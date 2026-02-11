Світовий нафтовий ринок на межі: напруга між США та Іраном, скорочення видобутку OPEC+ і нові санкційні ризики

Світові ціни на нафту на початку лютого демонструють зростання на тлі загострення геополітичної напруги між США та Іраном, скорочення видобутку країнами OPEC+ та зміни глобальних потоків сировини. Ринок дедалі більше реагує не лише на фактичні перебої, а й на ризики майбутніх конфліктів, санкцій та логістичних обмежень.

Нафтовий ринок у стані підвищеної тривоги

Друга торгова декада лютого розпочалася зі зростання котирувань. Ф’ючерси на Brent на біржі ICE наблизилися до 70 доларів за барель, що відображає переоцінку геополітичних ризиків учасниками ринку.

Фактор США – Іран

Ключовим тригером стало загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном:

переговори щодо іранської ядерної програми в Омані завершилися без прориву ;

; Міністерство транспорту США надало рекомендації американським торговельним суднам уникати іранських вод ;

; суднам під прапором США рекомендовано не погоджуватися на огляд з боку Ірану.

Для ринку це сигнал про можливе силове загострення та ризик перебоїв у Перській затоці – регіоні, через який проходить значна частина світових нафтових потоків.

OPEC+ зменшує пропозицію

За даними S&P Global, у січні країни OPEC+ скоротили видобуток до 42,56 млн барелів на добу:

зниження становило 270 тис. барелів на добу порівняно з груднем;

порівняно з груднем; це перше місячне падіння за 13 місяців ;

; основні скорочення зафіксовані в Казахстані, росії, Нігерії та Лівії.

Скорочення пропозиції знижує страхи надлишку на ринку та підтримує ціни.

Зміни у глобальному балансі постачання

Венесуела відновила видобуток в поясі Оріноко майже до 1 млн барелів на добу після згортання тимчасових обмежень;

відновила видобуток в поясі Оріноко майже до після згортання тимчасових обмежень; США у листопаді скоротили видобуток на 82 тис. барелів на добу – до 13,70 млн барелів;

у листопаді скоротили видобуток на – до 13,70 млн барелів; Казахстан: видобуток на родовищі Тенгіз відновився лише до 550 тис. барелів на добу, що становить 60 відсотків проєктної потужності.

Переформатування потоків російської та іранської нафти

індійські НПЗ IOC, BPCL та Reliance вирішили не замовляти російську нафту з постачанням у квітні;

з постачанням у квітні; Китай скоротив імпорт іранської нафти до 1,17 млн барелів на добу у січні;

у січні; зростання постачання з росії витісняє іранські обсяги з азійського ринку.

Санкції та інфраструктурні ризики

Європейська комісія запропонувала розширити санкції проти росії, включивши:

порт Кулеві в Грузії;

порт Карімун в Індонезії.

Це перший випадок, коли Брюссель розглядає інфраструктуру третіх країн як об’єкт санкцій за обслуговування російської нафти.

Стратегічні сигнали для ринку

QatarEnergy відклала запуск розширення North Field East потужністю 32 млн тонн СПГ на рік вартістю 29 млрд доларів до кінця 2026 або початку 2027 року;

вартістю до кінця 2026 або початку 2027 року; Нова Зеландія планує запустити перший термінал імпорту СПГ до початку 2028 року через дефіцит гідроресурсів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com