Нафта зросла майже на 5%: Близький Схід штовхає ринок до максимумів із січня 2025 року

Світові ціни на нафту підскочили на 4,7% і зафіксувалися на найвищому рівні з січня 2025 року. Ескалація бойових дій між США та Ізраїлем проти Ірану, удари у районі Перської затоки та ризики блокади Ормузької протоки порушили постачання нафти й газу, спровокували стрибок дизеля на 10% у США та різке зростання маржі переробки.

Геополітичний шок і миттєва реакція ринку

За даними Reuters, 3 березня котирування Brent зросли на 3,66 долара (+4,7%) — до 81,40 долара за барель. Це найвищий рівень закриття з січня 2025 року. Американська WTI піднялася на 3,33 долара (+4,7%) — до 74,56 долара, максимуму з червня.

Внутрішньоденний пік Brent сягав 85,12 долара — максимуму з липня 2024 року.

— максимуму з липня 2024 року. Від початку конфлікту у суботу Brent додала 12% .

. Премія Brent до WTI розширилася майже до 8 доларів за барель — максимум із листопада 2022 року.

Розширення спреду понад 4 долари традиційно стимулює експорт американської нафти.

Воєнний фактор: Ормузька протока під загрозою

Удари сил США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані спричинили відповідні атаки по енергетичній інфраструктурі регіону. Напруження поширилося й на Ліван.

Ключовим вузлом ризику стала Ормузька протока, через яку зазвичай проходить приблизно п’ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу.

Іранські ЗМІ заявили про готовність відкривати вогонь по суднах.

Страхові компанії скасували покриття для частини танкерів.

Фрахтові ставки на нафтові й газові перевезення різко зросли.

«Відповідь Ірану стала ширшою, ніж попередні здебільшого символічні дії, що створює реальний ризик для постачання», — зазначили аналітики Standard Chartered.

Скорочення видобутку і перебої у виробництві

Ірак, другий за величиною виробник в Організації країн-експортерів нафти після Саудівської Аравії, скоротив видобуток майже на 1,5 млн барелів на добу. Обсяги можуть більш ніж подвоїтися найближчими днями через нестачу потужностей зберігання — нафту фізично неможливо експортувати.

Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу.

Ізраїль зупинив частину газових родовищ.

Саудівська Аравія закрила найбільший нафтопереробний завод.

Saudi Aramco намагається перенаправити експорт у Червоне море, оминаючи Ормузьку протоку.

Попит на альтернативи: Азія шукає нові джерела

Індія та Індонезія заявили про пошук альтернативних джерел енергії. У Китаї частина нафтопереробних заводів зупиняє роботу або переносить ремонти.

Це свідчить про ризик локальних дефіцитів сировини та перерозподіл світових потоків нафти.

Дизель, бензин і газ: реакція продуктового ринку

Ф’ючерси на дизель у США зросли на 10% — до максимуму з жовтня 2023 року.

— до максимуму з жовтня 2023 року. Бензин подорожчав майже на 4% — до 2,46 долара за галон , максимум із липня 2024 року.

— до , максимум із липня 2024 року. Маржа переробки злетіла до максимуму з 2023 року.

Європейські, британські та азійські котирування скрапленого природного газу також різко піднялися.

Маржа переробки — це різниця між ціною сирої нафти та нафтопродуктів. Її зростання означає збільшення прибутковості переробки.

Фактор США: запаси зростають, але ринок нервує

За даними American Petroleum Institute, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 27 лютого, зросли на 5,6 млн барелів — проти прогнозу у 2,3 млн.

Офіційні дані має оприлюднити Energy Information Administration.

Президент Дональд Трамп заявив, що повітряна кампанія може тривати 4–5 тижнів, але не виключив довшого сценарію. Також розглядається підтримка страхування танкерів.

Структурна карта наслідків для ринку

1. Логістика

Фактична зупинка руху через Ормузьку протоку.

Перенаправлення потоків у Червоне море.

Стрімке зростання страхових і транспортних витрат.

2. Видобуток

Мінус 1,5 млн барелів на добу з боку Іраку.

Ризик подвоєння скорочення.

Зупинка газових і переробних потужностей у регіоні.

3. Ціни

+12% до Brent за кілька днів.

+10% дизель у США.

Максимальна маржа нафтопереробки з 2023 року.

Висновок

Світовий нафтовий ринок повернувся у фазу воєнної премії. Ключовий ризик — не лише фізичний дефіцит, а й логістичний параліч через страхування та блокування стратегічних маршрутів. Якщо скорочення видобутку в Іраку подвоїться, а Ормузька протока залишатиметься під загрозою, ціни можуть утримуватися на підвищених рівнях навіть попри зростання запасів у США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters