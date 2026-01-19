Сербський НПЗ із російською участю забезпечив себе нафтою щонайменше до лютого

Сербська нафтова компанія NIS, яка перебуває під контролем російських акціонерів, заявила про наявність достатніх обсягів сирої нафти для безперервної роботи єдиного в країні нафтопереробного заводу до кінця лютого 2026 року. Це стало можливим після відновлення імпорту завдяки тимчасовому пом’якшенню санкцій США.

Стабілізація роботи Панчевського НПЗ

Компанія NIS повідомила, що забезпечила достатні обсяги сирої нафти для підтримання виробничого процесу на Панчевському нафтопереробному заводі, який є єдиним НПЗ у Сербії.

Відновлено операційну діяльність НПЗ у місті Панчево

Перші партії дизельного пального очікуються на ринку 27 січня

Планується безперервна робота заводу протягом усього лютого

У компанії уточнили, що виробничі плани базуються як на імпортованій сирій нафті, так і на нафті, видобутій на внутрішніх родовищах Сербії.

«З огляду на обсяги імпортованої сирої нафти, а також нафту з вітчизняних родовищ, роботу нафтопереробного заводу заплановано на весь лютий», — повідомила компанія NIS.

Санкційний контекст і роль США

У жовтні США через Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти NIS у межах ширших обмежень, спрямованих на енергетичний сектор росії через війну проти України.

OFAC надав тимчасове звільнення від санкцій до 23 січня

Це дозволило імпорт сирої нафти через хорватський нафтопровід JANAF

Після цього NIS змогла відновити виробничу діяльність

Водночас компанія зазначає, що подальша робота залежатиме від рішень щодо забезпечення операційної діяльності після завершення дії санкційного дозволу.

Структура власності та можливий продаж

NIS перебуває під контролем російських компаній:

44,9% — Gazprom Neft

— Gazprom Neft 11,3% — Gazprom

— Gazprom 29,9% — уряд Сербії

Компанія має час до кінця березня, щоб узгодити вихід російських акціонерів зі складу власників. Наразі тривають переговори щодо продажу частки угорській компанії MOL.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує погодження початкової угоди з боку OFAC у найближчі дні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters