Нафта злетіла більш ніж на 8% через ескалацію конфлікту США–Іран та удари по танкерах

Світові ціни на нафту різко зросли після загострення протистояння на Близькому Сході: котирування Brent перевищили 82 долари за барель, а WTI — 75 доларів. Причиною стали удари по території Ірану та Ізраїлю, пошкодження щонайменше трьох танкерів і перебої з «постачанням» із ключового нафтовидобувного регіону.
Геополітика знову штовхає ринок угору
Станом на 2 березня котирування нафти продемонстрували найвищі значення за кілька місяців на тлі різкого загострення ситуації .
- Brent піднімалася до 82,37 дол./бар., а згодом торгувалася на рівні 79,34 дол., що на 6,47 долара або 8,88% вище попереднього закриття.
- WTI (West Texas Intermediate) зросла на 5,36 долара або 8% — до 72,38 дол./бар. після досягнення піку в 75,33 дол.
Brent і WTI — це еталонні (бенчмарк) сорти нафти, які використовуються для формування світових цін.
Що стало тригером
У неділю Ізраїль завдав нової хвилі ударів по Тегерану. У відповідь Іран здійснив ракетні атаки. Напруження різко посилилося після загибелі верховного лідера Ірану, що занурило регіон і глобальну економіку в стан глибокої невизначеності.
За даними джерел у сфері морських перевезень:
- щонайменше три танкери були пошкоджені біля узбережжя Перської затоки;
- один моряк загинув;
- частина суден зазнала супутніх ушкоджень унаслідок іранських ударів у відповідь на атаки США та Ізраїлю.
Один із інцидентів стався поблизу півострова Мусандам в Омані — стратегічного району, через який проходить значна частина світових морських «постачань» нафти. Пошкодження суден безпосередньо вплинуло на логістику та страхові ризики перевезень.
Чому 8% — це багато
Для нафтового ринку одноденне зростання майже на 9% є різким і свідчить про формування так званої “премії за ризик” — додаткової складової в ціні, яка виникає через загрозу перебоїв із фізичним «постачанням» сировини.
Близький Схід забезпечує значну частину світового видобутку та експорту нафти. Будь-які удари по інфраструктурі або танкерах:
- створюють ризик фізичного дефіциту сировини,
- підвищують страхові ставки на перевезення,
- змушують трейдерів закладати додаткові ризики у ф’ючерсні контракти.
Глобальні наслідки
Ескалація конфлікту відбувається на тлі й без того крихкої рівноваги на енергетичному ринку. Пошкодження танкерів означає не лише короткострокові перебої, а й потенційні затримки «постачання» до Азії та Європи.
Сінгапур, один із ключових світових торговельних хабів нафти, відреагував підвищеною волатильністю торгів. Інвестори дедалі більше орієнтуються на військові новини, а не на фундаментальні показники попиту й пропозиції.
Що далі
Подальша динаміка цін залежатиме від:
- масштабу військових дій у регіоні,
- стану танкерного флоту та морської логістики,
- реакції США та інших країн на подальші удари,
- можливого обмеження експорту з регіону.
Поки що ринок демонструє класичну реакцію на геополітичний шок — стрімке зростання котирувань через страх дефіциту.