Ціни на бензин у США знижуватимуться у 2026 році попри скорочення потужностей НПЗ

Американський ринок бензину входить у фазу помірного здешевлення. За прогнозом Управління енергетичної інформації США (EIA), у 2026 році середні роздрібні ціни на бензин у США знизяться на 6% порівняно з 2025 роком, а у 2027 році зростуть лише на 1%. Ключовими чинниками залишаються динаміка світових цін на нафту, зміна структури ціни та скорочення нафтопереробних потужностей, особливо на Західному узбережжі.

Прогноз цін: загальне зниження з регіональними відмінностями

  • У 2026 році ціни на бензин знизяться в усіх регіонах США, а у 2027 році очікується помірне зростання.
  • Навіть після зростання у 2027 році середні ціни залишаться нижчими за рівень 2025 року в усіх регіонах, крім Західного узбережжя (PADD 5).
  • На Західному узбережжі скорочення потужностей НПЗ призведе до вищої маржі та цін, які у номінальному вимірі будуть приблизно на рівні 2025 року.
  • Найдорожчий регіон — Західне узбережжя, найдешевший — Мексиканська затока, далі Середній Захід.

Довгостроковий тренд: від піку 2022 року до стабілізації

  • Поточний прогноз продовжує тренд зниження цін після історичного максимуму $5 за галон у середині 2022 року.
  • Очікуване зниження на 20 центів за галон у 2026 році є співставним із падінням цін у 2024–2025 роках.
  • Йдеться про номінальні ціни, без урахування інфляційних чинників.

Структура ціни: роль нафти зменшується

  • За останні 10 років ціна сирої нафти формувала трохи більше 50% роздрібної ціни бензину в США.
  • У 2026–2027 роках внесок нафти зменшиться нижче 45% у середньорічному вимірі.
  • Причина — випереджальне зростання світової пропозиції нафти порівняно з попитом.
  • Очікується, що середньорічна ціна на нафту буде найнижчою з 2020 року.

Маржа НПЗ: зростання crack spreads на тлі дефіциту

  • У 2026 році crack spreads для бензину будуть вищими, ніж у попередні два роки.
  • Crack spreads — це різниця між оптовою ціною бензину та ціною сирої нафти, показник прибутковості НПЗ.
  • Зростання маржі пояснюється:
    • нижчими запасами бензину;
    • скороченням переробки через зменшення потужностей;
    • напруженими умовами на ринку Атлантичного басейну.
  • Водночас очікувані crack spreads будуть нижчими, ніж пікові значення 2022–2023 років.

Висновки

  • Диверсифікація постачання залишається критичною: приклад США показує, що навіть за низьких цін на нафту скорочення переробних потужностей може підвищувати маржу та ціни.
  • Логістична стійкість і запаси набувають ключового значення в умовах можливих ударів по інфраструктурі та блокад під час широкомасштабної війни.
  • Захист критичної інфраструктури має включати не лише військову складову, а й економічну — інвестиції у резервні потужності, страхування ризиків та стимулювання розосередження.
  • Ціноутворення дедалі більше залежить не лише від нафти, а й від маржі, податкової політики та конкуренції, що важливо враховувати при регуляторних рішеннях.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook

Дискуссия

