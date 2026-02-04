Світовий електроенергетичний сектор у 2026 році: відновлювана енергетика випереджає вугілля, але галузь входить у фазу випробувань

2026 рік стає переломним для глобальної електроенергетики. Попит на електроенергію стрімко зростає, відновлювані джерела вперше обганяють вугілля за обсягами генерації, а системи зберігання та атомна енергетика повертаються у центр уваги як опора надійності енергосистем.

Глобальна енергетика на зламі трендів

Світовий електроенергетичний сектор у 2026 році входить у фазу структурних змін. Електрифікація економіки, зростання кількості дата-центрів і розвиток транспорту формують новий баланс між попитом і пропозицією. Водночас галузь стикається з регуляторними та фінансовими обмеженнями, які стримують темпи введення нових потужностей.

Уповільнення зростання потужностей відновлюваної енергетики

Після двох десятиліть стрімкого розвитку темпи введення нових потужностей з відновлюваних джерел уповільнюються вперше з початку 2000-х років.

703 ГВт нових відновлюваних потужностей було введено у 2025 році — історичний рекорд.

нових відновлюваних потужностей було введено у 2025 році — історичний рекорд. Майже 300 ГВт сонячної генерації у 2025 році припало на Китай, що становить понад половину світових введень.

у 2025 році припало на Китай, що становить понад половину світових введень. Причина піку — прагнення девелоперів завершити проєкти до зміни цінової політики у Китаї з 1 червня 2025 року.

У 2026 році Китай планує ввести 235 ГВт сонячних та 98 ГВт вітрових потужностей.

сонячних та вітрових потужностей. Сукупний глобальний приріст відновлюваної генерації знизиться з 703 ГВт у 2025 році до 650 ГВт у 2026 році.

Це уповільнення свідчить не про кризу, а про зрілість ринку, де фінансування та регуляторні вимоги стають ключовими факторами.

Відновлювана генерація вперше випереджає вугілля

Попри зменшення темпів введення потужностей, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел продовжує швидко зростати.

Генерація з відновлюваних джерел зросла з 2 886 ТВт·год у 2000 році до 10 742 ТВт·год у 2025 році .

до . У 2026 році очікується зростання до 11 900 ТВт·год .

. Це дозволить відновлюваній енергетиці вперше в історії стати найбільшим джерелом електроенергії у світі.

стати найбільшим джерелом електроенергії у світі. Вугілля, яке у 2000 році забезпечувало майже 40% світової генерації, фактично досягло плато.

Практично весь новий попит на електроенергію задовольняється за рахунок відновлюваних джерел, що закріплює довгостроковий тренд енергетичного переходу.

Акумуляторні системи як фундамент стабільності

Зростання частки сонячної та вітрової генерації робить критично важливими системи зберігання енергії.

У 2025 році потужність систем зберігання енергії зросла на 99 ГВт — до 241 ГВт .

— до . У 2026 році очікується додаткове зростання на 122 ГВт , до 363 ГВт .

, до . Це означає 50% річного приросту встановленої потужності.

встановленої потужності. Вартість чотиригодинних літій-іонних систем знизилась: з понад 300 дол./кВт·год кілька років тому до 200 дол./кВт·год у Європі і 150 дол./кВт·год у Китаї



Зниження вартості робить акумулятори масовим інструментом балансування енергосистем.

Відродження атомної енергетики

Атомна генерація у 2026 році знову розглядається як елемент енергетичної безпеки та декарбонізації.

У 2026 році буде введено майже 14 ГВт нових атомних потужностей — максимум за майже 30 років.

нових атомних потужностей — максимум за майже 30 років. Основні введення припадають на Китай, а також Індію, Бангладеш, Туреччину та Південну Корею.

У США можливий перезапуск АЕС Palisades потужністю 800 МВт , що стане першим таким випадком в історії країни.

потужністю , що стане першим таким випадком в історії країни. Це може започаткувати тренд продовження ресурсу існуючих реакторів як економічно вигідної альтернативи новому будівництву.

Малі модульні реактори активно розвиваються, але остаточні інвестиційні рішення у 2026 році малоймовірні.

Вибухове зростання попиту з боку бізнесу і транспорту

Світовий попит на електроенергію продовжує прискорюватися.

У 2025 році глобальне споживання досягло 29 300 ТВт·год .

. У 2026 році очікується зростання до 30 400 ТВт·год , тобто + 1 100 ТВт·год .

, тобто + . Найбільший абсолютний приріст забезпечить промисловість — 470 ТВт·год, переважно в Азії.

Найшвидше зростання демонструють:

Комерційний сектор — понад 6 900 ТВт·год у 2026 році, зростання на 5,1% або 337 ТВт·год .

— понад у 2026 році, зростання на або . Близько однієї третини цього приросту забезпечать дата-центри.

цього приросту забезпечать дата-центри. У США споживання дата-центрами зросте з 270 ТВт·год у 2025 році до 343 ТВт·год у 2026 році .

до . Транспортний сектор — 665 ТВт·год споживання та 10,8% річного зростання, найвищий темп серед усіх секторів.

2026 рік закріплює нову реальність: відновлювана енергетика домінує у генерації, але стабільність системи дедалі більше залежить від накопичувачів, атомної енергетики та інвестицій у мережі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com