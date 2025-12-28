Геополітика підтримала ціни на нафту під час різдвяного затишшя

Геополітика підтримала ціни на нафту під час різдвяного затишшя

Святкове зниження ліквідності на світових нафтових ринках наприкінці грудня 2025 року не завадило цінам продемонструвати тижневе зростання. Геополітичні ризики, збої у постачаннях та санкційний тиск стали ключовими факторами, які підштовхнули котирування Brent вище позначки 62 долари за барель.

Геополітичні фактори та ринок нафти: різдвяна мозаїка

Динаміка цін

  • Ф’ючерси на ICE Brent піднялися вище 62 доларів за барель у тонкому святковому трейдингу.
  • Тижневе зростання цін відбулося попри сезонне падіння обсягів торгів.

Ризики постачання та логістики

  • США наказали військовим силам здійснювати фактичну «карантинну» операцію щодо венесуельської нафти щонайменше на два місяці.
  • Берегова охорона США визнала обмежені можливості для повноцінної блокади після невдалої спроби захоплення танкера Bella 1.
  • Потенційне скорочення виробництва важкої венесуельської нафти залишається головною темою для ринку.
  • Удари США по об’єктах у Нігерії у Boxing Day відкривають новий напрям ризиків для глобального постачання.

Азійський фактор і переробка

  • Китай видав експортні квоти на 19 млн тонн нафтопродуктів та 8 млн тонн низькосірчистого суднового палива.
  • Обсяги квот залишилися незмінними рік до року, що свідчить про пріоритет внутрішнього споживання.
  • Японська компанія Eneos може придбати частку Chevron у НПЗ на острові Джуронг у Сінгапурі потужністю 290 тис. барелів на добу за приблизно 1 млрд доларів.

Євразійські та близькосхідні збої

  • Експорт сорту CPC Blend з Казахстану у грудні скоротився на третину – до 1,14 млн барелів на добу.
  • Причини включають зимові шторми та пошкодження інфраструктури після удару українських безпілотників по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
  • Іран припинив трубопровідні постачання газу до Іраку, що створило дефіцит електроенергії у 4 500 МВт.
  • Іран зазвичай забезпечує 35–40% газових і енергетичних потреб Іраку.

Фінанси, санкції та стратегічні рішення

  • Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг Pemex до AA.
  • Рішення обґрунтоване готовністю уряду Мексики підтримувати компанію після боргової операції на 10 млрд доларів.
  • Загальний борг Pemex у ІІІ кварталі 2025 року становив 100,3 млрд доларів.
  • Індія отримала місячний дозвіл від адміністрації США на імпорт 350 тис. барелів на добу російської нафти компанії Rosneft.

Санкційний тиск і стратегічні ресурси

  • росія відклала досягнення цілі з виробництва 100 млн тонн СПГ на рік на кілька років.
  • Поточний рівень виробництва становить близько 35 млн тонн на рік.

Ринок сировини поза нафтою

  • Срібло зросло до 75 доларів за унцію, показавши 155% зростання з початку 2025 року.

Розвідка та майбутні постачання

  • Компанія CNOOC відкрила родовище на 750 млн барелів у Бохайській затоці.
  • Індонезія оголосила новий раунд ліцензування, запропонувавши 8 блоків у прикордонних районах із поліпшеними податковими умовами.

Висновки для ринку та безпеки

  • Зростання геополітичних ризиків підвищує значення диверсифікації джерел постачання та логістичної стійкості.
  • Атаки на інфраструктуру та санкції підсилюють потребу в захисті критичних об’єктів і стратегічних запасах.
  • Ціноутворення дедалі більше залежить від ризикової премії, а не лише від балансу попиту та пропозиції.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

