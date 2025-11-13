МЕА попереджає: профіцит на нафтовому ринку у 2025 році буде більшим, ніж очікувалось

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у щомісячному звіті від 13 листопада 2025 року підвищило оцінки зростання попиту й пропозиції на нафту та попередило про більший, ніж раніше прогнозувався, профіцит у 2025-му: 4,09 млн барелів на добу (б/д) проти 3,97 млн б/д у жовтневому звіті. З січня світова пропозиція зросла на 6,2 млн б/д, тоді як приріст попиту залишається помірним за історичними мірками.
Баланс нафти 2025–2026
- Попит
- 2025: зростання +790 тис. б/д (підвищено з +700 тис. б/д)
- 2026: зростання +770 тис. б/д (підвищено з +700 тис. б/д)
- Темпи названо «скромними» у порівнянні з історичними нормами
- Пропозиція
- З січня: +6,2 млн б/д (приблизно порівну між non-OPEC+ та OPEC+)
- Прогноз 2025: +3,1 млн б/д (з них non-OPEC+ — +1,7 млн б/д)
- Прогноз 2026: +2,5 млн б/д (з них non-OPEC+ — +1,2 млн б/д)
- Запаси продовжують зростати
- Баланс
- Профіцит 2025: 4,09 млн б/д (попередня оцінка — 3,97 млн б/д)
- Ризики
- Економічні наслідки тарифної турбулентності
- Невизначеність через шатдаун федерального уряду США
- Наслідки нових санкцій щодо росії
- Сигнали OPEC
- Оцінка: «загалом збалансований» ринок у 2026 році (замість раніше очікуваного дефіциту)
- Коментар ринку: побоювання неминучого надлишку тиснуть на ціни
Тільки цифри
- Попит:
- 2025: +790 тис. б/д (жовтень: +700 тис. б/д)
- 2026: +770 тис. б/д (жовтень: +700 тис. б/д)
- Пропозиція:
- З січня: +6,2 млн б/д (non-OPEC+ та OPEC+ — приблизно порівну)
- 2025: +3,1 млн б/д (non-OPEC+ — +1,7 млн б/д)
- 2026: +2,5 млн б/д (non-OPEC+ — +1,2 млн б/д)
- Баланс:
- Профіцит 2025: 4,09 млн б/д проти 3,97 млн б/д у жовтневій оцінці
Прямі формулювання МЕА
«Глобальні баланси на нафтовому ринку виглядають дедалі більш асиметричними, адже світова пропозиція нафти рухається вперед, тоді як зростання попиту залишається скромним за історичними стандартами», — МЕА, щомісячний звіт, 13 листопада 2025 р.
Ризики та сценарії
- Тарифи: можливі економічні наслідки від нещодавньої тарифної турбулентності можуть знизити темпи попиту.
- Шатдаун у США: невизначеність щодо впливу зупинки роботи федерального уряду США додає волатильності очікуванням.
- Санкції щодо росії: вплив нових санкцій ще не визначений, що створює додаткові змінні для прогнозу.
Позиція OPEC і ринкова реакція
- OPEC цього тижня оцінила 2026 рік як «загалом збалансований» (раніше — очікувався дефіцит).
- Ринковий ефект: очікування надлишку натиснули на ціни на нафту.
Висновки
- Дисбаланс посилюється: прискорення пропозиції (+6,2 млн б/д із січня; +3,1 млн б/д у 2025 та +2,5 млн б/д у 2026) суттєво перевищує помірні темпи зростання попиту (+790 тис. б/д у 2025; +770 тис. б/д у 2026), що структурно підтримує профіцит.
- Запаси зростають: накопичення запасів підтверджує надлишок і посилює тиск на котирування в короткостроковому горизонті.
- Ризики — асиметричні: перелічені МЕА шоки (тарифи, шатдаун у США, санкції щодо росії) радше пригальмують попит, ніж скоротять пропозицію, що збільшує імовірність профіциту у 2025.
- Сигнали OPEC: перегляд оцінки на 2026 рік до «збалансованого» стану (замість дефіциту) узгоджується з оновленими даними МЕА і підтверджує ризик «надлишку» у ближчій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com