Нафта дешевшає — бюджет худне: росія готується різко знизити «бюджетне правило»

російський уряд розглядає можливість зниження граничної ціни на нафту в межах так званого «бюджетного правила» з $60 до $45–50 за барель. Причина — стрімке падіння нафтогазових доходів на тлі зростання дисконту до Brent більш ніж на $11 за барель та виходу індійських НПЗ зі спотового ринку російської нафти.
Бюджет під тиском: як працює «бюджетне правило» і чому його змінюють
Що таке бюджетне правило
«Бюджетне правило» — це механізм, який визначає, яку частину нафтогазових доходів держава може витрачати, а яку — має спрямовувати до резервного фонду.
- У 2025 році базова ціна на нафту встановлена на рівні $60 за барель.
- Якщо ціна перевищує $60 — надлишкові доходи спрямовуються до Фонду національного добробуту (*резервний «фонд на чорний день»*).
- Якщо ціна нижча за $60 — кошти з фонду використовуються для покриття дефіциту бюджету.
Протягом останніх місяців російські сорти нафти продаються нижче $60, що змушує уряд використовувати резерви.
Дисконт до Brent: чому доходи падають
Попри нещодавнє зростання міжнародних еталонних котирувань, російська нафта продається зі значним дисконтом.
- Знижка перевищує $11 за барель до Brent при постачанні до Китаю.
- Китай залишається основним ринком після масового виходу індійських нафтопереробних заводів зі спотового ринку.
Brent — це міжнародний еталонний сорт нафти, який використовується як базовий індикатор для визначення світових цін.
Що планує уряд
Міністр фінансів росії Антон Силуанов заявив, що уряд розглядає посилення бюджетного правила шляхом зниження граничної ціни.
«Нафтогазові доходи справді скорочуються [як частка загальних доходів бюджету]. Ми це бачимо, і уряд думає про посилення бюджетного правила шляхом зниження відсічної ціни, щоб зберегти Фонд національного добробуту та зменшити тиск на валютний ринок», — заявив Антон Силуанов.
- Рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів.
- Раніше планувалося знижувати граничну ціну поступово — на $1 щороку, з $60 у 2025 році до $55 у 2030 році.
- Тепер розглядається різке скорочення до $45–50 за барель.
- Можливе також зниження прогнозу економічного зростання на 2026 рік.
Що це означає для бюджету
Зниження граничної ціни означає:
- менше коштів спрямовуватиметься на поточні видатки;
- більший обсяг доходів акумулюватиметься у резервному фонді;
- посилення контролю за валютними потоками;
- офіційне визнання довгострокового падіння реальних нафтових доходів.
Фактично це свідчить про те, що попри формальне зростання світових котирувань, реальна ціна реалізації російської нафти залишається значно нижчою через санкційний тиск і скорочення кола покупців.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com