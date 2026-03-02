ОПЕК+ додає 206 тис. барелів на добу: ринок нафти балансує між війною на Близькому Сході та фізичними обмеженнями постачання

ОПЕК+ вирішив з квітня збільшити видобуток нафти на 206 тис. барелів на добу після тримісячної паузи. Рішення ухвалене на тлі ескалації війни США та Ізраїлю проти Ірану, що вже порушила транзит через Ормузьку протоку, через яку проходить понад 20% світових морських постачань сирої нафти. Попри обговорення більш суттєвого зростання — до 411–548 тис. барелів на добу — альянс обрав обережний сценарій. Водночас котирування Brent зросли до майже 80 доларів за барель.

Рішення ОПЕК+ на тлі геополітичної турбулентності

За підсумками зустрічі в неділю вісім ключових учасників угоди — Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман — погодилися збільшити видобуток на 206 тис. барелів на добу у квітні. Це перше підвищення після тримісячної паузи, однак воно значно менше за обсяги, які активно обговорювалися в попередні дні.

Що саме вирішено

+206 тис. барелів на добу — погоджене збільшення з квітня;

— погоджене збільшення з квітня; Обговорювалися варіанти +411–548 тис. барелів на добу , але їх не підтримали;

, але їх не підтримали; Рішення ухвалено попри ризики фізичного дефіциту на тлі бойових дій у регіоні.

Таким чином, альянс демонструє стриманість: з одного боку — прагнення не допустити різкого дефіциту, з іншого — небажання провокувати надлишок у разі стабілізації ситуації.

Ормузька протока: вузьке місце світового нафтового ринку

Ключовим чинником нестабільності стала ситуація в Ормузькій протоці — стратегічному маршруті, через який транспортується понад 20% світових морських обсягів сирої нафти.

Фактичні обмеження транзиту

Судновласники зупинили рейси після попереджень про закриття протоки;

Сотні суден залишаються на якорі по обидва боки протоки;

залишаються на якорі по обидва боки протоки; Кілька суден зазнали атак на тлі ескалації бойових дій;

Постачання нафти фізично ускладнене, попри наявність формальних квот.

Аналітики наголошують: у нинішніх умовах ринок більше реагує не на рішення щодо квот, а на те, чи зможе нафта фізично покинути Перську затоку.

Ціни: Brent знову біля 80 доларів

Після періоду побоювань щодо можливого надлишку пропозиції на початку року ситуація кардинально змінилася.

У п’ятницю Brent сягнув 73 доларів за барель — максимуму з липня;

— максимуму з липня; У неділю в позабіржових торгах ціна зросла майже до 80 доларів за барель ;

; Ринок реагує передусім на геополітичний ризик, а не на фундаментальний баланс попиту й пропозиції.

Аналітики зазначають, що додаткові 206 тис. барелів можуть не заспокоїти ринок, оскільки вільні потужності за межами Саудівської Аравії та ОАЕ обмежені. Навіть ці країни можуть зіткнутися з труднощами експорту, доки навігація в Перській затоці не стабілізується.

Роль ключових гравців

Саудівська Аравія

Наростила видобуток приблизно на 500 тис. барелів на добу останніми тижнями;

останніми тижнями; Підготовка до можливих перебоїв, пов’язаних з ударами США по Ірану.

ОАЕ

Збільшили обсяги експорту нафти;

Мають відносно більші резервні потужності порівняно з іншими учасниками.

Іран

Видобуває близько 3,3 млн барелів на добу ;

; Експортна інфраструктура зазнає навантаження через бойові дії;

Постачання обмежені логістично та безпеково.

Таким чином, навіть за наявності формального зростання видобутку, фізичний експорт може залишатися стриманим через безпекові ризики.

Що це означає для ринку

Квоти відходять на другий план — визначальним стає фактор безпеки судноплавства;

— визначальним стає фактор безпеки судноплавства; Обмежені резервні потужності звужують простір для маневру ОПЕК+;

Цінова динаміка дедалі більше залежить від розвитку конфлікту;

Навіть помірне зростання видобутку не гарантує стабілізації котирувань.

Ринок входить у фазу, коли ключовим стає не обсяг видобутку, а стійкість логістики. Саме від безпеки транспортування через Перську затоку залежатиме подальша траєкторія цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com