Глобальний енергетичний шок: Лівія розглядається як ключ до стабілізації ринку

Ескалація конфлікту навколо Ірану спричинила різке зростання цін на нафту та оголила структурні проблеми глобального постачання. Тимчасові заходи США лише стримують кризу, тоді як Лівія розглядається як потенційне стратегічне рішення для збільшення пропозиції та стабілізації ринку.

Глобальний нафтовий ринок під тиском геополітики

Енергетичний шок і роль Ормузької протоки

Розширення конфлікту навколо Ірану спричинило один із найпотужніших енергетичних шоків за останні десятиліття:

Ключовим фактором стала Ормузька протока — вузьке місце, через яке проходить близько 20% світового постачання нафти; Обмеження судноплавства спричинило ефект доміно: зростання цін на пальне, інфляцію та ризики економічного сповільнення.

Реакція США: стратегічні резерви та санкції

Вашингтон застосував екстрені інструменти для стабілізації ринку:

Вивільнено 172 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) — державного запасу нафти США;

сягнув ; Запаси США скоротилися до 243 млн барелів — найнижчий рівень із початку 1980-х років.

Паралельно США частково пом’якшили санкційну політику:

та ; Введено 30-денні винятки для затриманих партій нафти з рф та Ірану;

Водночас ці заходи мають тимчасовий характер:

Стратегічні резерви є обмеженими;

Санкційні послаблення несуть геополітичні ризики;

Головна проблема — дефіцит глобальної пропозиції — залишається невирішеною.

Лівія як стратегічна альтернатива

На тлі кризи Лівія розглядається як потенційне джерело стабілізації:

Країна має понад 48 млрд барелів доведених запасів — найбільше в Африці;

; За умов стабільності виробництво може перевищити 2 млн барелів на добу.

Йдеться про легку малосірчисту нафту, яка є найбільш затребуваною європейськими НПЗ.

Політичний фактор як головне обмеження

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році внаслідок операції NATO країна залишається нестабільною:

Конкуруючі уряди та збройні угруповання контролюють інфраструктуру;

Регулярні перебої у видобутку;

Низький рівень інвестицій через високі ризики.

Проблема полягає не в ресурсах, а в управлінні.

Геополітичні та безпекові аспекти

Стабілізація Лівії має ширший ефект:

Послаблення діяльності екстремістських угруповань, зокрема ISIS та al-Qaeda ;

Протидія зростаючому впливу Китаю та росії в енергетиці Африки.

Вплив на ринок та ціноутворення

Навіть очікування збільшення видобутку в Лівії можуть вплинути на ринок:

Зниження волатильності цін;

Відновлення довіри інвесторів;

Тиск на зниження глобальних цін на енергоносії.

Енергетичні ринки реагують не лише на фактичні обсяги, а й на очікування.

Висновки для ринку нафти та інфраструктури

Диверсифікація джерел : Лівія може стати альтернативою постачанню з Близького Сходу;

: їх використання має межі та не замінює стабільного видобутку; Ціноутворення: очікуване збільшення пропозиції здатне знизити премії за ризик у ціні нафти.

Стабілізація Лівії може стати довгостроковим рішенням, на відміну від короткострокових заходів, таких як використання резервів чи послаблення санкцій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com