Геополітика підтримала ціни на нафту під час різдвяного затишшя

Святкове зниження ліквідності на світових нафтових ринках наприкінці грудня 2025 року не завадило цінам продемонструвати тижневе зростання. Геополітичні ризики, збої у постачаннях та санкційний тиск стали ключовими факторами, які підштовхнули котирування Brent вище позначки 62 долари за барель.
Геополітичні фактори та ринок нафти: різдвяна мозаїка
Динаміка цін
- Ф’ючерси на ICE Brent піднялися вище 62 доларів за барель у тонкому святковому трейдингу.
- Тижневе зростання цін відбулося попри сезонне падіння обсягів торгів.
Ризики постачання та логістики
- США наказали військовим силам здійснювати фактичну «карантинну» операцію щодо венесуельської нафти щонайменше на два місяці.
- Берегова охорона США визнала обмежені можливості для повноцінної блокади після невдалої спроби захоплення танкера Bella 1.
- Потенційне скорочення виробництва важкої венесуельської нафти залишається головною темою для ринку.
- Удари США по об’єктах у Нігерії у Boxing Day відкривають новий напрям ризиків для глобального постачання.
Азійський фактор і переробка
- Китай видав експортні квоти на 19 млн тонн нафтопродуктів та 8 млн тонн низькосірчистого суднового палива.
- Обсяги квот залишилися незмінними рік до року, що свідчить про пріоритет внутрішнього споживання.
- Японська компанія Eneos може придбати частку Chevron у НПЗ на острові Джуронг у Сінгапурі потужністю 290 тис. барелів на добу за приблизно 1 млрд доларів.
Євразійські та близькосхідні збої
- Експорт сорту CPC Blend з Казахстану у грудні скоротився на третину – до 1,14 млн барелів на добу.
- Причини включають зимові шторми та пошкодження інфраструктури після удару українських безпілотників по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.
- Іран припинив трубопровідні постачання газу до Іраку, що створило дефіцит електроенергії у 4 500 МВт.
- Іран зазвичай забезпечує 35–40% газових і енергетичних потреб Іраку.
Фінанси, санкції та стратегічні рішення
- Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг Pemex до AA.
- Рішення обґрунтоване готовністю уряду Мексики підтримувати компанію після боргової операції на 10 млрд доларів.
- Загальний борг Pemex у ІІІ кварталі 2025 року становив 100,3 млрд доларів.
- Індія отримала місячний дозвіл від адміністрації США на імпорт 350 тис. барелів на добу російської нафти компанії Rosneft.
Санкційний тиск і стратегічні ресурси
- росія відклала досягнення цілі з виробництва 100 млн тонн СПГ на рік на кілька років.
- Поточний рівень виробництва становить близько 35 млн тонн на рік.
Ринок сировини поза нафтою
- Срібло зросло до 75 доларів за унцію, показавши 155% зростання з початку 2025 року.
Розвідка та майбутні постачання
- Компанія CNOOC відкрила родовище на 750 млн барелів у Бохайській затоці.
- Індонезія оголосила новий раунд ліцензування, запропонувавши 8 блоків у прикордонних районах із поліпшеними податковими умовами.
Висновки для ринку та безпеки
- Зростання геополітичних ризиків підвищує значення диверсифікації джерел постачання та логістичної стійкості.
- Атаки на інфраструктуру та санкції підсилюють потребу в захисті критичних об’єктів і стратегічних запасах.
- Ціноутворення дедалі більше залежить від ризикової премії, а не лише від балансу попиту та пропозиції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com