Китай знижує роздрібні ціни на бензин і дизель на тлі слабкого світового нафтового ринку

Обновлено: Декабрь 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Китай знижує роздрібні ціни на бензин і дизель на тлі слабкого світового нафтового ринку

Китай оголосив про чергове зниження роздрібних цін на моторне пальне. Рішення ухвалене на тлі коливань світових цін на нафту, які залишаються низькими через профіцит постачання та геополітичну нестабільність. Регулятор очікує, що така ситуація збережеться і в короткостроковій перспективі.

Корекція цін на внутрішньому ринку пального Китаю

  • Бензин подешевшає на 170 юанів за тонну (приблизно 24,1 дол. США).
  • Дизельне пальне подешевшає на 165 юанів за тонну.
  • Нові ціни набули чинності з вівторка.

Про це повідомила Державна комісія з розвитку та реформ Китаю, яка є ключовим органом у сфері економічного планування та цінової політики.

Механізм ціноутворення та роль державних компаній

  • Ціни на нафтопродукти в Китаї коригуються відповідно до коливань світових цін на сиру нафту.
  • Регулятор діє в межах чинного механізму, який напряму прив’язує внутрішні ціни до міжнародної кон’юнктури.
  • China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation та China National Offshore Oil Corporation отримали вказівку:
    • організувати виробництво нафтопродуктів;
    • забезпечити транспортування;
    • гарантувати стабільне постачання на внутрішній ринок.

Світова нафта

  • Світовий ринок нафти перебуває в умовах профіциту постачання.
  • Геополітична нестабільність не призводить до сталого зростання цін.
  • За оцінкою центру моніторингу цін при NDRC, міжнародні ціни на нафту коливатимуться на низьких рівнях.

Можливі наслідки для ринку нафти й нафтопродуктів

  • Збереження низьких світових цін посилює тиск на маржу нафтопереробки.
  • Країни з регульованими цінами, як Китай, отримують інструмент для пом’якшення інфляційних ризиків.
  • Стабільна робота державних компаній підвищує логістичну стійкість внутрішнього ринку пального.

Висновки

  • Рішення Китаю відображає адаптацію внутрішнього ринку до слабкої міжнародної кон’юнктури.
  • Контроль над цінами та постачанням зменшує ризики перебоїв у критичній паливній інфраструктурі.
  • Очікування низьких світових цін формують передумови для подальших корекцій, якщо профіцит на глобальному ринку збережеться.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Xinhua

Автор:

(Всего статей: 2497)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: