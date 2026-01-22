Ціни на нафту зросли через форс-мажор у Казахстані та повільне відновлення експорту з Венесуели

Світові ціни на нафту завершили торги з помірним зростанням на тлі тимчасового скорочення постачання з Казахстану та слабких обсягів експорту з Венесуели. Ринок реагує на поєднання технічних збоїв, атак на інфраструктуру та геополітичних ризиків, які формують очікування більш жорсткого балансу попиту й пропозиції у 2026 році.
Ціни на нафту зростають
- Brent подорожчала на 0,5% (+32 центи) до 65,24 дол. США за барель
- WTI зросла на 0,4% (+26 центів) до 60,62 дол. США за барель
- Напередодні обидва контракти вже додали близько 1,5%
Казахстан: зупинка видобутку та форс-мажор
- Видобуток на родовищах Тенгіз і Корольов було зупинено через проблеми з розподілом електроенергії
- Оператор оголосив force majeure на постачання нафти в систему трубопроводу CPC
- Очікувана тривалість зупинки становить 7–10 днів
- Нафта з родовища Кашаган уперше була переорієнтована на внутрішній ринок через пошкодження терміналу CPC в Чорному морі внаслідок атак безпілотників
Венесуела: експорт нижче очікувань
- Постачання за рамковою угодою на 2 млрд дол. США зі США склало лише 7,8 млн барелів
- Низькі обсяги підкреслюють повільний темп відновлення після скорочення видобутку
- Державна компанія PDVSA поки не змогла повністю компенсувати попередні обмеження
Очікування щодо запасів у США
- Запаси сирої нафти та бензину могли зрости приблизно на 1,7 млн барелів
- Запаси дистилятів, за попередніми оцінками, ймовірно скоротилися
- Офіційні дані публікуються із затримкою через федеральне свято у США
Глобальний попит і геополітика
- Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році
- Очікується звуження профіциту на світовому ринку
- Зростання геополітичної напруги та тарифні ризики посилюють обережні настрої інвесторів
Зростання геополітичної напруги чинить додатковий тиск на нафтові ринки, оскільки тарифи можуть уповільнювати економічне зростання — Джованні Стауново, аналітик UBS
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters