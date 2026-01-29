Brent перевищила $70 на тлі військових погроз Ірану та структурного дефіциту інвестицій у видобуток

Обновлено: Январь 29, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Світові нафтові ринки різко відреагували на загострення риторики США щодо Ірану: котирування Brent уперше за понад п’ять місяців перевищили $70 за барель. Водночас ринок стикається з глибшою проблемою — багаторічним недоінвестуванням у розвідку та видобуток, що посилює цінову волатильність і підвищує геополітичну премію в ціні нафти.

Brent вище $70: що стало тригером

  • Brent зріс на 4,71% — до $71,62 за барель.
  • WTI додав 4,79%, до $66,24 за барель.
  • Зростання стало першим проривом рівня $70 з початку осені 2025 року.

Ключовим чинником стали публікації Дональда Трампа в Truth Social із попередженнями Ірану про можливе військове реагування та повідомлення про перекидання авіаносної ударної групи США на чолі з USS Abraham Lincoln до Перської затоки.

«Наступна атака буде значно гіршою. Не допустіть цього знову», — заявив Дональд Трамп, закликавши Тегеран укласти угоду та відмовитися від ядерних амбіцій.

Реакція Ірану та страхи ринку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь заявив, що іранські сили готові до негайної та жорсткої відповіді на будь-яку агресію.

  • Ринок заклав геополітичну премію в ціну нафти.
  • Аналітики ING відзначили зростання нервозності через потенційні перебої постачання, навіть без фактичних збоїв.
  • Перська затока та Ормузька протока залишаються критичними вузькими місцями глобального нафтового постачання.

У соціальних мережах аналітичні стрічки фіксували прямий зв’язок між заявами Трампа та стрибком цін на нафту майже на 5%, паралельно зі зростанням попиту на захисні активи — золото та оборонні акції.

Недоінвестування у видобуток: прихована загроза

Геополітичні ризики накладаються на структурну проблему галузі — різке падіння інвестицій у розвідку та видобуток.

  • Світові відкриття традиційних родовищ скоротилися з понад 20 млрд барелів нафтового еквівалента на рік на початку 2010-х до 5,5 млрд у 2023–вересні 2025 років.
  • Витрати на розвідку стагнують на рівні $50–60 млрд на рік проти піку $115 млрд у 2013 році.
  • 80% нафтовидобутку та 90% газовидобутку припадає на родовища після піку виробництва.
  • Середні темпи падіння: 5,6% на рік для нафти та 6,8% для газу.

За відсутності нових інвестицій видобуток нафти може скорочуватися на 8% щороку, що еквівалентно втраті понад 5,5 млн барелів на добу — сумарного видобутку Бразилії та Норвегії.

Очікувані інвестиції у upstream у 2025 році становлять $570 млрд, але 90% цієї суми лише компенсують природне падіння видобутку, і лише 10% спрямовані на зростання.

«Ідеальний шторм» для цін на сировину

Поєднання військово-політичної напруги та інвестиційного дефіциту формує умови для тривалого зростання цін на нафту, синхронного з іншими товарами.

  • Золото — понад $5 200 за тройську унцію.
  • Мідь$6,14 за фунт.
  • Платина$2 579 за тройську унцію.

Попит на нафту, за оцінками, вийде на плато лише у 2030-х роках, тоді як попит на природний газ зростатиме щонайменше до 2035 року. За ескалації конфлікту Brent може наблизитися до $80 за барель і вище.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy News Beat

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

