Австралія дозволила координацію постачання пального через війну на Близькому Сході

Ситуація на світовому енергетичному ринку змушує уряди оперативно реагувати на ризики дефіциту пального. В Австралії регулятор тимчасово дозволив найбільшим паливним компаніям координувати дії, щоб стабілізувати «постачання» бензину та дизелю попри зростання цін і локальні перебої.

Координація ринку пального як антикризовий крок

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC, Australian Competition and Consumer Commission — державний антимонопольний регулятор) надала терміновий тимчасовий дозвіл найбільшим постачальникам пального координувати свої дії.

Що дозволено і що обмежено

Дозволено: узгодження логістики та обсягів «постачання» пального для подолання дефіциту

Заборонено: обмін інформацією про ціни або будь-які домовленості щодо їх встановлення

обмін інформацією про ціни або будь-які домовленості щодо їх встановлення Мета: мінімізувати перебої у забезпеченні споживачів, бізнесу та аграрного сектору

Дозвіл отримали члени Австралійського інституту нафти, серед яких ключові гравці ринку — Ampol Ltd та Viva Energy Group Ltd.

Причини термінового рішення

військовий конфлікт на Близькому Сході

порушення глобальних ланцюгів «постачання» енергоносіїв

зростання попиту на пальне всередині країни

локальні дефіцити в окремих регіонах

«Ми терміново розглянули й надали цей дозвіл, оскільки розуміємо вплив поточної ситуації на споживачів, бізнес і фермерів», — заявила голова ACCC Джина Касс-Готтліб

Динаміка цін і ринкові ризики

Ціни на бензин і дизель: продовжують зростати протягом останнього тижня

Темпи зростання: повільніші, ніж на початку конфлікту три тижні тому

Попит: підвищений, що посилює тиск на ринок

Дефіцит: зберігається в окремих локаціях

Регулятор прямо визнає, що навіть контрольована координація між великими компаніями несе ризики для конкуренції.

«Дозвіл на координацію створює реальний ризик шкоди конкуренції, тому ми встановили умови для його мінімізації», — наголосила Джина Касс-Готтліб

Баланс між конкуренцією та стабільністю

Регуляторна дилема: необхідність забезпечити стабільність «постачання» без руйнування ринкової конкуренції

Тимчасовий характер рішення: дозвіл є проміжним і може бути переглянутий

Контроль: ACCC обмежує координацію лише логістикою, виключаючи ціноутворення

Таким чином, австралійська модель реагування демонструє підхід, коли держава тимчасово послаблює антимонопольні обмеження для стабілізації критично важливого ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters