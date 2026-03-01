Нафта подорожчала на 8% за добу: атаки на Близькому Сході загрожують 20% світового постачання

Обновлено: Март 01, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Нафта подорожчала на 8% за добу: атаки на Близькому Сході загрожують 20% світового постачання

Світові ціни на нафту різко зросли на старті торгів у неділю після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних атак у регіоні Перської затоки. Під ризиком — до 15 млн барелів на добу, або близько 20% глобального обсягу, що проходить через Ормузьку протоку. Водночас країни ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку на 206 тис. барелів на добу вже у квітні, однак ринок сумнівається, що цього достатньо для швидкої стабілізації.

Геополітичний шок і реакція ринку

Ескалація між США, Ізраїлем та Іраном спричинила миттєву реакцію бірж. Трейдери закладають у котирування ризик скорочення або навіть зупинки «постачання» нафти з Ірану та інших країн Близького Сходу.

Динаміка ключових маркерів

  • West Texas Intermediate (WTI) — легка малосірчиста нафта зі США — зросла до $72 за барель проти близько $67 у п’ятницю (+8%) за даними CME Group.
  • Brent — міжнародний еталон — піднявся до $79 за барель з $72,87 (+8%) за даними FactSet.

Підвищення відбулося одразу після відкриття торгів у неділю ввечері (оновлення 1:48 GMT+2, 2 березня 2026 року).

Ормузька протока як «вузьке горло» ринку

Через Ормузьку протоку — вузький вихід із Перської затоки — щодня транспортується близько 15 млн барелів сирої нафти, або п’ята частина світового споживання. Це робить її найкритичнішою точкою глобальної енергетичної логістики.

  • Протока межує з Іраном на півночі.
  • Через неї проходить експорт із Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку, Катару, Бахрейну, ОАЕ та Ірану.
  • Повідомлялося про атаки на два судна, що прямували через протоку.

У середині лютого Іран тимчасово закривав частини протоки для військових навчань. Подальші перебої можуть обмежити експорт і підштовхнути ціни ще вище.

«Близько п’ятої частини світового постачання нафти проходить через Ормузьку протоку — життєво важливу артерію світової торгівлі. Ринки більше занепокоєні тим, чи зможуть барелі фізично рухатися, ніж наявністю резервних потужностей на папері. Якщо потоки через затоку будуть обмежені, додатковий видобуток дасть лише обмежене негайне полегшення», — зазначив Хорхе Леон, старший віцепрезидент і керівник геополітичного аналізу Rystad Energy.

Роль Ірану та фактор Китаю

  • Експорт Ірану становить близько 1,6 млн барелів на добу.
  • Основний покупець — Китай.
  • У разі перебоїв Пекіну доведеться шукати альтернативних постачальників, що посилить конкуренцію за вільні обсяги та підтримає високі ціни.

ОПЕК+ намагається заспокоїти ринок

Вісім країн альянсу ОПЕК+збільшити видобуток на 206 тис. барелів на добу у квітні. Рішення було заплановане ще до початку ескалації, але обсяг виявився більшим, ніж очікували аналітики.

  • Додаткові 206 тис. бар./добу — це близько 1,4% від обсягу, що проходить через Ормузьку протоку.
  • На тлі ризику перебоїв у 15 млн бар./добу цей приріст виглядає обмеженим за масштабом.
  • Ринок оцінює не лише номінальний видобуток, а й доступність експортних маршрутів.

Таким чином, ринок входить у фазу підвищеної волатильності, де геополітика визначає цінову траєкторію не менше, ніж фундаментальні показники видобутку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Associated Press

Автор:

(Всего статей: 2630)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: