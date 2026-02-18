Геополітичний ризик недооцінений: чому ринок нафти може різко змінити напрям

Обновлено: Февраль 18, 2026. Тэги: , , , , , , , , , ,

Геополітичний ризик недооцінений: чому ринок нафти може різко змінити напрям

Відчуття спокою на нафтовому ринку є оманливим. Попри зростання видобутку сланцевої нафти у США та стриману реакцію котирувань на окремі санкції, потенційна ескалація між США та Іраном вже підштовхнула Brent вище $67 за барель, а WTI — понад $62. Сценарії розвитку подій коливаються від дипломатичної угоди з нарощуванням іранського видобутку до масштабного конфлікту з цінами понад $100 і ризиком блокади Ормузької протоки, через яку проходить 20% світових «постачання» нафти.

Геополітика знову формує премію в ціні нафти

Ілюзія стабільності

  • Протягом десятиліть навіть віддалена загроза війни на Близькому Сході спричиняла різкі цінові коливання.
  • Зростання видобутку сланцевої нафти у США створило відчуття, що ринок став стійкішим до шоків.
  • Насправді геополітика здатна швидко змінити баланс, особливо у випадку прямого конфлікту між США та Іраном.

Останнє зростання котирувань було спровоковане саме загрозою військової ескалації. Водночас санкційний тиск США на Венесуелу раніше не спричинив системного стрибка цін, що ще більше підживило впевненість «ведмедів» — гравців, які очікують зниження ринку.

П’ять сценаріїв від Rystad Energy

  • Найбільш «ведмежий» сценарій — нова ядерна угода та зняття санкцій, що призведе до зростання видобутку Ірану.
  • Обмежені удари по ядерній інфраструктурі.
  • Удари по нафтовій інфраструктурі.
  • Масштабна військова кампанія з політичною дестабілізацією.
  • Гірші варіанти — загибель верховного лідера та внутрішні заворушення.

Навіть у песимістичних сценаріях аналітики очікують зростання ціни лише на $10–15 за барель через падіння видобутку Ірану, який нині становить близько 3,2 млн барелів на добу. Проте у разі розширення конфлікту на весь регіон котирування можуть перевищити $100.

Ормузька протока — вузьке місце світового ринку

За оцінками, короткочасна блокада протоки може тимчасово вивести з ринку до 20% глобальних обсягів, що історично здатне спричинити стрибок цін до 80%.

«У США обсяг нафти, необхідний для виробництва одиниці ВВП, знизився приблизно на чверть із 2011 року», — зазначають Діна Есфандіарі та Зіяд Дауд.

  • Підвищення енергоефективності частково пом’якшує економічний удар.
  • Інфляція зменшує реальну купівельну спроможність $100 за барель, але це слабка втіха для споживачів.
  • Попри прогрес, нафта залишається головним первинним джерелом енергії у світі.

Китай як фактор стабілізації

  • Китай — найбільший імпортер нафти у світі та ключовий покупець іранської сировини.
  • Протягом року країна купує більше нафти, ніж переробляє.
  • Будуються нові сховища для накопичення запасів.
  • Фактично Пекін страхує себе від майбутніх шоків, тоді як більшість країн не має подібної можливості.

Висновок: навіть якщо повномасштабна війна на Близькому Сході виглядає малоймовірною, сам факт її потенційності формує премію ризику. Для країн імпортерів це означає необхідність готуватися до сценаріїв різких коливань — від помірного подорожчання на $10–15 до екстремального стрибка понад $100 за барель.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

Автор:

(Всего статей: 2595)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: