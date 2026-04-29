Індія готує ринок пального до епохи після бензину й дизелю

Обновлено: Апрель 29, 2026.

Індія прискорює перехід від бензину й дизельного пального до альтернативних видів пального. Ключовий сигнал — досягнення 20% домішки етанолу в бензині у 2025 році та підготовка до використання E85 і E100. Для нафтового ринку це означає поступове зменшення ролі традиційних нафтопродуктів у транспорті, але для споживачів перехід не буде простим через можливе зниження паливної ефективності та потребу в сумісних автомобілях.

Поворот від бензину й дизелю

  • Міністр транспорту Індії Нітін Гадкарі заявив, що бензинові й дизельні транспортні засоби не мають майбутнього.
  • Індія вже досягла 20% змішування етанолу з бензином у 2025 році.
  • Наступний етап — підготовка до E85 та E100, тобто пального з високою або повною часткою етанолу.

«Немає майбутнього для дизельних і бензинових транспортних засобів. Якщо ви не змінюватиметеся, будьте обережні. Хорошого майбутнього для бензину й дизелю немає», — Нітін Гадкарі, міністр транспорту Індії

Чому це важливо

  • Індія імпортує основну частину сирої нафти.
  • Залежність від імпорту нафти робить економіку вразливою до коливань світових цін і геополітичних потрясінь.
  • Перехід до етанолу розглядається не лише як екологічний крок, а як макроекономічна стратегія зменшення нафтової залежності.

Етанол як головна альтернатива

  • Етанол виробляють із цукрової тростини, зерна та аграрних залишків.
  • Він може підтримати сільські доходи та зменшити потребу в імпорті сирої нафти.
  • Перехід від E20 до E85 і E100 є продовженням уже сформованої політики, а не раптовим технологічним стрибком.

Ризики для споживачів

  • Етанол має нижчу енергетичну щільність, ніж бензин.
  • Це може означати нижчу паливну ефективність і впливати на витрати водіїв у чутливому до цін ринку.
  • Старі автомобілі можуть бути несумісними з високими частками етанолу, що створює ризик фрагментації паливного ринку.

Що зміниться для АЗС і автовиробників

  • Пальне на АЗС може стати різноманітнішим: поруч можуть співіснувати бензин, дизель і етанольні суміші.
  • Автовиробникам потрібні flex-fuel двигуни, здатні працювати з різними концентраціями етанолу.
  • Без синхронних дій держави, автовиробників і паливних компаній масштабування E85 та E100 буде складним.

Висновки

  • Домінування бензину й дизелю в Індії зменшується, бо держава вже формує регуляторну базу для високих етанольних сумішей.
  • Нафтовий ринок отримає довгостроковий сигнал про зниження ролі традиційних нафтопродуктів у транспорті, оскільки Індія прагне зменшити імпортну залежність.
  • Для споживачів перехід буде поступовим, але відчутним: вибір автомобіля дедалі більше залежатиме від сумісності з новими видами пального та довгострокових експлуатаційних витрат.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Economic Times

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

