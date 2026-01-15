Нафта призупинила зростання: відновлення експорту з Венесуели стримує ціни, але ризики з Ірану посилюють невизначеність

Світові ціни на нафту після чотириденного зростання перейшли до корекції. Ринок відреагував на відновлення експорту з Венесуели та зростання запасів у США, попри посилення геополітичних ризиків через протести в Ірані. Баланс між додатковою пропозицією та політичними загрозами формує нову фазу нестійкої рівноваги.

Глобальний нафтовий ринок між пропозицією та ризиками

Після кількох днів зростання котирування нафти знизилися, що свідчить про охолодження ринку на тлі нових сигналів щодо постачання.

Brent подешевшала на 20 центів або 0,3% – до 65,27 долара за барель

подешевшала на 20 центів або 0,3% – до WTI втратила 23 центи або 0,4% і торгувалася на рівні 60,92 долара за барель.

Ключовим фактором стало відновлення експорту нафти з Венесуели після фактичного згортання обмежень, запроваджених у межах ембарго США. Це сигналізує про появу додаткових обсягів на ринку.

Венесуела: повернення обсягів і сигнал для ОПЕК

Член ОПЕК Венесуела почала скасовувати скорочення видобутку та відновлювати експортні постачання.

Два супертанкери залишили венесуельські води з приблизно 1,8 млн барелів кожен .

. Йдеться про можливий старт реалізації угоди на 50 млн барелів між Каракасом і Вашингтоном.

Ці дії відбуваються на тлі політичних змін навколо венесуельського керівництва та прагнення США активізувати поставки нафти на світовий ринок.

США: зростання запасів як фактор тиску на ціни

Додатковий тиск на котирування створили дані щодо запасів у США, найбільшого споживача нафти у світі.

Запаси сирої нафти зросли на 5,23 млн барелів за тиждень, що завершився 9 січня.

зросли на за тиждень, що завершився 9 січня. Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів .

збільшилися на . Запаси дистилятів зросли на 4,34 млн барелів.

Ці дані Американського інституту нафти свідчать про послаблення балансу попиту і пропозиції, що обмежує потенціал зростання цін у короткостроковій перспективі.

Іран: геополітичний ризик і премія в ціні

Водночас ситуація в Ірані, четвертому за величиною виробнику нафти в ОПЕК, залишається джерелом напруженості.

Протести в Ірані можуть посилити світовий баланс нафти через короткострокові втрати постачання, але передусім через зростання геополітичної премії в ціні — аналітики Citi

Аналітики Citi підвищили прогноз для Brent на три місяці до 70 доларів за барель .

. Поки що протести не поширилися на основні нафтовидобувні регіони, що обмежує фактичний вплив на постачання.

Таким чином, ринок закладає в ціну переважно політичні та логістичні ризики, а не прямі втрати видобутку. Загалом ситуація демонструє, що навіть за зростання фізичних обсягів постачання світовий нафтовий ринок залишається надзвичайно чутливим до політичних сигналів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters