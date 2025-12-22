Привітання з днем енергетика!

З Днем енергетика, герої світла!

Шановні енергетики України!

У найтемніші часи саме ви стаєте джерелом світла — не лише в буквальному сенсі, а й у серцях мільйонів українців. Під постійними ударами ворога, в умовах надзвичайних викликів, ви щодня доводите: енергетичний фронт — це фронт незламності, професіоналізму та самопожертви.

Ваші руки тримають країну на плаву. Ваші рішення — це тепло в оселях, світло в лікарнях, енергія для промисловості. Ви — ті, хто не має права на втому, бо за вами — мільйони. Ви — ті, хто не зламався, коли ворог намагався зламати систему.

Україна вистоїть. Україна переможе. І в цій перемозі буде ваша праця, ваша мужність, ваша віра.

Від імені Науково-технічного центру «Псіхєя» щиро дякую кожному з вас. Зичу міцного здоров’я, надійних рішень, стабільних мереж і світлих днів. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, а ваша відданість — винагороджена вдячністю всієї країни.

З повагою,

Директор Науково-технічного центру «Псіхєя»

Сергій Сапєгін

