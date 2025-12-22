ОПЕК має більше резервів, ніж здавалося: EIA переглянула оцінки нафтових потужностей

Оновлені оцінки Управління енергетичної інформації США (EIA) свідчать про зростання ефективних виробничих і резервних потужностей країн ОПЕК у 2024–2026 роках. Це знижує короткострокові ризики дефіциту, однак залишає світовий ринок нафти вразливим до воєнних, політичних і логістичних шоків за умов низького рівня фактично доступних резервів.

Як змінюється реальна нафтовидобувна спроможність ОПЕК

У грудневому Short-Term Energy Outlook EIA оновила методологію оцінки виробничих потужностей ОПЕК, спираючись на нові визначення максимально сталої та ефективної потужності видобутку. Перерахунок здійснено на основі актуальних урядових, галузевих і публічних джерел.

+0,22 млн барелів на добу — середнє зростання потужностей у 2024 році

— середнє зростання потужностей у 2024 році +0,37 млн барелів на добу — у 2025 році

— у 2025 році +0,31 млн барелів на добу — у 2026 році

— у 2026 році Фактичний рівень видобутку майже не змінювався, тому зросли й оцінки резервних потужностей

За оцінками EIA, лише обмежена кількість країн ОПЕК нині має реальні резерви швидкого нарощування видобутку, що зберігає структурну напругу на ринку.

Що означають нові визначення потужностей

EIA чітко розмежовує кілька понять, які часто плутають на ринку:

Максимально стала потужність — теоретично можливий рівень видобутку протягом року за повного використання інфраструктури без збоїв

— теоретично можливий рівень видобутку протягом року за повного використання інфраструктури без збоїв Ефективна потужність — обсяг видобутку, якого можна досягти протягом 90 днів і підтримувати без шкоди для родовищ

— обсяг видобутку, якого можна досягти протягом і підтримувати без шкоди для родовищ Паспортна потужність — сумарно встановлена інфраструктура, яка не враховує деградацію активів і тому не використовується в прогнозах EIA

Саме ефективна потужність вважається ключовою для балансування попиту та пропозиції в реальному часі.

Перебої, резерви й ціни

EIA класифікує перебої у видобутку як незаплановані зупинки, спричинені війнами, санкціями, страйками, пожежами, аваріями чи погодними подіями. Добровільні скорочення в межах угод ОПЕК або ОПЕК+ до перебоїв не належать.

Резервні потужності — це різниця між ефективною потужністю та фактичним видобутком

— це різниця між ефективною потужністю та фактичним видобутком Навіть без падіння видобутку перебої можуть зменшувати резерви

Скорочення резервів автоматично підвищує ціновий тиск на світовому ринку

Показовим прикладом EIA називає нейтральну зону Саудівської Аравії та Кувейту, де зниження ефективної потужності посилило ринкову напругу без формального скорочення видобутку.

Висновки для ринку нафти та інфраструктурної безпеки

Ринок нафти : зростання оцінених потужностей дещо знижує ризик миттєвого дефіциту, однак низька кількість країн з реальними резервами робить систему крихкою у разі блокад або масованих ударів

: зростання оцінених потужностей дещо знижує ризик миттєвого дефіциту, однак низька кількість країн з реальними резервами робить систему крихкою у разі блокад або масованих ударів Логістична стійкість : навіть за наявності запасних потужностей фізична доступність нафти залишається залежною від стабільності транспортних маршрутів

: навіть за наявності запасних потужностей фізична доступність нафти залишається залежною від стабільності транспортних маршрутів Захист інфраструктури : війни, санкції та політичні кризи прямо впливають на ефективну потужність без попереднього скорочення видобутку

: війни, санкції та політичні кризи прямо впливають на ефективну потужність без попереднього скорочення видобутку Ціноутворення: ключову роль відіграє не загальний обсяг встановлених потужностей, а швидкість і безпечність їх залучення; маржа дедалі більше включає ризикову премію

Оновлені оцінки EIA підтверджують: навіть помірне скорочення резервних потужностей ОПЕК здатне різко змінити баланс сил на нафтовому ринку та спровокувати зростання цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Short-Term Energy Outlook