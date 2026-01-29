Brent перевищила $70 на тлі військових погроз Ірану та структурного дефіциту інвестицій у видобуток

Світові нафтові ринки різко відреагували на загострення риторики США щодо Ірану: котирування Brent уперше за понад п’ять місяців перевищили $70 за барель. Водночас ринок стикається з глибшою проблемою — багаторічним недоінвестуванням у розвідку та видобуток, що посилює цінову волатильність і підвищує геополітичну премію в ціні нафти.
Brent вище $70: що стало тригером
- Brent зріс на 4,71% — до $71,62 за барель.
- WTI додав 4,79%, до $66,24 за барель.
- Зростання стало першим проривом рівня $70 з початку осені 2025 року.
Ключовим чинником стали публікації Дональда Трампа в Truth Social із попередженнями Ірану про можливе військове реагування та повідомлення про перекидання авіаносної ударної групи США на чолі з USS Abraham Lincoln до Перської затоки.
«Наступна атака буде значно гіршою. Не допустіть цього знову», — заявив Дональд Трамп, закликавши Тегеран укласти угоду та відмовитися від ядерних амбіцій.
Реакція Ірану та страхи ринку
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь заявив, що іранські сили готові до негайної та жорсткої відповіді на будь-яку агресію.
- Ринок заклав геополітичну премію в ціну нафти.
- Аналітики ING відзначили зростання нервозності через потенційні перебої постачання, навіть без фактичних збоїв.
- Перська затока та Ормузька протока залишаються критичними вузькими місцями глобального нафтового постачання.
У соціальних мережах аналітичні стрічки фіксували прямий зв’язок між заявами Трампа та стрибком цін на нафту майже на 5%, паралельно зі зростанням попиту на захисні активи — золото та оборонні акції.
Недоінвестування у видобуток: прихована загроза
Геополітичні ризики накладаються на структурну проблему галузі — різке падіння інвестицій у розвідку та видобуток.
- Світові відкриття традиційних родовищ скоротилися з понад 20 млрд барелів нафтового еквівалента на рік на початку 2010-х до 5,5 млрд у 2023–вересні 2025 років.
- Витрати на розвідку стагнують на рівні $50–60 млрд на рік проти піку $115 млрд у 2013 році.
- 80% нафтовидобутку та 90% газовидобутку припадає на родовища після піку виробництва.
- Середні темпи падіння: 5,6% на рік для нафти та 6,8% для газу.
За відсутності нових інвестицій видобуток нафти може скорочуватися на 8% щороку, що еквівалентно втраті понад 5,5 млн барелів на добу — сумарного видобутку Бразилії та Норвегії.
Очікувані інвестиції у upstream у 2025 році становлять $570 млрд, але 90% цієї суми лише компенсують природне падіння видобутку, і лише 10% спрямовані на зростання.
«Ідеальний шторм» для цін на сировину
Поєднання військово-політичної напруги та інвестиційного дефіциту формує умови для тривалого зростання цін на нафту, синхронного з іншими товарами.
- Золото — понад $5 200 за тройську унцію.
- Мідь — $6,14 за фунт.
- Платина — $2 579 за тройську унцію.
Попит на нафту, за оцінками, вийде на плато лише у 2030-х роках, тоді як попит на природний газ зростатиме щонайменше до 2035 року. За ескалації конфлікту Brent може наблизитися до $80 за барель і вище.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy News Beat