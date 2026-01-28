Паливні та електричні авто на роздоріжжі: як змінюється автомобільний післяпродажний китайський ринок і що це означає для енергетики

Автомобільний післяпродажний ринок у 2025–2026 роках увійшов у точку перелому. Стрімке зростання електромобілів, раціоналізація споживання та падіння витрат на обслуговування авто змінюють не лише автосервіс, а й структуру попиту на паливо, мастила та суміжні енергетичні продукти.
Диференціація ринку: паливні авто проти електромобілів
У 2025 році в Китаї було зафіксовано:
- 360 млн одиниць автопарку, що сформували стабільну базу попиту;
- 34,4 млн проданих автомобілів за рік;
- 16,49 млн нових електромобілів, які стали ключовим джерелом зростання.
Поєднання цих факторів заклало основу для розвитку післяпродажного ринку, однак водночас спричинило чітку структурну диференціацію.
Раціональність споживачів і спад обслуговування
- Обсяг торгівлі вживаними авто у 2025 році вперше перевищив 20,1 млн одиниць (+2,52% рік до року).
- Продажі вживаних електромобілів за 10 місяців 2025 року досягли 1,284 млн (+44%).
- Середні річні витрати на технічне обслуговування одного авто впали нижче 2 500 юанів.
- Для авто вартістю понад 300 тис. юанів витрати на сервіс скоротилися майже на 1 000 юанів порівняно з 2021 роком.
Це означає пряме скорочення попиту на моторні оливи, фільтри та інші витратні матеріали, пов’язані з двигунами внутрішнього згоряння.
Наслідки для паливного сегмента
- Продажі моторної оливи у 2025 році знизилися на 6%.
- Продажі автоматичної трансмісійної оливи скоротилися на 7%.
- Продажі редукторної оливи зросли лише на 1%, що пов’язано з гібридними системами.
Електромобілі мають на 25% більшу масу, ніж паливні авто, що підвищує знос шин і амортизаторів, однак це не компенсує втрату сервісної цінності через відсутність двигуна.
Нові точки зростання: сервіс без прив’язки до пального
На тлі скорочення традиційного обслуговування зростають сегменти, незалежні від типу енергетичної установки:
- Мийка та автокосметика — універсальний вхідний канал для клієнтів;
- Кузовні роботи та фарбування з високою маржею;
- Персоналізовані модифікації та цифрові сервіси.
Автовиробники та АЗС адаптуються: традиційні заправки все частіше поєднують постачання пального та зарядну інфраструктуру, перетворюючись на мультиенергетичні хаби. Трансформація автомобільного післяпродажного ринку є не лише галузевим трендом, а й фактором довгострокових змін у структурі енергоспоживання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: DoNews