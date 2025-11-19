Дизель утримує ринок: дефіцитні ризики підтримують нафту

Обновлено: Ноябрь 19, 2025.

ICE Brent додав трохи понад 1% і наблизився до $65/бар., тоді як газойль посилився: crack вище US$38/бар. (із ~$23/бар. у середині жовтня), prompt timespread у беквардації понад $43/т.

Взаємозв’язки ринків

  • Нафта й дизель
    • ICE Brent: +>1%, наближення до $65/бар.
    • Gasoil crack: >US$38/бар. (із ~$23/бар. у середині жовтня)
    • Prompt timespread: беквардація >$43/т
    • Причини: санкційні ризики для постачання дизелю з росії та удари України по НПЗ рф
    • Рішення біржі: з січня заборона постачання дизелю за контрактом ICE gasoil, виробленого з російської нафти в третіх країнах
    • API (США, тиждень): нафта +4,4 млн бар., бензин +1,5 млн бар., дистиляти +0,6 млн бар.
  • Переробка
    • Стійкий попит на середні дистиляти → максимізація виходу “середини бочки” на НПЗ
    • Вищі маржі НПЗ → підтримка високих завантажень і пом’якшення «ведмежого» сценарію для сирої нафти

Деталі ринку

Рух Brent. Ринок просунувся «попри» тижневі звіти API з +4,4 млн бар. по сирій нафті та приростами +1,5 і +0,6 млн бар. по бензину й дистилятам відповідно. Фокус зміщується на реліз EIA. Водночас підвищені маржі НПЗ і структурна беквардація за газойлем роблять «ведмежий» сценарій менш вірогідним.

Політика біржі. ICE Futures Europe з січня забороняє постачання дизелю за контрактом gasoil, якщо він вироблений із російської нафти у третіх країнах — синхронізація з режимом ЄС щодо продуктів із російської нафти.

Висновки

  • Дизель як «якір» ринку нафти
    • Підвищення crack до >US$38/бар. та беквардація >$43/т сигналізують фізичну стискнутість середніх дистилятів.
    • Регуляторний чинник (заборона постачання продуктів з російської нафти з січня) підсилює ризики пропозиції саме в дизелі.
    • Наслідок: НПЗ спрямовують зрізи на «середину бочки», маржі тримаються, що підтримує Brent попри ведмежі сигнали зі звітів запасів у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: seekingalpha.com

