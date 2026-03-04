У Люксембурзі зросли ціни на дизель і скраплений газ: оновлені тарифи з 3 березня 2026 року

З 3 березня 2026 року в Люксембурзі підвищено ціни на низку видів пального. Дизель, мазут для опалення, промислове та аграрне дизельне пальне, а також скраплений нафтовий газ (LPG) подорожчали в межах 1,7–2,1 євроцента за літр. Водночас бензин А-95 та А-98 залишився без змін. Рішення оголосило Міністерство економіки країни.

Нові ціни на пальне: структура змін

Міністерство економіки Люксембургу повідомило про перегляд роздрібних цін на пальне, що набули чинності у вівторок, 3 березня 2026 року. Підвищення стосується передусім дизельного сегмента та скрапленого газу.

Дизельне пальне

Автомобільний дизель подорожчав на 2,0 євроцента — до €1,485 за літр (з ПДВ) .

подорожчав на — до . Промисловий/комерційний дизель зріс на 1,9 євроцента — до €1,040 за літр .

зріс на — до . Аграрний/садівничий дизель також додав 1,9 євроцента — до €0,887 за літр.

ПДВ — податок на додану вартість, який включається у кінцеву роздрібну ціну для споживача.

Паливо для опалення та газ

Мазут для домашнього опалення (із вмістом сірки 10 ppm, при замовленні від 1 500 літрів) зріс на 2,1 євроцента — до €0,922 за літр .

(із вмістом сірки 10 ppm, при замовленні від 1 500 літрів) зріс на — до . LPG (скраплений нафтовий газ, що використовується як моторне пальне) подорожчав на 1,7 євроцента — до €0,727 за літр .

(скраплений нафтовий газ, що використовується як моторне пальне) подорожчав на — до . Побутовий пропан зріс на 1,9 євроцента — до €0,771 за літр.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) — суміш пропану та бутану, яка застосовується як альтернативне моторне пальне або для побутових потреб.

Бензин без змін

Бензин 95 — €1,483 за літр.

— €1,483 за літр. Бензин 98 — €1,617 за літр.

Ціни на обидві марки бензину залишилися на попередньому рівні.

Що означає це рішення для ринку

Підвищення вартості дизельного пального на 2,0 євроцента при ціні €1,485 за літр означає зростання приблизно на 1,36% за одну зміну. Для промислового та аграрного секторів підвищення на 1,9 євроцента формує додаткове навантаження на витрати підприємств, зокрема у логістиці та сільському господарстві.

Зростання цін на мазут для опалення (+2,1 євроцента) може вплинути на витрати домогосподарств у перехідний зимово-весняний період. Підвищення вартості LPG і пропану сигналізує про синхронну корекцію в сегменті скрапленого газу.

Водночас відсутність змін у цінах на бензин 95 та 98 свідчить про диференційований підхід до коригування — регулятор не здійснив одномоментного перегляду всіх видів пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: chronicle.lu