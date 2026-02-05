Танкерні ставки різко зросли через напруження навколо Ірану та дефіцит суден

Танкерні ставки різко зросли через напруження навколо Ірану та дефіцит суден

Ставки на перевезення сирої нафти з Близького Сходу до Китаю за кілька днів зросли до максимумів за понад два місяці. Поєднання геополітичних ризиків навколо Ірану та обмеженої пропозиції танкерів різко підвищило доходи судновласників і посилило волатильність на ринку фрахту.

Геополітика та дефіцит суден як драйвери зростання

Ринок морських перевезень нафти відреагував на загострення ситуації навколо Ірану стрімким стрибком ставок на ключових маршрутах.

Ключові показники ринку

  • Майже 126 тис. дол. на добу — добові доходи танкера на еталонному маршруті TD3C з Близького Сходу до Китаю у вівторок.
  • Це найвищий рівень із кінця листопада та приблизно чотириразове зростання з початку року.
  • За даними Baltic Exchange, ставки зросли на 62% лише за один день — у п’ятницю.

Світовий індекс Worldscale

  • Глобальний індекс Worldscale, що відображає вартість транспортування нафти з урахуванням різних маршрутів, підскочив зі 105 до 140 пунктів.
  • Причина — ризик потенційних перебоїв на маршруті TD3C через ескалацію напруження в регіоні.

Роль Ірану та Ормузької протоки

  • Ринки були стривожені повідомленнями про можливі військові дії за участі США проти Ірану.
  • Інформація про наміри Тегерана провести навчання з бойовими стрільбами посилила побоювання щодо безпеки судноплавства.
  • Греція, яка має найбільший у світі танкерний флот, попередила судна уникати іранського узбережжя під час проходження Ормузької протоки.

Обмежена пропозиція танкерів

  • Закупівлі судновласниками, зокрема Sinokor Merchant Marine Co., яка придбала близько 30 танкерів середнього віку, зменшили кількість доступних суден для швидкого фрахту.
  • Це надало незалежним судновласникам суттєву цінову перевагу у переговорах із фрахтувальниками.

«За меншої кількості суден, доступних для негайного фрахту, решта незалежних судновласників отримали значну цінову владу», — зазначила Ван’їн Чжан, аналітикиня з фрахту платформи Vortexa Ltd.

Реакція фрахтувальників

  • Чутки про можливу ескалацію між Іраном і США спровокували ажіотажний попит на танкери.
  • Фрахтувальники намагалися заздалегідь зафіксувати судна, побоюючись перебоїв у постачанні.

Висновки

  • Події на Близькому Сході продовжують розхитувати не лише фрахтовий, а й увесь товарний ринок.
  • США повідомили про інциденти з іранськими суднами та безпілотником поблизу американського танкера в Ормузькій протоці.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив про продовження переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

