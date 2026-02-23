Нафта між дипломатією та ризиком: ринок балансує на тлі переговорів США та Ірану

Нафта між дипломатією та ризиком: ринок балансує на тлі переговорів США та Ірану

Світові ціни на нафту 23 лютого 2026 року демонструють нестійку динаміку: інвестори реагують на заплановані переговори між США та Іраном, а також на нову хвилю тарифної невизначеності у США. Аналітики Morgan Stanley підвищили прогноз ціни Brent на ІІ та ІІІ квартали, попри ризики ескалації навколо Ірану. Базовий сценарій – без значних перебоїв фізичного «постачання» сировини, однак варіант ударів по Ірану і затримок танкерів через Ормузьку протоку залишається в полі ризику.

Глобальний нафтовий ринок: дипломатія проти геополітики

Поточна цінова динаміка

Станом на 08:55 за східноамериканським часом (ET) ф’ючерси на нафту демонстрували помірне зростання:

  • Brent +0,3% — до 71,95 дол./бар.
  • WTI (West Texas Intermediate) +0,4% — до 66,73 дол./бар.

Коливання відображає чутливість ринку до новин про переговори США та Ірану щодо ядерної програми, які заплановані на четвер у Женеві.

Прогноз Morgan Stanley: підвищення очікувань

Інвестиційний банк Morgan Stanley переглянув прогноз ціни Brent:

  • ІІ квартал 2026 року — 62,50 дол./бар. (раніше 57,50 дол.)
  • ІІІ квартал 2026 року — 60 дол./бар. (раніше 57,50 дол.)

Аналітики банку окреслили декілька сценаріїв розвитку подій навколо Ірану:

  • Переговорне врегулювання — без перебоїв «постачання»;
  • Масований удар США та відповідь Ірану — затримки танкерів і скорочення глобального експорту;
  • Тимчасове або часткове блокування Ормузької протоки — хоча це не включено до базового сценарію.

«Наш базовий погляд передбачає незначні або відсутні перебої фізичного постачання. Повне і тривале закриття Ормузької протоки не є неможливим, однак ми не розглядаємо його як основний сценарій», — зазначили аналітики Morgan Stanley.

Ормузька протока — ключова морська артерія, через яку проходить значна частина світового експорту сирої нафти з Перської затоки. Будь-які затримки танкерів у цьому регіоні миттєво закладаються у «ризикову премію» ціни.

Фактор тарифів США

Додатковий тиск на ринок спричинили заяви президента США Дональда Трампа про підвищення тимчасового мита на імпорт до 15% з попередніх 10%, після рішення Верховного суду США щодо незаконності частини чинного тарифного режиму.

Аналітики ING підкреслюють:

«У разі досягнення угоди ми побачимо доволі агресивне зниження ризикової премії, закладеної в ціни, хоча досягти угоди значно складніше, ніж здається».

Ризикова премія — це додаткова складова в ціні бареля, яку ринок закладає через імовірність геополітичних перебоїв.

Що це означає для України

З огляду на описані глобальні тренди можна зробити такі висновки:

  • Цінова волатильність зберігатиметься: коливання в діапазоні 65–72 дол./бар. впливатиме на імпортну складову українських цін на бензин і дизпальне.
  • Диверсифікація джерел постачання нафтопродуктів до Європи стає критичною, адже потенційні перебої в Ормузькій протоці можуть змінити глобальні торгові потоки.
  • Логістична стійкість — затримки танкерів означають можливе подорожчання фрахту і страхування, що прямо впливає на структуру кінцевої ціни в Україні.

Висновок

Ринок нафти перебуває у фазі «очікування». Дипломатія між США та Іраном наразі стримує різке зростання котирувань, однак навіть короткострокові перебої в Ормузькій протоці можуть суттєво змінити баланс. Підвищення прогнозів Morgan Stanley сигналізує про збереження структурної напруги, попри формально спокійний базовий сценарій.

Джерело: Terminal
За матеріалами: The Wall Street Journal

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

