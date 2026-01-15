Allianz Risk Barometer 2026: штучний інтелект увійшов до топризиків глобального бізнесу

У 2026 році штучний інтелект став одним із ключових факторів ризику для бізнесу в усьому світі. Згідно з новим звітом Allianz Risk Barometer, AI здійснив найстрімкіший стрибок у рейтингу загроз, тоді як кіберризики п’ятий рік поспіль утримують перше місце. Геополітична нестабільність, війни та регуляторні зміни посилюють тиск на ланцюги постачання, енергетичні ринки та критичну інфраструктуру.

Глобальні ризики 2026: логіка взаємопов’язаних загроз

Allianz визначає ризики 2026 року як взаємопов’язані та висококомплексні, де цифровізація, геополітика та економічна невизначеність підсилюють одна одну.

Кіберінциденти залишаються головною загрозою п’ятий рік поспіль

залишаються головною загрозою п’ятий рік поспіль Штучний інтелект здійснив найбільший стрибок у рейтингу

здійснив найбільший стрибок у рейтингу Переривання бізнесу через збої постачання знижується в рейтингу, але залишається критичним

Штучний інтелект: від можливостей до системних ризиків

У 2026 році AI посів 2 місце серед глобальних ризиків, отримавши 32% відповідей респондентів. У 2025 році він був лише на 10 позиції, що робить його найбільшим «стрибуном» року.

№2 у рейтингах Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Близького Сходу

№3 у Європі

Увійшов до топ-3 ризиків для великих, середніх і малих компаній

Компанії дедалі частіше бачать у AI не лише стратегічну можливість, а й складне джерело операційних, юридичних та репутаційних ризиків, оскільки впровадження випереджає управління, регулювання та готовність персоналу Людовік Субран, головний економіст Allianz

Особливо вразливими залишаються малі компанії, які:

більше залежать від сторонніх цифрових постачальників

мають обмежені ресурси для кіберзахисту

менш здатні поглинати наслідки успішних атак

Водночас майже 50% респондентів вважають, що AI приносить більше користі, ніж ризиків, тоді як 20% дотримуються протилежної думки.

Кіберризики: цифрова залежність як вразливість

Кіберінциденти посіли 1 місце з рекордним показником 42% відповідей, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік. Це найвищий рівень за всю історію спостережень.

№1 ризик у всіх регіонах світу

Зростаюча залежність від третіх сторін

AI розширює поверхню атак і підсилює загрози

Інвестиції великих компаній у кіберстійкість дають результат, але ризики еволюціонують, а залежність від сторонніх постачальників і AI лише зростає Майкл Брух, глобальний керівник напряму ризик-консалтингу Allianz Commercial

Переривання бізнесу та геополітика

Ризик переривання бізнесу, включно з розривами ланцюгів постачання, опустився на 3 місце – вперше за 15 років. Водночас 29% респондентів усе ще вважають його ключовою загрозою.

У 2025 році:

торговельні обмеження потроїлися

під вплив потрапили товари на 2,7 трлн доларів США

це майже 20% світового імпорту

Лише 3% опитаних вважають свої ланцюги постачання «дуже стійкими».

Інші ризики топ-10

Зміни законодавства та регулювання – 4 місце

– 4 місце Природні катастрофи – 5 місце, застраховані збитки понад 100 млрд доларів США шостий рік поспіль

– 5 місце, застраховані збитки понад шостий рік поспіль Кліматичні зміни – 6 місце

– 6 місце Політичні ризики та насильство – 7 місце, найвищий показник за всю історію

– 7 місце, найвищий показник за всю історію Макроекономічні чинники – 8 місце

– 8 місце Пожежі та вибухи – 9 місце

– 9 місце Ринкові зміни – 10 місце, з побоюваннями щодо «бульбашки AI»

Висновки

Ринок нафти й нафтопродуктів : зростає значення диверсифікації постачання, стійкої логістики та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів

: зростає значення диверсифікації постачання, стійкої логістики та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів Критична інфраструктура : цифровізація підвищує ефективність, але робить об’єкти більш вразливими до кіберударів; ключовими стають інвестиції у захист і резервування

: цифровізація підвищує ефективність, але робить об’єкти більш вразливими до кіберударів; ключовими стають інвестиції у захист і резервування Ціноутворення: кіберризики та геополітична нестабільність впливають на структуру витрат, страхування ризиків і маржу в енергетичному секторі

Глобальний висновок Allianz однозначний: у 2026 році бізнес і енергетика дедалі більше залежать від поєднання цифрової стійкості, геополітичної адаптації та здатності управляти новими технологічними ризиками.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Allianz Risk Barometer 2026