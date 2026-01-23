Ціни на бензин у США знижуватимуться у 2026 році попри скорочення потужностей НПЗ

Американський ринок бензину входить у фазу помірного здешевлення. За прогнозом Управління енергетичної інформації США (EIA), у 2026 році середні роздрібні ціни на бензин у США знизяться на 6% порівняно з 2025 роком, а у 2027 році зростуть лише на 1%. Ключовими чинниками залишаються динаміка світових цін на нафту, зміна структури ціни та скорочення нафтопереробних потужностей, особливо на Західному узбережжі.
Прогноз цін: загальне зниження з регіональними відмінностями
- У 2026 році ціни на бензин знизяться в усіх регіонах США, а у 2027 році очікується помірне зростання.
- Навіть після зростання у 2027 році середні ціни залишаться нижчими за рівень 2025 року в усіх регіонах, крім Західного узбережжя (PADD 5).
- На Західному узбережжі скорочення потужностей НПЗ призведе до вищої маржі та цін, які у номінальному вимірі будуть приблизно на рівні 2025 року.
- Найдорожчий регіон — Західне узбережжя, найдешевший — Мексиканська затока, далі Середній Захід.
Довгостроковий тренд: від піку 2022 року до стабілізації
- Поточний прогноз продовжує тренд зниження цін після історичного максимуму $5 за галон у середині 2022 року.
- Очікуване зниження на 20 центів за галон у 2026 році є співставним із падінням цін у 2024–2025 роках.
- Йдеться про номінальні ціни, без урахування інфляційних чинників.
Структура ціни: роль нафти зменшується
- За останні 10 років ціна сирої нафти формувала трохи більше 50% роздрібної ціни бензину в США.
- У 2026–2027 роках внесок нафти зменшиться нижче 45% у середньорічному вимірі.
- Причина — випереджальне зростання світової пропозиції нафти порівняно з попитом.
- Очікується, що середньорічна ціна на нафту буде найнижчою з 2020 року.
Маржа НПЗ: зростання crack spreads на тлі дефіциту
- У 2026 році crack spreads для бензину будуть вищими, ніж у попередні два роки.
- Crack spreads — це різниця між оптовою ціною бензину та ціною сирої нафти, показник прибутковості НПЗ.
- Зростання маржі пояснюється:
- нижчими запасами бензину;
- скороченням переробки через зменшення потужностей;
- напруженими умовами на ринку Атлантичного басейну.
- Водночас очікувані crack spreads будуть нижчими, ніж пікові значення 2022–2023 років.
Висновки
- Диверсифікація постачання залишається критичною: приклад США показує, що навіть за низьких цін на нафту скорочення переробних потужностей може підвищувати маржу та ціни.
- Логістична стійкість і запаси набувають ключового значення в умовах можливих ударів по інфраструктурі та блокад під час широкомасштабної війни.
- Захист критичної інфраструктури має включати не лише військову складову, а й економічну — інвестиції у резервні потужності, страхування ризиків та стимулювання розосередження.
- Ціноутворення дедалі більше залежить не лише від нафти, а й від маржі, податкової політики та конкуренції, що важливо враховувати при регуляторних рішеннях.
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook