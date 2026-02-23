Нафта між дипломатією та ризиком: ринок балансує на тлі переговорів США та Ірану

Світові ціни на нафту 23 лютого 2026 року демонструють нестійку динаміку: інвестори реагують на заплановані переговори між США та Іраном, а також на нову хвилю тарифної невизначеності у США. Аналітики Morgan Stanley підвищили прогноз ціни Brent на ІІ та ІІІ квартали, попри ризики ескалації навколо Ірану. Базовий сценарій – без значних перебоїв фізичного «постачання» сировини, однак варіант ударів по Ірану і затримок танкерів через Ормузьку протоку залишається в полі ризику.

Глобальний нафтовий ринок: дипломатія проти геополітики

Поточна цінова динаміка

Станом на 08:55 за східноамериканським часом (ET) ф’ючерси на нафту демонстрували помірне зростання:

Brent +0,3% — до 71,95 дол./бар.

+0,3% — до WTI (West Texas Intermediate) +0,4% — до 66,73 дол./бар.

Коливання відображає чутливість ринку до новин про переговори США та Ірану щодо ядерної програми, які заплановані на четвер у Женеві.

Прогноз Morgan Stanley: підвищення очікувань

Інвестиційний банк Morgan Stanley переглянув прогноз ціни Brent:

ІІ квартал 2026 року — 62,50 дол./бар. (раніше 57,50 дол.)

— 62,50 дол./бар. (раніше 57,50 дол.) ІІІ квартал 2026 року — 60 дол./бар. (раніше 57,50 дол.)

Аналітики банку окреслили декілька сценаріїв розвитку подій навколо Ірану:

Переговорне врегулювання — без перебоїв «постачання»;

— без перебоїв «постачання»; Масований удар США та відповідь Ірану — затримки танкерів і скорочення глобального експорту;

— затримки танкерів і скорочення глобального експорту; Тимчасове або часткове блокування Ормузької протоки — хоча це не включено до базового сценарію.

«Наш базовий погляд передбачає незначні або відсутні перебої фізичного постачання. Повне і тривале закриття Ормузької протоки не є неможливим, однак ми не розглядаємо його як основний сценарій», — зазначили аналітики Morgan Stanley.

Ормузька протока — ключова морська артерія, через яку проходить значна частина світового експорту сирої нафти з Перської затоки. Будь-які затримки танкерів у цьому регіоні миттєво закладаються у «ризикову премію» ціни.

Фактор тарифів США

Додатковий тиск на ринок спричинили заяви президента США Дональда Трампа про підвищення тимчасового мита на імпорт до 15% з попередніх 10%, після рішення Верховного суду США щодо незаконності частини чинного тарифного режиму.

Аналітики ING підкреслюють:

«У разі досягнення угоди ми побачимо доволі агресивне зниження ризикової премії, закладеної в ціни, хоча досягти угоди значно складніше, ніж здається».

Ризикова премія — це додаткова складова в ціні бареля, яку ринок закладає через імовірність геополітичних перебоїв.

Що це означає для України

З огляду на описані глобальні тренди можна зробити такі висновки:

Цінова волатильність зберігатиметься: коливання в діапазоні 65–72 дол./бар. впливатиме на імпортну складову українських цін на бензин і дизпальне.

зберігатиметься: коливання в діапазоні 65–72 дол./бар. впливатиме на імпортну складову українських цін на бензин і дизпальне. Диверсифікація джерел постачання нафтопродуктів до Європи стає критичною, адже потенційні перебої в Ормузькій протоці можуть змінити глобальні торгові потоки.

постачання нафтопродуктів до Європи стає критичною, адже потенційні перебої в Ормузькій протоці можуть змінити глобальні торгові потоки. Логістична стійкість — затримки танкерів означають можливе подорожчання фрахту і страхування, що прямо впливає на структуру кінцевої ціни в Україні.

Висновок

Ринок нафти перебуває у фазі «очікування». Дипломатія між США та Іраном наразі стримує різке зростання котирувань, однак навіть короткострокові перебої в Ормузькій протоці можуть суттєво змінити баланс. Підвищення прогнозів Morgan Stanley сигналізує про збереження структурної напруги, попри формально спокійний базовий сценарій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Wall Street Journal