Війна на Близькому Сході розігріла ринки: бензин у США +11 центів за ніч, дизель у Європі +27% за чотири дні

Ціни на пальне різко зросли по обидва боки Атлантики після загострення війни на Близькому Сході. У США середня вартість галона бензину додала 11 центів лише за одну ніч і сягнула 3,11 долара. У Європі дизель подорожчав на 27% із п’ятниці — приблизно на 62 центи за галон. Головна причина — блокування постачання нафти й газу в районі Перської затоки та ризики для глобальної логістики.

Як війна впливає на ціни: логіка ланцюга постачання

Ескалація на Близькому Сході паралізувала частину морських маршрутів у Перській затоці — ключовому вузлі світових енергетичних потоків. Ринки відреагували миттєво: нафтові котирування зростають другий день поспіль, а роздрібні ціни на пальне — слідом.

США: стрибок за одну ніч

+11 центів за галон бензину за ніч.

за галон бензину за ніч. Середня ціна — 3,11 долара за галон (дані Американської автомобільної асоціації, AAA).

(дані Американської автомобільної асоціації, AAA). Додатковий чинник — перехід на літні сорти бензину, які дорожчі через спеціальні домішки для зменшення випаровування в спеку.

Традиційне сезонне зростання попиту влітку також підштовхує ціни вгору.

Речниця AAA Айкса Діас пояснила, що літні суміші бензину коштують більше саме через склад і сезонний попит. Водночас ціни на сиру нафту різко зросли на тлі воєнних ризиків, що автоматично відбивається на вартості пального.

Європа: дизель під найбільшим тиском

+27% до ціни дизеля з п’ятниці.

до ціни дизеля з п’ятниці. Зростання — приблизно 62 центи за галон .

. Найгостріший ефект — у країнах, залежних від імпорту.

«Зараз найгірша ситуація зосереджена в Європі, тому що Європа є чистим імпортером», — зазначила старша віцепрезидентка з товарних ринків Rystad Energy Сьюзен Белл.

За її словами, дизель подорожчав суттєво через обмеженість постачання. Європейський ринок традиційно більш чутливий до перебоїв, адже значна частина ресурсу надходить іззовні. Якщо війна затягнеться, тиск на ціни може лише посилитися.

Що означає 27% зростання для споживача

Для пересічного водія цифра 27% може здаватися абстрактною, однак у грошовому вимірі це +62 центи за галон лише за кілька днів. Для логістичних компаній і промисловості, де дизель — основне паливо, це означає:

зростання витрат на перевезення;

тиск на ціни товарів;

посилення інфляційних ризиків.

У США інфляційний ефект також можливий, адже пальне є базовим компонентом транспортної складової в ціні більшості товарів.

Чого очікувати далі

Подальша динаміка залежить від тривалості війни та відновлення морських «постачання» в Перській затоці. Якщо конфлікт затягнеться:

ціни на нафту можуть зберігати висхідний тренд;

Європа залишатиметься під найбільшим тиском через імпортозалежність;

у США подорожчання може посилитися в міру наближення літнього піку попиту.

Фактично ринок уже закладає у вартість пального премію за геополітичний ризик — додаткову надбавку через невизначеність і загрозу перебоїв.

