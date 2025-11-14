Як Big Oil продовжує заробляти мільярди попри низькі ціни на нафту

Попри те, що нафта торгується приблизно на 15 доларів за барель нижче 52-тижневих максимумів, чотири найбільші нафтогазові компанії — Exxon, Chevron, Shell та TotalEnergies — у третьому кварталі сумарно заробили понад 21 млрд доларів чистого прибутку, демонструючи, що поєднання жорсткої дисципліни витрат, зростання видобутку та агресивної торгівлі нафтою дозволяє Big Oil суттєво випереджати решту енергетичного сектору, який загалом показує падіння прибутків та найнижчі темпи зростання виручки серед усіх 11 секторів ринку США.

Причини стійких прибутків Big Oil на тлі низьких цін

Глобальний ринковий фон Ціни на нафту: Brent і WTI торгуються приблизно на 15 дол./бар. нижче 52-тижневих максимумів. Макросередовище прибутків: Енергетичний сектор : зростання прибутків у Q3 — -0,5 % . Сектор комунікаційних послуг : ще гірший результат — -7,1 % . S&P 500 : середнє зростання прибутків по ринку — 13,1 % . Виручка: Енергетичний сектор: лише 1,0 % зростання, найнижчий показник серед усіх 11 секторів США. Середнє по S&P 500: 8,3 % зростання виручки. Геополітика: Нові санкції США проти російської енергетики та компаній на кшталт «Роснєфть» і «Лукойл». Крихке припинення вогню в секторі Газа, що підсилює волатильність.

Big Oil проти тренду сектору Чотири компанії — Exxon, Chevron, Shell, TotalEnergies : Разом у Q3 отримали понад 21 млрд доларів чистого прибутку . Це сталося після падіння цін на нафту більш ніж на 20 % рік до року. Попри слабкі ціни й негативну динаміку по сектору, Big Oil зберігає високу рентабельність завдяки структурним змінам у витратах, масштабуванню видобутку та використанню волатильності через торгівлю нафтою.

ExxonMobil: ставка на автоматизацію та масштаб Прибутковість: Q3: 7,54 млрд доларів , що на 12,4 % менше, ніж торік. Виручка у кварталі: 5,3 млрд доларів , падіння на 5,3 % рік до року. За 9 місяців: 22,3 млрд доларів прибутку, що на 14,3 % менше, ніж торік. Структурне зниження витрат: У Q3 додано ще 2,2 млрд доларів структурної економії. З 2019 року накопичено понад 14 млрд доларів економії. Ціль до 2030 року — понад 18 млрд доларів кумулятивних скорочень витрат. Зниження точки беззбитковості: Поточний портфельний breakeven: лише 40–42 дол./бар. . Це на 10–15 дол./бар. нижче, ніж 5 років тому. Висновок: Exxon зберігає комфортний маржинальний запас навіть при ціні 60 дол./бар. . Зростання видобутку: Сукупний видобуток: 4,7 млн барелів нафтового еквівалента на добу (boe/d) . Перміан: майже 1,7 млн boe/d . Гаяна: понад 700 тис. boe/d до запуску нового проєкту. Проєкт Yellowtail: Введений у дію в Q3 на чотири місяці раніше графіка. Цільовий видобуток: 250 тис. boe/d . Загальний видобуток у Гаяні зростає до більш ніж 900 тис. boe/d . Поєднання агресивної автоматизації, оптимізації ланцюга постачання та зростання видобутку дає Exxon можливість заробляти навіть при значно нижчих цінах на нафту.

Chevron: рекордний видобуток як щит від слабких цін Рекордний глобальний видобуток: 4,09 млн boe/d у світі — зростання на 21 % рік до року. У США: 2,04 млн boe/d , зростання на 27 % рік до року. Цього досягнуто при меншій кількості бурових та менше «completion spreads». Прибутковість: Чистий прибуток у Q3 2025: 3,54 млрд доларів , проти 4,49 млрд роком раніше. Прибуток на акцію: 1,82 дол. проти 2,48 дол. у Q3 2024. Виручка: 48,17 млрд доларів проти 48,93 млрд торік — лише незначне зниження. Завдяки нарощуванню видобутку Chevron компенсує ефект нижчих цін, демонструючи сильний операційний левередж.

Європейські мейджори: Shell і TotalEnergies як «торгові гіганти» Роль торгівлі: Shell — найбільший нафтотрейдер у світі, її трейдинговий підрозділ більший за Trafigura. Нові санкції проти російських компаній «Роснєфть» та «Лукойл» створили цінові дисбаланси на регіональних ринках. Shell змогла «знімати спреди» на цих коливаннях. Фінансові результати торгівлі: Shell повідомляє про «суттєво вищі результати оптимізації» у трейдингу. Цитата: Торговельні підрозділи показали «суттєво вищі результати оптимізації», — звітує Shell. Специфіка бізнесу в США: Судові матеріали показують, що американський нафтовий трейдинг Shell приносить близько 1 млрд доларів на рік . Це значна частина її доподаткового прибутку у США. TotalEnergies: Інтегрований сегмент торгівлі електроенергією та газом у Q3 отримав 800 млн доларів прибутку. Це майже на 10 % більше, ніж у Q2. Європейські мейджори перетворюють волатильність і санкції на джерело додаткового прибутку через масштабну торгівлю, чого у меншій мірі роблять їхні американські конкуренти.

Американські проти європейських нафтогігантів: різні моделі заробітку Exxon і Chevron: Також займаються торгівлею нафтою. Але роблять це в скромніших масштабах і з більш обережним ризик-профілем . Фокус — логістика і балансування власних інтегрованих систем, а не великі спекулятивні позиції. Shell і TotalEnergies: Активно шукають можливості заробити на цінових коливаннях та ринкових дислокаціях . Логічний висновок: Big Oil використовує дві комплементарні моделі — «об’єм і ефективність» (Exxon, Chevron) та «волатильність і торгівля» (Shell, TotalEnergies), що разом забезпечують стійкі прибутки навіть у слабкому ринковому середовищі.

Повернення готівки акціонерам як стратегія підтримки вартості ExxonMobil: У Q3 виплатила 4,2 млрд доларів у вигляді дивідендів. Спрямувала ще 5,1 млрд доларів на викуп акцій. Викуп допомагає підтримувати прибуток на акцію та ринкову капіталізацію попри падіння прибутків. Shell: Оголошує програми викупу акцій обсягом понад 3 млрд доларів уже 16 кварталів поспіль . Chevron і TotalEnergies: Chevron розподілила 6 млрд доларів акціонерам. TotalEnergies — 4,5 млрд доларів . Стабільні й великі програми дивідендів та викупу акцій роблять Big Oil привабливою для інвесторів навіть тоді, коли фундаментальні показники сектору виглядають послабленими.

Висновок Попри: падіння цін на нафту на понад 20 % рік до року; негативну динаміку прибутків енергетичного сектору ( -0,5 % ); найнижчі темпи зростання виручки в секторі ( 1,0 % проти 8,3 % в середньому по S&P 500); Big Oil: масово знижує структурні витрати; зсуває точки беззбитковості до рівня 40–42 дол./бар. і нижче; нарощує видобуток (до 4–4,7 млн boe/d у провідних компаній); використовує волатильність та санкції через масштабну торгівлю; стабільно повертає готівку акціонерам на рівні мільярдів доларів за квартал . Завдяки структурним реформам, операційному масштабу та фінансовій дисципліні Big Oil перетворює слабкий ринок на можливість, тоді як значна частина енергетичного сектору бореться зі стагнацією прибутків.



Слабкі ціни, слабкий сектор — сильні мейджори

Упродовж останніх тижнів ринок нафти залишається нестабільним. Нові санкції США проти російської енергетики, а також крихке припинення вогню в Газі створили значну волатильність, але не призвели до стійкого зростання цін. І Brent, і WTI торгуються приблизно на 15 дол./бар. нижче своїх 52-тижневих максимумів. Для більшості компаній це означає тиск на маржу та прибутки.

Енергетичний сектор в цілому фіксує: -0,5 % зростання прибутків у третьому кварталі; лише 1,0 % приросту виручки — найнижчий показник серед 11 секторів ринку США.

Для порівняння: середнє зростання прибутків по S&P 500 становить 13,1 % ; середній приріст виручки — 8,3 % .



Водночас на цьому тлі четверка Big Oil — Exxon, Chevron, Shell та TotalEnergies — демонструє протилежну динаміку. Хоча їхні прибутки знизилися порівняно з рекордними рівнями попередніх років, вони залишаються «міцними», а сукупний чистий прибуток у Q3 перевищує 21 млрд доларів.

У результаті навіть на ринку, де енергетичний сектор формально демонструє падіння прибутків і найнижчі темпи зростання виручки, Big Oil залишається «системою з позитивною сумою» для власних акціонерів, підтверджуючи, що вирішальними чинниками є не лише ціни на нафту, а й глибина операційних і фінансових трансформацій усередині компаній.

