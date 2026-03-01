Нафта подорожчала на 8% за добу: атаки на Близькому Сході загрожують 20% світового постачання

Світові ціни на нафту різко зросли на старті торгів у неділю після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних атак у регіоні Перської затоки. Під ризиком — до 15 млн барелів на добу, або близько 20% глобального обсягу, що проходить через Ормузьку протоку. Водночас країни ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку на 206 тис. барелів на добу вже у квітні, однак ринок сумнівається, що цього достатньо для швидкої стабілізації.

Геополітичний шок і реакція ринку

Ескалація між США, Ізраїлем та Іраном спричинила миттєву реакцію бірж. Трейдери закладають у котирування ризик скорочення або навіть зупинки «постачання» нафти з Ірану та інших країн Близького Сходу.

Динаміка ключових маркерів

West Texas Intermediate (WTI) — легка малосірчиста нафта зі США — зросла до $72 за барель проти близько $67 у п’ятницю ( +8% ) за даними CME Group.

— легка малосірчиста нафта зі США — зросла до проти близько $67 у п’ятницю ( ) за даними CME Group. Brent — міжнародний еталон — піднявся до $79 за барель з $72,87 (+8%) за даними FactSet.

Підвищення відбулося одразу після відкриття торгів у неділю ввечері (оновлення 1:48 GMT+2, 2 березня 2026 року).

Ормузька протока як «вузьке горло» ринку

Через Ормузьку протоку — вузький вихід із Перської затоки — щодня транспортується близько 15 млн барелів сирої нафти, або п’ята частина світового споживання. Це робить її найкритичнішою точкою глобальної енергетичної логістики.

Протока межує з Іраном на півночі.

Через неї проходить експорт із Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку, Катару, Бахрейну, ОАЕ та Ірану.

Повідомлялося про атаки на два судна, що прямували через протоку.

У середині лютого Іран тимчасово закривав частини протоки для військових навчань. Подальші перебої можуть обмежити експорт і підштовхнути ціни ще вище.

«Близько п’ятої частини світового постачання нафти проходить через Ормузьку протоку — життєво важливу артерію світової торгівлі. Ринки більше занепокоєні тим, чи зможуть барелі фізично рухатися, ніж наявністю резервних потужностей на папері. Якщо потоки через затоку будуть обмежені, додатковий видобуток дасть лише обмежене негайне полегшення», — зазначив Хорхе Леон, старший віцепрезидент і керівник геополітичного аналізу Rystad Energy.

Роль Ірану та фактор Китаю

Експорт Ірану становить близько 1,6 млн барелів на добу .

. Основний покупець — Китай .

. У разі перебоїв Пекіну доведеться шукати альтернативних постачальників, що посилить конкуренцію за вільні обсяги та підтримає високі ціни.

ОПЕК+ намагається заспокоїти ринок

Вісім країн альянсу ОПЕК+збільшити видобуток на 206 тис. барелів на добу у квітні. Рішення було заплановане ще до початку ескалації, але обсяг виявився більшим, ніж очікували аналітики.

Додаткові 206 тис. бар./добу — це близько 1,4% від обсягу, що проходить через Ормузьку протоку .

. На тлі ризику перебоїв у 15 млн бар./добу цей приріст виглядає обмеженим за масштабом.

Ринок оцінює не лише номінальний видобуток, а й доступність експортних маршрутів.

Таким чином, ринок входить у фазу підвищеної волатильності, де геополітика визначає цінову траєкторію не менше, ніж фундаментальні показники видобутку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Associated Press