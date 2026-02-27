Скасування кліматичних норм у США може підвищити ціни на бензин на 29% до 2050 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасовує федеральні стандарти викидів парникових газів для легкових автомобілів і вантажівок. За розрахунками самої Агенції з охорони довкілля США (EPA), це може призвести до зростання цін на бензин до 29% до 2050 року та чистих втрат споживачів у розмірі близько $180 млрд до 2055 року.

Відкат кліматичної політики: економіка, паливо та наслідки

Що саме скасовується

Йдеться про ліквідацію федеральних стандартів щодо викидів парникових газів із вихлопних труб автомобілів і вантажівок. Парникові гази — це, зокрема, CO2 (вуглекислий газ), які сприяють зміні клімату.

Адміністрація пояснює це прагненням зменшити регуляторний тиск на автовиробників і здешевити транспортні засоби.

Прогноз EPA: бензин дорожчатиме

В оприлюдненому сценарії «Scenario A1» EPA прогнозує:

зростання ціни на бензин на 75 центів за галон (USG) до 2050 року в постійних цінах;

до 2050 року в постійних цінах; це еквівалентно підвищенню приблизно на 29% ;

; чисті втрати для споживачів — близько $180 млрд до 2055 року.

USG (US gallon) — американський галон, що дорівнює 3,785 літра.

Причина — зростання попиту на паливо через повернення до менш економічних, але дешевших у виробництві автомобілів.

Баланс витрат: $1,3 трлн економії чи $1,5 трлн додаткових витрат?

Голова EPA Лі Зелдін заявив, що відкат стандартів дозволить усунути понад $1,3 трлн регуляторних витрат до 2055 року.

Водночас моделювання EPA показує, що:

додаткові витрати на пальне та ремонти можуть сягнути майже $1,5 трлн за той самий період;

за той самий період; це перевищує потенційну економію;

жоден зі сценаріїв не враховує негативні наслідки для здоров’я від зростання забруднення повітря;

також не враховано кліматичні збитки.

За новою політикою EPA присвоїло значення $0 усім негативним наслідкам для здоров’я при оцінці регуляторних змін.

Викиди та клімат

EPA прогнозує, що скасування стандартів призведе до:

додаткових 8,3 млрд метричних тонн CO2-еквіваленту ;

; це приблизно дорівнює 1,5 року всіх викидів парникових газів США.

Попит на нафту: вигода для виробників

Додатковий попит на пальне позитивно сприйняли нафтовидобувні компанії. До скасування стандартів базовий сценарій Управління енергетичної інформації США (EIA) передбачав:

скорочення попиту на паливо з боку легкового транспорту до 4,9 млн барелів на добу до 2050 року;

до 2050 року; порівняно з 8,3 млн барелів на добу цього року.

За умов скасування стандартів цей спад може не відбутися або буде менш значним.

«За власним аналізом EPA, американські родини заплатять мільярди більше за пальне. Ба більше, багато людей зіткнуться зі зростанням витрат на охорону здоров’я через збільшення забруднення повітря», — заявила директорка кампанії Clean Transportation for All клубу Sierra Club Кетрін Гарсія.

Альтернативний сценарій: нафта по $47 за барель

EPA підготувала альтернативний варіант, у якому ціна на нафту падає до $47 за барель до 2050 року замість базових $91 за барель.

У цьому випадку чиста економія може становити $250 млрд до 2055 року .

. Окремі сценарії враховують лише перші 2,5 року економії пального при виборі автомобіля.

Проте жоден із варіантів не враховує кліматичних або медичних наслідків.

Що це означає для енергетичного ринку

Зростання попиту на нафту у США у середньо- та довгостроковій перспективі.

у США у середньо- та довгостроковій перспективі. Підвищення цін на бензин попри очікування дерегуляційної економії.

попри очікування дерегуляційної економії. Посилення ролі традиційних нафтопродуктів у транспортному секторі.

у транспортному секторі. Відтермінування енергетичного переходу до низьковуглецевих технологій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com