Ціни на нафту зросли через форс-мажор у Казахстані та повільне відновлення експорту з Венесуели

Світові ціни на нафту завершили торги з помірним зростанням на тлі тимчасового скорочення постачання з Казахстану та слабких обсягів експорту з Венесуели. Ринок реагує на поєднання технічних збоїв, атак на інфраструктуру та геополітичних ризиків, які формують очікування більш жорсткого балансу попиту й пропозиції у 2026 році.

Ціни на нафту зростають

  • Brent подорожчала на 0,5% (+32 центи) до 65,24 дол. США за барель
  • WTI зросла на 0,4% (+26 центів) до 60,62 дол. США за барель
  • Напередодні обидва контракти вже додали близько 1,5%

Казахстан: зупинка видобутку та форс-мажор

  • Видобуток на родовищах Тенгіз і Корольов було зупинено через проблеми з розподілом електроенергії
  • Оператор оголосив force majeure на постачання нафти в систему трубопроводу CPC
  • Очікувана тривалість зупинки становить 7–10 днів
  • Нафта з родовища Кашаган уперше була переорієнтована на внутрішній ринок через пошкодження терміналу CPC в Чорному морі внаслідок атак безпілотників

Венесуела: експорт нижче очікувань

  • Постачання за рамковою угодою на 2 млрд дол. США зі США склало лише 7,8 млн барелів
  • Низькі обсяги підкреслюють повільний темп відновлення після скорочення видобутку
  • Державна компанія PDVSA поки не змогла повністю компенсувати попередні обмеження

Очікування щодо запасів у США

  • Запаси сирої нафти та бензину могли зрости приблизно на 1,7 млн барелів
  • Запаси дистилятів, за попередніми оцінками, ймовірно скоротилися
  • Офіційні дані публікуються із затримкою через федеральне свято у США

Глобальний попит і геополітика

  • Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році
  • Очікується звуження профіциту на світовому ринку
  • Зростання геополітичної напруги та тарифні ризики посилюють обережні настрої інвесторів

Зростання геополітичної напруги чинить додатковий тиск на нафтові ринки, оскільки тарифи можуть уповільнювати економічне зростання — Джованні Стауново, аналітик UBS

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

