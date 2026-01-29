Європейські газосховища стрімко спустошуються, але ринок не поспішає реагувати

Європа виходить із зими з найнижчими за кілька років рівнями запасів природного газу. Попри це, біржові ціни не сигналізують про дефіцит і не стимулюють закачування ресурсу. Такий дисбаланс між фізичною реальністю та ринковими очікуваннями створює серйозні ризики для енергетичної безпеки континенту напередодні наступного опалювального сезону.

Газові сховища Європи: цифри, що насторожують

Підземні газосховища стали ключовим елементом енергетичної стратегії Європи після різкого скорочення трубопровідного постачання з росії на тлі повномасштабної агресії проти України. Однак поточна динаміка запасів викликає занепокоєння.

44% від загальної місткості – рівень заповненості газосховищ станом на 26 січня за даними платформи AGSI.

– рівень заповненості газосховищ станом на 26 січня за даними платформи AGSI. Це найнижчий показник для цього періоду з 2022 року , коли він становив 40%.

, коли він становив 40%. Середній показник за останні 10 років – 58% , що значно вище за поточний рівень.

, що значно вище за поточний рівень. За збереження нинішніх темпів відбору запаси можуть знизитися до 30% або менше до кінця березня.

Якщо Європа завершить зиму з рівнем запасів близько 30%, для відновлення їх до 83% – саме з таким рівнем регіон увійшов у поточний опалювальний сезон – знадобиться близько 60 млрд кубометрів газу.

Водночас не весь імпортований газ спрямовується до сховищ: значна його частина використовується для покриття поточного попиту. Це означає, що загальні обсяги закупівель у найближчі місяці будуть ще більшими.

Зріджений природний газ як головна опора

Ключовим інструментом балансування ринку знову стає зріджений природний газ (LNG).

У 2025 році імпорт LNG до Європи зріс на 30% і перевищив 175 млрд кубометрів – історичний максимум.

і перевищив – історичний максимум. ЄС погодився повністю відмовитися від трубопровідного газу та LNG з росії до кінця 2027 року , завершивши майже 50-річну залежність.

, завершивши майже 50-річну залежність. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, це скоротить російське постачання на 33 млрд кубометрів у 2025–2028 роках , або близько 12% від загального імпорту газу Європи у 2025 році .

, або близько . Очікується, що імпорт LNG у 2026 році досягне нового рекорду – 185 млрд кубометрів.

Глобальна пропозиція LNG зростає: у 2026 році виробництво може збільшитися на 7% – найшвидші темпи з 2019 року – завдяки новим експортним терміналам у США, Канаді та Мексиці. У період 2025–2030 років нові потужності, переважно в Північній Америці та Катарі, можуть додати до 300 млрд кубометрів на рік, що на 50% більше за нинішній рівень.

Що вводить в оману

Попри фізичний дефіцит, ринок демонструє суперечливі цінові сигнали.

Літні ф’ючерси на хабі TTF торгуються дорожче за зимові , що створює так звану беквордацію.

, що створює так звану беквордацію. У нормальних умовах зимові ціни мають бути вищими, щоб компенсувати витрати на закачування та зберігання газу.

Поточна структура цін позбавляє трейдерів економічного стимулу наповнювати сховища.

Причини такої ситуації залишаються неочевидними. Частина учасників ринку може розраховувати на втручання урядів, зокрема Німеччини, для досягнення законодавчо встановленої мети ЄС – 90% заповненості сховищ до 1 грудня. Однак такі кроки наразі виглядають малоймовірними.

Інша гіпотеза полягає в тому, що трейдери очікують зниження ролі сховищ на тлі зростання глобальної пропозиції LNG. Проте така логіка є хибною: навіть за високої доступності LNG Європа може зіткнутися з дефіцитом у пікові зимові періоди, якщо увійде в сезон із низькими запасами.

Додатковим чинником є спекулятивна активність. За словами засновника Energy Flux Себа Кеннеді, минулого тижня 444 інвестиційні фонди утримували позиції на TTF, тоді як середній показник у 2022 році становив 185 фондів. Така активність здатна спотворювати ринкові сигнали та посилювати волатильність.

Поточний розрив між літніми та зимовими цінами може бути наслідком зростання спекулятивної участі, що спотворює сигнали ринку та підсилює волатильність – Себ Кеннеді, засновник Energy Flux

Ризики перед новим опалювальним сезоном

Минулого року подібний ціновий дисбаланс уже ускладнював закачування газу, доки ринок не скоригувався ближче до літа. Нині часу ще достатньо для виправлення ситуації, однак зволікання може дорого коштувати.

Європа ризикує увійти в наступний опалювальний сезон без належного запасу міцності, якщо ринкова структура й надалі стримуватиме поповнення газосховищ. За умов геополітичної нестабільності та триваючої війни росії проти України такий ризик виглядає особливо небезпечним.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters