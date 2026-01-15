Сировинні ринки 2026 року: між шоками, можливостями та ризиками

2026 рік стає переломним для глобальних сировинних ринків. Геополітика, кліматична політика та технологічні зрушення одночасно змінюють ціни, логістику й ризики. Європа посилює вуглецеві обмеження, ринок біопалива зростає, нафта входить у фазу профіциту, а газ і СПГ стають ключовими для енергетичної стійкості взимку. Водночас дефіцити окремих ресурсів і надлишки інших формують нову, більш волатильну реальність.
Ключові сигнали для енергетичних і сировинних ринків у 2026 році
Вуглецеві викиди і CBAM: нова ціна для імпорту
- ЄС посилює боротьбу з вуглецевими викидами через механізм CBAM – вуглецевий прикордонний коригувальний механізм.
- Імпорт сталі, добрив та інших товарів може подорожчати через включення вуглецевої складової у ціну.
- Невизначеність щодо практичної імплементації CBAM може суттєво вплинути на обсяги імпорту у першій половині 2026 року.
- Очікується зниження маржі для неєвропейських виробників, які конкурують з товарами ЄС, уже обкладеними вуглецевим податком.
Біопаливо: прискорення енергетичного переходу в Європі
- Директива RED III щодо відновлюваної енергії формально мала запрацювати з 1 січня, однак низка країн ЄС, зокрема Німеччина та Нідерланди, завершували законодавчі процедури наприкінці 2025 року.
- Попри нерівномірне впровадження, очікується зростання попиту на біопаливо в дорожньому транспорті на 8% у 2026 році.
- Основний драйвер – гідрооброблена рослинна олія (HVO), що поступово витісняє традиційні види пального.
Нафта: профіцит і дилема OPEC+
- Очікуваний профіцит нафти у 2026 році – близько 1,5 млн барелів на добу.
- OPEC+ має вирішити, чи відновлювати видобуток після скорочень на 1,65 млн барелів на добу.
- Група вже призупинила щомісячне нарощування видобутку в першому кварталі.
- Якщо ціни не впадуть до середини діапазону 50 дол за барель, можливе відновлення зростання видобутку з другого кварталу 2026 року.
Газ і СПГ: вразлива зимова рівновага Європи
- Закриття двох підземних газосховищ у Німеччині може скоротити європейський буфер постачання майже на 60 СПГ-вантажів на рік.
- Після 2022 року імпорт СПГ до Європи зріс майже на дві третини – до близько 120 млн тонн на рік.
- Зменшення різниці між літніми та зимовими цінами робить зберігання газу менш рентабельним.
- Це підвищує ризик цінових сплесків наприкінці зими та конкуренції з Азією за обсяги СПГ.
Вугілля: між декарбонізацією та попитом AI
- Можливе послаблення санкцій проти росії здатне вивести на ринок дешеве російське вугілля.
- Це створює тиск на експортерів з Австралії та Індонезії.
- Попит з боку дата-центрів штучного інтелекту підтримує виробництво.
- У 2024 році світова торгівля вугіллям досягла 1,1 млрд тонн, а видобуток – 7,8 млрд тонн, і ці рівні можуть зберегтися.
LPG: надлишок пропозиції та погодний фактор
- Світове постачання LPG зростає швидше за попит, зокрема через нові експортні потужності США.
- Пропан і бутан торгуватимуться зі значними знижками до нафти, що вигідно для нафтохімії.
- Обмеження попиту пов’язані з:
- надлишком пропілену;
- низьким завантаженням крекінг-установок;
- структурною перебудовою галузі.
- Холодніша зима у Північній півкулі може спричинити короткострокові цінові шоки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media