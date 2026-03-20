Світ реагує на енергетичний шок: як уряди стримують ціни на паливо на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану

Глобальне зростання цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, змусило уряди різних країн терміново впроваджувати заходи для захисту населення. Від обмеження експорту до масштабних субсидій — держави намагаються стабілізувати внутрішні ринки та уникнути дефіциту пального.

Глобальна карта рішень: як країни реагують на енергетичну кризу

Світова енергетична система зазнає серйозного тиску через геополітичну напруженість у регіоні Перської затоки, що є ключовим маршрутом постачання нафти та газу. Зокрема, зниження трафіку в Ормузькій протоці вже впливає на логістику енергоресурсів.

Азія: контроль експорту та підтримка населення

  • Індія:
    • Може переглянути експорт пального, щоб забезпечити внутрішній ринок
    • Експорт дозволяється лише за наявності надлишкових обсягів
    • Вжито надзвичайні заходи для максимізації виробництва LPG (*скраплений нафтовий газ*)
    • Обмежено постачання LPG для промисловості, щоб забезпечити 333 млн домогосподарств
  • Китай:
    • Запровадив заборону на експорт нафтопродуктів
    • Розконсервовує запаси добрив перед посівною
  • Південна Корея:
    • Збільшує завантаження АЕС до 80%
    • Послаблює обмеження для вугільної генерації
    • Розглядає енергетичні ваучери для вразливих домогосподарств
  • Японія:
    • Звернулась до Австралії з проханням збільшити постачання LNG (*скраплений природний газ*)
  • Таїланд:
    • Планує обмежити ціну дизелю на рівні 33 бат/л (≈ $1,02)
    • Обговорює закупівлю нафти у рф
    • Заморожує ціни на окремі товари та підтримує фермерів
  • Філіппіни:
    • Вперше за 5 років імпортують нафту з рф
    • Стримують тарифи на електроенергію на тлі зростання цін на LNG
    • Нарощують вугільну генерацію
  • В’єтнам:
    • Прискорює перехід на бензин з етанолом
  • Індонезія:
    • Планує збільшити видобуток вугілля
    • Розглядає податок на надприбутки від експорту
  • Бангладеш:
    • Шукає мільярди доларів зовнішнього фінансування для імпорту пального та LNG

Європа: гнучкість регулювання та податкові інструменти

  • ЄС:
    • Рекомендує гнучкіше застосовувати правила імпорту газу
    • Мета — уникнути затримок постачання LNG
  • Сербія:
    • Знизить акцизи на нафту на 60%
    • Продовжила заборону експорту нафти та пального
  • Італія:
    • Розглядає зниження акцизів
    • Може підвищити податки для компаній, що отримують надприбутки

Інші регіони: субсидії та стабілізація постачання

  • Австралія:
    • Вивільняє запаси бензину та дизелю для підтримки сільських і промислових ланцюгів
  • Малайзія:
    • Збільшує субсидії на пальне до 2 млрд ринггітів ($510 млн) проти 700 млн раніше
  • Бразилія:
    • Скасувала федеральні податки на дизель
  • Єгипет:
    • Обмежив ціну на несубсидований хліб
  • Ефіопія:
    • Збільшила субсидії на пальне
  • Камбоджа:
    • Нарощує імпорт із Сінгапуру та Малайзії через перебої з В’єтнаму та Китаю

Висновки: глобальні тренди енергетичної політики

  • Пріоритет внутрішнього ринку:
    • Країни масово обмежують експорт для запобігання дефіциту
  • Зростання ролі держави:
    • Субсидії, контроль цін і податкові пільги стають ключовими інструментами
  • Диверсифікація постачання:
    • Пошук нових постачальників і альтернативних джерел енергії
  • Повернення до вугілля та атомної енергетики:
    • Країни тимчасово відходять від декарбонізації задля енергетичної безпеки
  • Фінансовий тиск на бюджети:
    • Зростання витрат на субсидії та імпорт енергоносіїв

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Дискуссія

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

