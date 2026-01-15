Allianz Risk Barometer 2026: штучний інтелект увійшов до топризиків глобального бізнесу

У 2026 році штучний інтелект став одним із ключових факторів ризику для бізнесу в усьому світі. Згідно з новим звітом Allianz Risk Barometer, AI здійснив найстрімкіший стрибок у рейтингу загроз, тоді як кіберризики п’ятий рік поспіль утримують перше місце. Геополітична нестабільність, війни та регуляторні зміни посилюють тиск на ланцюги постачання, енергетичні ринки та критичну інфраструктуру.
Глобальні ризики 2026: логіка взаємопов’язаних загроз
Allianz визначає ризики 2026 року як взаємопов’язані та висококомплексні, де цифровізація, геополітика та економічна невизначеність підсилюють одна одну.
- Кіберінциденти залишаються головною загрозою п’ятий рік поспіль
- Штучний інтелект здійснив найбільший стрибок у рейтингу
- Переривання бізнесу через збої постачання знижується в рейтингу, але залишається критичним
Штучний інтелект: від можливостей до системних ризиків
У 2026 році AI посів 2 місце серед глобальних ризиків, отримавши 32% відповідей респондентів. У 2025 році він був лише на 10 позиції, що робить його найбільшим «стрибуном» року.
- №2 у рейтингах Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Близького Сходу
- №3 у Європі
- Увійшов до топ-3 ризиків для великих, середніх і малих компаній
Компанії дедалі частіше бачать у AI не лише стратегічну можливість, а й складне джерело операційних, юридичних та репутаційних ризиків, оскільки впровадження випереджає управління, регулювання та готовність персоналу
Людовік Субран, головний економіст Allianz
Особливо вразливими залишаються малі компанії, які:
- більше залежать від сторонніх цифрових постачальників
- мають обмежені ресурси для кіберзахисту
- менш здатні поглинати наслідки успішних атак
Водночас майже 50% респондентів вважають, що AI приносить більше користі, ніж ризиків, тоді як 20% дотримуються протилежної думки.
Кіберризики: цифрова залежність як вразливість
Кіберінциденти посіли 1 місце з рекордним показником 42% відповідей, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік. Це найвищий рівень за всю історію спостережень.
- №1 ризик у всіх регіонах світу
- Зростаюча залежність від третіх сторін
- AI розширює поверхню атак і підсилює загрози
Інвестиції великих компаній у кіберстійкість дають результат, але ризики еволюціонують, а залежність від сторонніх постачальників і AI лише зростає
Майкл Брух, глобальний керівник напряму ризик-консалтингу Allianz Commercial
Переривання бізнесу та геополітика
Ризик переривання бізнесу, включно з розривами ланцюгів постачання, опустився на 3 місце – вперше за 15 років. Водночас 29% респондентів усе ще вважають його ключовою загрозою.
У 2025 році:
- торговельні обмеження потроїлися
- під вплив потрапили товари на 2,7 трлн доларів США
- це майже 20% світового імпорту
Лише 3% опитаних вважають свої ланцюги постачання «дуже стійкими».
Інші ризики топ-10
- Зміни законодавства та регулювання – 4 місце
- Природні катастрофи – 5 місце, застраховані збитки понад 100 млрд доларів США шостий рік поспіль
- Кліматичні зміни – 6 місце
- Політичні ризики та насильство – 7 місце, найвищий показник за всю історію
- Макроекономічні чинники – 8 місце
- Пожежі та вибухи – 9 місце
- Ринкові зміни – 10 місце, з побоюваннями щодо «бульбашки AI»
Висновки
- Ринок нафти й нафтопродуктів: зростає значення диверсифікації постачання, стійкої логістики та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів
- Критична інфраструктура: цифровізація підвищує ефективність, але робить об’єкти більш вразливими до кіберударів; ключовими стають інвестиції у захист і резервування
- Ціноутворення: кіберризики та геополітична нестабільність впливають на структуру витрат, страхування ризиків і маржу в енергетичному секторі
Глобальний висновок Allianz однозначний: у 2026 році бізнес і енергетика дедалі більше залежать від поєднання цифрової стійкості, геополітичної адаптації та здатності управляти новими технологічними ризиками.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Allianz Risk Barometer 2026