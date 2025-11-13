МЕА попереджає: профіцит на нафтовому ринку у 2025 році буде більшим, ніж очікувалось

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у щомісячному звіті від 13 листопада 2025 року підвищило оцінки зростання попиту й пропозиції на нафту та попередило про більший, ніж раніше прогнозувався, профіцит у 2025-му: 4,09 млн барелів на добу (б/д) проти 3,97 млн б/д у жовтневому звіті. З січня світова пропозиція зросла на 6,2 млн б/д, тоді як приріст попиту залишається помірним за історичними мірками.

Баланс нафти 2025–2026

  • Попит
    • 2025: зростання +790 тис. б/д (підвищено з +700 тис. б/д)
    • 2026: зростання +770 тис. б/д (підвищено з +700 тис. б/д)
    • Темпи названо «скромними» у порівнянні з історичними нормами
  • Пропозиція
    • З січня: +6,2 млн б/д (приблизно порівну між non-OPEC+ та OPEC+)
    • Прогноз 2025: +3,1 млн б/д (з них non-OPEC+ — +1,7 млн б/д)
    • Прогноз 2026: +2,5 млн б/д (з них non-OPEC+ — +1,2 млн б/д)
    • Запаси продовжують зростати
  • Баланс
    • Профіцит 2025: 4,09 млн б/д (попередня оцінка — 3,97 млн б/д)
  • Ризики
    • Економічні наслідки тарифної турбулентності
    • Невизначеність через шатдаун федерального уряду США
    • Наслідки нових санкцій щодо росії
  • Сигнали OPEC
    • Оцінка: «загалом збалансований» ринок у 2026 році (замість раніше очікуваного дефіциту)
    • Коментар ринку: побоювання неминучого надлишку тиснуть на ціни

Тільки цифри

  • Попит:
    • 2025: +790 тис. б/д (жовтень: +700 тис. б/д)
    • 2026: +770 тис. б/д (жовтень: +700 тис. б/д)
  • Пропозиція:
    • З січня: +6,2 млн б/д (non-OPEC+ та OPEC+ — приблизно порівну)
    • 2025: +3,1 млн б/д (non-OPEC+ — +1,7 млн б/д)
    • 2026: +2,5 млн б/д (non-OPEC+ — +1,2 млн б/д)
  • Баланс:
    • Профіцит 2025: 4,09 млн б/д проти 3,97 млн б/д у жовтневій оцінці

Прямі формулювання МЕА

«Глобальні баланси на нафтовому ринку виглядають дедалі більш асиметричними, адже світова пропозиція нафти рухається вперед, тоді як зростання попиту залишається скромним за історичними стандартами», — МЕА, щомісячний звіт, 13 листопада 2025 р.

Ризики та сценарії

  • Тарифи: можливі економічні наслідки від нещодавньої тарифної турбулентності можуть знизити темпи попиту.
  • Шатдаун у США: невизначеність щодо впливу зупинки роботи федерального уряду США додає волатильності очікуванням.
  • Санкції щодо росії: вплив нових санкцій ще не визначений, що створює додаткові змінні для прогнозу.

Позиція OPEC і ринкова реакція

  • OPEC цього тижня оцінила 2026 рік як «загалом збалансований» (раніше — очікувався дефіцит).
  • Ринковий ефект: очікування надлишку натиснули на ціни на нафту.

Висновки

  • Дисбаланс посилюється: прискорення пропозиції (+6,2 млн б/д із січня; +3,1 млн б/д у 2025 та +2,5 млн б/д у 2026) суттєво перевищує помірні темпи зростання попиту (+790 тис. б/д у 2025; +770 тис. б/д у 2026), що структурно підтримує профіцит.
  • Запаси зростають: накопичення запасів підтверджує надлишок і посилює тиск на котирування в короткостроковому горизонті.
  • Ризики — асиметричні: перелічені МЕА шоки (тарифи, шатдаун у США, санкції щодо росії) радше пригальмують попит, ніж скоротять пропозицію, що збільшує імовірність профіциту у 2025.
  • Сигнали OPEC: перегляд оцінки на 2026 рік до «збалансованого» стану (замість дефіциту) узгоджується з оновленими даними МЕА і підтверджує ризик «надлишку» у ближчій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Дискуссия

