань маржі SAF.
5) Карбоновий менеджмент і торгівля вуглецем
- Комплексність підходу: управління викидами запроваджено по всьому торговельному ланцюгу.
- Піонерська операція 2023 року: перша в Китаї вуглецево-нейтральна нафтова транзакція з урахуванням повного життєвого циклу.
- Вихід до ЄС у 2024 році: перша угода Sinopec на ринку вуглецю ЄС, після чого компанія продовжила міжнародні карбонові операції на підтримку ядра торгівлі нафтою і газом.
«У 2023 році ми здійснили першу в Китаї повножиттєву вуглецево-нейтральну нафтову транзакцію; у 2024-му — провели першу угоду на ринку вуглецю ЄС», — Лі Ляньгун, старший віцепрезидент Sinopec.
6) Регуляторно-ринковий контекст
- Регуляторний тиск на авіацію: глобальні вимоги до декарбонізації стимулюють попит на SAF і компенсаційні механізми через торгівлю вуглецем.
- Синергія продуктів і ринків: SAF + зелений метанол + карбонові кредити формують зв’язану бізнес-модель, де маржа від торгівлі вуглецем частково нівелює вартість дорогих фідів для біопального.
- Висновок: стратегія Sinopec інтегрує виробництво, трейдинг і вуглецевий облік, підвищуючи конкурентність на тлі «зеленого» переходу.
7) Числові орієнтири для стейкхолдерів
- 120 тис. т SAF у 2025 році — таргет торгових обсягів.
- 100 тис. т/рік — встановлена потужність SAF на Zhenhai (виробництво наразі епізодичне).
- 70%–80% — типовий вихід SAF, який планують підвищувати через апгрейди.
- 38 млн т/рік — базова нафтопереробна потужність комплексу Zhenhai.
- 2023 — перша повножиттєва вуглецево-нейтральна нафтова угода в Китаї.
- 2024 — перша операція Sinopec на ринку вуглецю ЄС та перший внутрішній експорт SAF.
- Джерело: Terminal
- За матеріалами: spglobal.com