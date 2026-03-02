Нафта злетіла більш ніж на 8% через ескалацію конфлікту США–Іран та удари по танкерах

Світові ціни на нафту різко зросли після загострення протистояння на Близькому Сході: котирування Brent перевищили 82 долари за барель, а WTI — 75 доларів. Причиною стали удари по території Ірану та Ізраїлю, пошкодження щонайменше трьох танкерів і перебої з «постачанням» із ключового нафтовидобувного регіону.

Геополітика знову штовхає ринок угору

Станом на 2 березня котирування нафти продемонстрували найвищі значення за кілька місяців на тлі різкого загострення ситуації .

Brent піднімалася до 82,37 дол./бар. , а згодом торгувалася на рівні 79,34 дол. , що на 6,47 долара або 8,88% вище попереднього закриття.

піднімалася до , а згодом торгувалася на рівні , що на вище попереднього закриття. WTI (West Texas Intermediate) зросла на 5,36 долара або 8% — до 72,38 дол./бар. після досягнення піку в 75,33 дол.

Brent і WTI — це еталонні (бенчмарк) сорти нафти, які використовуються для формування світових цін.

Що стало тригером

У неділю Ізраїль завдав нової хвилі ударів по Тегерану. У відповідь Іран здійснив ракетні атаки. Напруження різко посилилося після загибелі верховного лідера Ірану, що занурило регіон і глобальну економіку в стан глибокої невизначеності.

За даними джерел у сфері морських перевезень:

щонайменше три танкери були пошкоджені біля узбережжя Перської затоки;

були пошкоджені біля узбережжя Перської затоки; один моряк загинув;

частина суден зазнала супутніх ушкоджень унаслідок іранських ударів у відповідь на атаки США та Ізраїлю.

Один із інцидентів стався поблизу півострова Мусандам в Омані — стратегічного району, через який проходить значна частина світових морських «постачань» нафти. Пошкодження суден безпосередньо вплинуло на логістику та страхові ризики перевезень.

Чому 8% — це багато

Для нафтового ринку одноденне зростання майже на 9% є різким і свідчить про формування так званої “премії за ризик” — додаткової складової в ціні, яка виникає через загрозу перебоїв із фізичним «постачанням» сировини.

Близький Схід забезпечує значну частину світового видобутку та експорту нафти. Будь-які удари по інфраструктурі або танкерах:

створюють ризик фізичного дефіциту сировини,

підвищують страхові ставки на перевезення,

змушують трейдерів закладати додаткові ризики у ф’ючерсні контракти.

Глобальні наслідки

Ескалація конфлікту відбувається на тлі й без того крихкої рівноваги на енергетичному ринку. Пошкодження танкерів означає не лише короткострокові перебої, а й потенційні затримки «постачання» до Азії та Європи.

Сінгапур, один із ключових світових торговельних хабів нафти, відреагував підвищеною волатильністю торгів. Інвестори дедалі більше орієнтуються на військові новини, а не на фундаментальні показники попиту й пропозиції.

Що далі

Подальша динаміка цін залежатиме від:

масштабу військових дій у регіоні,

стану танкерного флоту та морської логістики,

реакції США та інших країн на подальші удари,

можливого обмеження експорту з регіону.

Поки що ринок демонструє класичну реакцію на геополітичний шок — стрімке зростання котирувань через страх дефіциту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters