Італія може продовжити зниження акцизів на пальне через стрибок цін

Італійський уряд розглядає продовження зниження акцизів на бензин і дизель після 1 травня 2026 року. Рішення має допомогти родинам і бізнесу на тлі зростання цін. Уже витрачено близько 700 млн євро на зниження акцизів на пальне на період трохи більше ніж 40 днів. Новий захід може бути коротшим, але з більшим акцентом на дизель.
Паливний ринок: коротке продовження замість широкої підтримки
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд оцінює подальше продовження зниження акцизів на пальне після 1 травня.
- Попереднє зниження діяло трохи більше ніж 40 днів і коштувало бюджету близько 700 млн євро.
- Новий варіант, за словами Мелоні, може бути коротшим за попередні.
«Ми оцінюємо подальше продовження, яке може бути коротшим, ніж попередні», — Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Італії.
Чому дизель виходить на перший план
- Мелоні зазначила, що нове зниження акцизів, яке обговорюється, може мати більший вплив на дизель, ніж на бензин.
- Для ринку нафтопродуктів це означає, що уряд бачить у дизелі окрему зону ризику для споживачів і бізнесу.
- Такий акцент важливий, оскільки саме дизель є одним із ключових видів пального для транспорту та економічної активності.
Енергетична вразливість Італії
- Італія є сильно залежною від імпортованої енергії.
- Через це країна особливо вразлива до перебоїв у постачанні, спричинених конфліктом США та Ізраїлю з Іраном.
- Зростання енергетичних цін напряму тисне на домогосподарства, компанії та державний бюджет.
Бюджетне питання: енергія як безпека
- Мелоні закликала Європейську комісію дозволити країнам ЄС пом’якшувати енергетичні витрати за рахунок бюджетної гнучкості.
- Зараз така гнучкість прямо передбачена для оборони та безпеки.
- За механізмом National escape clause країни ЄС можуть перевищувати бюджетні ліміти у винятково несприятливих економічних обставинах або для збільшення оборонних витрат.
- Для оборонних витрат така гнучкість доступна на 2025–2028 роки, але збільшення дефіциту не має перевищувати 1,5% національного ВВП на рік.
Позиція уряду: ціни на пальне — пріоритет
- Міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив, що витрати, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, мають розглядатися так само, як витрати, спричинені війною в Україні.
«Я б вважав незручним просити бюджетну гнучкість для оборонних витрат, а не для енергетичних витрат», — Джанкарло Джорджетті, міністр економіки Італії.
- Італія раніше планувала збільшити оборонні витрати на 0,15 відсоткового пункту ВВП цього року і наступного, а також на 0,2 відсоткового пункту ВВП у 2028 році.
- За словами Мелоні, збільшення на 0,15% дорівнювало б 3,7 млрд євро.
Обмеження цін на пальне є «головним пріоритетом» уряду, — Джорджа Мелоні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters