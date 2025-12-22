Китай знижує роздрібні ціни на бензин і дизель на тлі слабкого світового нафтового ринку

Китай оголосив про чергове зниження роздрібних цін на моторне пальне. Рішення ухвалене на тлі коливань світових цін на нафту, які залишаються низькими через профіцит постачання та геополітичну нестабільність. Регулятор очікує, що така ситуація збережеться і в короткостроковій перспективі.
Корекція цін на внутрішньому ринку пального Китаю
- Бензин подешевшає на 170 юанів за тонну (приблизно 24,1 дол. США).
- Дизельне пальне подешевшає на 165 юанів за тонну.
- Нові ціни набули чинності з вівторка.
Про це повідомила Державна комісія з розвитку та реформ Китаю, яка є ключовим органом у сфері економічного планування та цінової політики.
Механізм ціноутворення та роль державних компаній
- Ціни на нафтопродукти в Китаї коригуються відповідно до коливань світових цін на сиру нафту.
- Регулятор діє в межах чинного механізму, який напряму прив’язує внутрішні ціни до міжнародної кон’юнктури.
- China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation та China National Offshore Oil Corporation отримали вказівку:
-
- організувати виробництво нафтопродуктів;
- забезпечити транспортування;
- гарантувати стабільне постачання на внутрішній ринок.
Світова нафта
- Світовий ринок нафти перебуває в умовах профіциту постачання.
- Геополітична нестабільність не призводить до сталого зростання цін.
- За оцінкою центру моніторингу цін при NDRC, міжнародні ціни на нафту коливатимуться на низьких рівнях.
Можливі наслідки для ринку нафти й нафтопродуктів
- Збереження низьких світових цін посилює тиск на маржу нафтопереробки.
- Країни з регульованими цінами, як Китай, отримують інструмент для пом’якшення інфляційних ризиків.
- Стабільна робота державних компаній підвищує логістичну стійкість внутрішнього ринку пального.
Висновки
- Рішення Китаю відображає адаптацію внутрішнього ринку до слабкої міжнародної кон’юнктури.
- Контроль над цінами та постачанням зменшує ризики перебоїв у критичній паливній інфраструктурі.
- Очікування низьких світових цін формують передумови для подальших корекцій, якщо профіцит на глобальному ринку збережеться.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Xinhua