Дизель утримує ринок: дефіцитні ризики підтримують нафту

ICE Brent додав трохи понад 1% і наблизився до $65/бар., тоді як газойль посилився: crack вище US$38/бар. (із ~$23/бар. у середині жовтня), prompt timespread у беквардації понад $43/т.

Взаємозв’язки ринків

Нафта й дизель ICE Brent: +>1% , наближення до $65/бар. Gasoil crack: >US$38/бар. (із ~ $23/бар. у середині жовтня) Prompt timespread: беквардація >$43/т Причини: санкційні ризики для постачання дизелю з росії та удари України по НПЗ рф Рішення біржі: з січня заборона постачання дизелю за контрактом ICE gasoil, виробленого з російської нафти в третіх країнах API (США, тиждень): нафта +4,4 млн бар. , бензин +1,5 млн бар. , дистиляти +0,6 млн бар.

Переробка Стійкий попит на середні дистиляти → максимізація виходу “середини бочки” на НПЗ Вищі маржі НПЗ → підтримка високих завантажень і пом’якшення «ведмежого» сценарію для сирої нафти



Деталі ринку

Рух Brent. Ринок просунувся «попри» тижневі звіти API з +4,4 млн бар. по сирій нафті та приростами +1,5 і +0,6 млн бар. по бензину й дистилятам відповідно. Фокус зміщується на реліз EIA. Водночас підвищені маржі НПЗ і структурна беквардація за газойлем роблять «ведмежий» сценарій менш вірогідним.

Політика біржі. ICE Futures Europe з січня забороняє постачання дизелю за контрактом gasoil, якщо він вироблений із російської нафти у третіх країнах — синхронізація з режимом ЄС щодо продуктів із російської нафти.

Висновки

Дизель як «якір» ринку нафти Підвищення crack до >US$38/бар. та беквардація >$43/т сигналізують фізичну стискнутість середніх дистилятів. Регуляторний чинник (заборона постачання продуктів з російської нафти з січня) підсилює ризики пропозиції саме в дизелі. Наслідок : НПЗ спрямовують зрізи на «середину бочки», маржі тримаються, що підтримує Brent попри ведмежі сигнали зі звітів запасів у США.



Джерело: Terminal

За матеріалами: seekingalpha.com