Allianz Risk Barometer 2026: штучний інтелект увійшов до топризиків глобального бізнесу

Обновлено: Январь 15, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Allianz Risk Barometer 2026: штучний інтелект увійшов до топризиків глобального бізнесу

У 2026 році штучний інтелект став одним із ключових факторів ризику для бізнесу в усьому світі. Згідно з новим звітом Allianz Risk Barometer, AI здійснив найстрімкіший стрибок у рейтингу загроз, тоді як кіберризики п’ятий рік поспіль утримують перше місце. Геополітична нестабільність, війни та регуляторні зміни посилюють тиск на ланцюги постачання, енергетичні ринки та критичну інфраструктуру.

Глобальні ризики 2026: логіка взаємопов’язаних загроз

Allianz визначає ризики 2026 року як взаємопов’язані та висококомплексні, де цифровізація, геополітика та економічна невизначеність підсилюють одна одну.

  • Кіберінциденти залишаються головною загрозою п’ятий рік поспіль
  • Штучний інтелект здійснив найбільший стрибок у рейтингу
  • Переривання бізнесу через збої постачання знижується в рейтингу, але залишається критичним

Штучний інтелект: від можливостей до системних ризиків

У 2026 році AI посів 2 місце серед глобальних ризиків, отримавши 32% відповідей респондентів. У 2025 році він був лише на 10 позиції, що робить його найбільшим «стрибуном» року.

  • №2 у рейтингах Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Близького Сходу
  • №3 у Європі
  • Увійшов до топ-3 ризиків для великих, середніх і малих компаній

Компанії дедалі частіше бачать у AI не лише стратегічну можливість, а й складне джерело операційних, юридичних та репутаційних ризиків, оскільки впровадження випереджає управління, регулювання та готовність персоналу

Людовік Субран, головний економіст Allianz

Особливо вразливими залишаються малі компанії, які:

  • більше залежать від сторонніх цифрових постачальників
  • мають обмежені ресурси для кіберзахисту
  • менш здатні поглинати наслідки успішних атак

Водночас майже 50% респондентів вважають, що AI приносить більше користі, ніж ризиків, тоді як 20% дотримуються протилежної думки.

Кіберризики: цифрова залежність як вразливість

Кіберінциденти посіли 1 місце з рекордним показником 42% відповідей, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік. Це найвищий рівень за всю історію спостережень.

  • №1 ризик у всіх регіонах світу
  • Зростаюча залежність від третіх сторін
  • AI розширює поверхню атак і підсилює загрози

Інвестиції великих компаній у кіберстійкість дають результат, але ризики еволюціонують, а залежність від сторонніх постачальників і AI лише зростає

Майкл Брух, глобальний керівник напряму ризик-консалтингу Allianz Commercial

Переривання бізнесу та геополітика

Ризик переривання бізнесу, включно з розривами ланцюгів постачання, опустився на 3 місце – вперше за 15 років. Водночас 29% респондентів усе ще вважають його ключовою загрозою.

У 2025 році:

  • торговельні обмеження потроїлися
  • під вплив потрапили товари на 2,7 трлн доларів США
  • це майже 20% світового імпорту

Лише 3% опитаних вважають свої ланцюги постачання «дуже стійкими».

Інші ризики топ-10

  • Зміни законодавства та регулювання – 4 місце
  • Природні катастрофи – 5 місце, застраховані збитки понад 100 млрд доларів США шостий рік поспіль
  • Кліматичні зміни – 6 місце
  • Політичні ризики та насильство – 7 місце, найвищий показник за всю історію
  • Макроекономічні чинники – 8 місце
  • Пожежі та вибухи – 9 місце
  • Ринкові зміни – 10 місце, з побоюваннями щодо «бульбашки AI»

Висновки

  • Ринок нафти й нафтопродуктів: зростає значення диверсифікації постачання, стійкої логістики та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів
  • Критична інфраструктура: цифровізація підвищує ефективність, але робить об’єкти більш вразливими до кіберударів; ключовими стають інвестиції у захист і резервування
  • Ціноутворення: кіберризики та геополітична нестабільність впливають на структуру витрат, страхування ризиків і маржу в енергетичному секторі

Глобальний висновок Allianz однозначний: у 2026 році бізнес і енергетика дедалі більше залежать від поєднання цифрової стійкості, геополітичної адаптації та здатності управляти новими технологічними ризиками.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Allianz Risk Barometer 2026

Автор:

(Всего статей: 2533)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: