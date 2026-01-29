Brent перевищила $70 на тлі військових погроз Ірану та структурного дефіциту інвестицій у видобуток

Світові нафтові ринки різко відреагували на загострення риторики США щодо Ірану: котирування Brent уперше за понад п’ять місяців перевищили $70 за барель. Водночас ринок стикається з глибшою проблемою — багаторічним недоінвестуванням у розвідку та видобуток, що посилює цінову волатильність і підвищує геополітичну премію в ціні нафти.

Brent вище $70: що стало тригером

Brent зріс на 4,71% — до $71,62 за барель .

зріс на — до . WTI додав 4,79% , до $66,24 за барель .

додав , до . Зростання стало першим проривом рівня $70 з початку осені 2025 року.

Ключовим чинником стали публікації Дональда Трампа в Truth Social із попередженнями Ірану про можливе військове реагування та повідомлення про перекидання авіаносної ударної групи США на чолі з USS Abraham Lincoln до Перської затоки.

«Наступна атака буде значно гіршою. Не допустіть цього знову», — заявив Дональд Трамп, закликавши Тегеран укласти угоду та відмовитися від ядерних амбіцій.

Реакція Ірану та страхи ринку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у відповідь заявив, що іранські сили готові до негайної та жорсткої відповіді на будь-яку агресію.

Ринок заклав геополітичну премію в ціну нафти.

в ціну нафти. Аналітики ING відзначили зростання нервозності через потенційні перебої постачання, навіть без фактичних збоїв.

Перська затока та Ормузька протока залишаються критичними вузькими місцями глобального нафтового постачання.

У соціальних мережах аналітичні стрічки фіксували прямий зв’язок між заявами Трампа та стрибком цін на нафту майже на 5%, паралельно зі зростанням попиту на захисні активи — золото та оборонні акції.

Недоінвестування у видобуток: прихована загроза

Геополітичні ризики накладаються на структурну проблему галузі — різке падіння інвестицій у розвідку та видобуток.

Світові відкриття традиційних родовищ скоротилися з понад 20 млрд барелів нафтового еквівалента на рік на початку 2010-х до 5,5 млрд у 2023–вересні 2025 років.

на рік на початку 2010-х до у 2023–вересні 2025 років. Витрати на розвідку стагнують на рівні $50–60 млрд на рік проти піку $115 млрд у 2013 році.

на рік проти піку у 2013 році. 80% нафтовидобутку та 90% газовидобутку припадає на родовища після піку виробництва.

нафтовидобутку та газовидобутку припадає на родовища після піку виробництва. Середні темпи падіння: 5,6% на рік для нафти та 6,8% для газу.

За відсутності нових інвестицій видобуток нафти може скорочуватися на 8% щороку, що еквівалентно втраті понад 5,5 млн барелів на добу — сумарного видобутку Бразилії та Норвегії.

Очікувані інвестиції у upstream у 2025 році становлять $570 млрд, але 90% цієї суми лише компенсують природне падіння видобутку, і лише 10% спрямовані на зростання.

«Ідеальний шторм» для цін на сировину

Поєднання військово-політичної напруги та інвестиційного дефіциту формує умови для тривалого зростання цін на нафту, синхронного з іншими товарами.

Золото — понад $5 200 за тройську унцію.

— понад за тройську унцію. Мідь — $6,14 за фунт.

— за фунт. Платина — $2 579 за тройську унцію.

Попит на нафту, за оцінками, вийде на плато лише у 2030-х роках, тоді як попит на природний газ зростатиме щонайменше до 2035 року. За ескалації конфлікту Brent може наблизитися до $80 за барель і вище.

