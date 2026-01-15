Citi прогнозує Brent на рівні $70 за барель на тлі зростання геополітичних ризиків

Аналітики інвестиційного банку Citi підвищили короткостроковий прогноз ціни на нафту Brent до $70 за барель у горизонті найближчих трьох місяців. Ключовим чинником названо загострення геополітичних ризиків навколо Ірану та росії, попри те що світовий ринок нафти залишається перенасиченим і фундаментальний баланс пропозиції та попиту є відносно м’яким.

Геополітичні ризики та очікування ринку

За оцінками Citi, ринок почав закладати у ціни ризик потенційного військового удару США по Ірану та можливих збоїв у регіональних ланцюгах постачання. На цьому тлі котирування Brent зросли приблизно на 1% і перевищили рівень $66 за барель.

Короткостроковий прогноз : Citi підвищив оцінку на 0–3 місяці з $65 до $70 за барель .

: Citi підвищив оцінку на 0–3 місяці з до . Причина перегляду : зростання політичної напруги та ризиків логістичних ускладнень.

: зростання політичної напруги та ризиків логістичних ускладнень. Ринкова реакція: інвестори почали враховувати сценарії обмежених збоїв у постачанні.

“Ми вважаємо, що це ралі нафти має потенціал вийти за межі нашого попереднього діапазону $55–65 за барель у найближчі дні”, — зазначили аналітики Citi.

Фундаментальні фактори: чому зростання обмежене

Водночас Citi наголошує, що нинішня ситуація істотно відрізняється від червня 2025 року, коли удари США по Ірану відбувалися в умовах більш напруженого балансу ринку. Наразі світовий ринок є переповненим пропозицією, що стримує довготривале зростання цін.

Баланс ринку : пропозиція перевищує попит, що знижує ефект навіть від різких геополітичних новин.

: пропозиція перевищує попит, що знижує ефект навіть від різких геополітичних новин. ОПЕК+ : країни альянсу зберігають можливість нарощування видобутку з другого кварталу 2026 року у разі суттєвих збоїв.

: країни альянсу зберігають можливість нарощування видобутку з другого кварталу 2026 року у разі суттєвих збоїв. Політичний чинник США: адміністрація президента США зацікавлена у нижчих цінах на нафту, що стимулює стримування ринку.

“Баланс нафти нині значно м’якший, ніж раніше, а будь-які цінові сплески створюють простір для хеджування з боку виробників”, — йдеться в аналітичній записці Citi.

Іран: політичні ризики без негайної загрози видобутку

Аналітики Citi звертають увагу, що масові протести в Ірані та їх жорстке придушення відбуваються далеко від ключових нафтовидобувних регіонів, зокрема провінції Хузестан.

Хузестан : забезпечує близько 2,5–3,0 млн барелів на добу видобувних потужностей.

: забезпечує близько видобувних потужностей. Ризик фізичних збоїв : у короткостроковій перспективі оцінюється як низький.

: у короткостроковій перспективі оцінюється як низький. Основні загрози: політичні та логістичні тертя, а не прямі зупинки видобутку.

Таким чином, вплив на іранський експорт та глобальні потоки нафти, за оцінкою Citi, залишається обмеженим.

Перспектива цін: ралі як короткочасне явище

Citi підкреслює, що навіть зростання Brent вище $70 за барель матиме тимчасовий характер. У міру подальшого послаблення балансу ринку в першій половині року банк рекомендує інвесторам фіксувати прибуток у разі такого сценарію.

$70+ : розглядається як короткий сплеск, а не нова рівновага ринку.

: розглядається як короткий сплеск, а не нова рівновага ринку. Стратегія: продаж на піках через очікуване зростання пропозиції.

Ринок нафти й нафтопродуктів

Диверсифікація джерел : короткострокові цінові сплески на Brent можуть впливати на імпортні ціни, але перенасичений ринок знижує ризик тривалого дефіциту.

: короткострокові цінові сплески на Brent можуть впливати на імпортні ціни, але перенасичений ринок знижує ризик тривалого дефіциту. Логістична стійкість: основні ризики пов’язані не з фізичною нестачею нафти, а з логістичними ускладненнями.

Критична інфраструктура

Військовий вимір : геополітичні конфлікти підвищують значення захисту маршрутів постачання.

: геополітичні конфлікти підвищують значення захисту маршрутів постачання. Економічний вимір: стабільність світової пропозиції створює передумови для прогнозованості імпорту.

Ціноутворення

Структура ціни : короткі цінові ралі можуть підвищувати закупівельну вартість, але не формують довгострокового тренду.

: короткі цінові ралі можуть підвищувати закупівельну вартість, але не формують довгострокового тренду. Конкуренція: надлишкова пропозиція на глобальному ринку стримує маржу постачальників.

Висновок:

Навіть за умов загострення геополітики світовий нафтовий ринок залишається достатньо гнучким, а ризики для фізичного постачання є обмеженими. Це знижує ймовірність тривалого цінового тиску на імпортні ринки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com