Світ реагує на енергетичний шок: як уряди стримують ціни на паливо на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану

Глобальне зростання цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, змусило уряди різних країн терміново впроваджувати заходи для захисту населення. Від обмеження експорту до масштабних субсидій — держави намагаються стабілізувати внутрішні ринки та уникнути дефіциту пального.
Глобальна карта рішень: як країни реагують на енергетичну кризу
Світова енергетична система зазнає серйозного тиску через геополітичну напруженість у регіоні Перської затоки, що є ключовим маршрутом постачання нафти та газу. Зокрема, зниження трафіку в Ормузькій протоці вже впливає на логістику енергоресурсів.
Азія: контроль експорту та підтримка населення
- Індія:
- Може переглянути експорт пального, щоб забезпечити внутрішній ринок
- Експорт дозволяється лише за наявності надлишкових обсягів
- Вжито надзвичайні заходи для максимізації виробництва LPG (*скраплений нафтовий газ*)
- Обмежено постачання LPG для промисловості, щоб забезпечити 333 млн домогосподарств
- Китай:
- Запровадив заборону на експорт нафтопродуктів
- Розконсервовує запаси добрив перед посівною
- Південна Корея:
- Збільшує завантаження АЕС до 80%
- Послаблює обмеження для вугільної генерації
- Розглядає енергетичні ваучери для вразливих домогосподарств
- Японія:
- Звернулась до Австралії з проханням збільшити постачання LNG (*скраплений природний газ*)
- Таїланд:
- Планує обмежити ціну дизелю на рівні 33 бат/л (≈ $1,02)
- Обговорює закупівлю нафти у рф
- Заморожує ціни на окремі товари та підтримує фермерів
- Філіппіни:
- Вперше за 5 років імпортують нафту з рф
- Стримують тарифи на електроенергію на тлі зростання цін на LNG
- Нарощують вугільну генерацію
- В’єтнам:
- Прискорює перехід на бензин з етанолом
- Індонезія:
- Планує збільшити видобуток вугілля
- Розглядає податок на надприбутки від експорту
- Бангладеш:
- Шукає мільярди доларів зовнішнього фінансування для імпорту пального та LNG
Європа: гнучкість регулювання та податкові інструменти
- ЄС:
- Рекомендує гнучкіше застосовувати правила імпорту газу
- Мета — уникнути затримок постачання LNG
- Сербія:
- Знизить акцизи на нафту на 60%
- Продовжила заборону експорту нафти та пального
- Італія:
- Розглядає зниження акцизів
- Може підвищити податки для компаній, що отримують надприбутки
Інші регіони: субсидії та стабілізація постачання
- Австралія:
- Вивільняє запаси бензину та дизелю для підтримки сільських і промислових ланцюгів
- Малайзія:
- Збільшує субсидії на пальне до 2 млрд ринггітів ($510 млн) проти 700 млн раніше
- Бразилія:
- Скасувала федеральні податки на дизель
- Єгипет:
- Обмежив ціну на несубсидований хліб
- Ефіопія:
- Збільшила субсидії на пальне
- Камбоджа:
- Нарощує імпорт із Сінгапуру та Малайзії через перебої з В’єтнаму та Китаю
Висновки: глобальні тренди енергетичної політики
- Пріоритет внутрішнього ринку:
- Країни масово обмежують експорт для запобігання дефіциту
- Зростання ролі держави:
- Субсидії, контроль цін і податкові пільги стають ключовими інструментами
- Диверсифікація постачання:
- Пошук нових постачальників і альтернативних джерел енергії
- Повернення до вугілля та атомної енергетики:
- Країни тимчасово відходять від декарбонізації задля енергетичної безпеки
- Фінансовий тиск на бюджети:
- Зростання витрат на субсидії та імпорт енергоносіїв