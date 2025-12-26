Північна Македонія оголосила кризу в електропостачанні через дефіцит мазуту

Уряд Північної Македонії запровадив семиденний режим кризового управління в електроенергетиці через зриви постачання мазуту з Греції. Причиною стали блокади прикордонних переходів грецькими фермерами, що напряму вдарило по виробництву електроенергії на державних станціях. Для стабілізації ситуації держава дозволила використання стратегічних запасів пального без компенсації.

Електроенергія під тиском блокад

  • Тривалість кризи: 7 днів, відповідно до рішення уряду.
  • Ключова причина: неможливість стабільного постачання мазуту та лігніту з території Греції.
  • Тригери: масові протести грецьких фермерів і блокування прикордонних переходів.

Державна електроенергетична компанія ESM звернулася до уряду з проханням оголосити кризу, оскільки безперервна робота електростанцій стала неможливою за відсутності пального. Більшість електроенергії в країні виробляється саме на станціях ESM, які використовують лігніт і мазут.

«Це рішення ухвалене через неможливість забезпечити постачання мазуту, який є критично необхідним для виробництва. Державні резерви нафтопродуктів будуть передані без компенсації, а ESM зобов’язана звітувати уряду та Міністерству фінансів про обсяги використання пального», — заява уряду Північної Македонії.

Регіональний вимір т

  • Болгарія запропонувала екстрене постачання мазуту.
  • Пропозицію озвучено під час телефонної розмови міністрів закордонних справ двох країн.
  • Блокади також порушили міжнародні вантажні перевезення між Грецією, Болгарією, Північною Македонією та Туреччиною.

Протести в Греції тривають із кінця листопада. Тисячі тракторів перекривають автомагістралі та пункти пропуску. Фермери вимагають вищих субсидій, податкових пільг, гарантованих мінімальних цін і компенсацій за зростання витрат на пальне та добрива. Попри тимчасове послаблення блокад на різдвяні свята, протестувальники заявили про намір посилити тиск після святкового періоду.

Висновки для енергетичного ринку

  • Ринок нафти й нафтопродуктів: подія демонструє високу залежність від одного маршруту постачання та потребу в диверсифікації джерел і логістичних шляхів.
  • Стратегічні запаси: використання державних резервів без компенсації свідчить про їхню критичну роль у сценаріях блокад і форс-мажорів.
  • Критична інфраструктура: цивільні протести в сусідніх країнах здатні спричиняти системні енергетичні збої, що актуалізує питання захисту інфраструктури та регіональної координації.
  • Ціноутворення: збої постачання підвищують ризики зростання витрат на виробництво електроенергії та тиску на кінцеві тарифи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Euronews

