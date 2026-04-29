Оренда електромобілів Europcar зросла на 93%: бізнес став головним драйвером попиту

Europcar Mobility Group UK повідомила про різке зростання попиту на електромобілі: у 2025 році оренда повністю електричних авто збільшилася на 93% і майже досягла пів мільйона днів оренди. У першому кварталі 2026 року динаміка прискорилася: оренда EV вже на 139% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Ринок оренди електромобілів переходить у фазу масштабування
- Оренда BEV зросла на 93% у 2025 році, що свідчить про помітне посилення попиту на транспорт із нульовими викидами з вихлопної труби.
- Кількість днів оренди майже сягнула пів мільйона, тобто йдеться не про разовий інтерес, а про ширше практичне використання електромобілів.
- У першому кварталі 2026 року попит уже на 139% вищий, ніж за той самий період торік, тому тенденція не лише зберігається, а й посилюється.
Europcar — зростання на 70%
- Електричний автопарк Europcar зріс на 70% у 2025 році.
- Електромобілі тепер становлять 15% автопарку компанії.
- Зростання пропозиції прямо підтримало попит: більший парк дав змогу частіше надавати клієнтам автомобілі з нульовими викидами .
Бізнес-клієнти формують основний попит
- 86% бронювань електромобілів у 2025 році припало на бізнес-водіїв.
- Це показує, що корпоративний сегмент швидше інтегрує електромобілі в реальні поїздки.
- Для бізнесу важливим чинником стала цінова рівність для оренди електромобілів, яка прибрала бар’єр вартості, що раніше стримував багато автопарків від переходу на транспорт із нульовими викидами.
Довіра водіїв зростає разом із сервісною підтримкою
- Показник NPS, який використовується для вимірювання лояльності та задоволеності клієнтів, для електромобілів був на 10% вищим, ніж для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
- Europcar пояснює зростання попиту більшим електричним автопарком, підтримкою нових водіїв EV та поліпшенням настроїв серед скептиків.
- Компанія використовує EV Guide та детальні інструктажі для тих, хто вперше сідає за кермо електромобіля.
«Від створення спеціальних ресурсів самодопомоги, таких як наш EV Guide, до надання детальних інструктажів щодо автомобіля для новачків в EV, ми надзвичайно пишаємося прогресом, якого вже досягли, і позитивним впливом, який це мало на довіру клієнтів до електричного водіння. Ми не лише побачили значне річне зростання оренди EV; ми також досягли показників NPS для електромобілів, які на 10% вищі, ніж для бензинових і дизельних автомобілів», — Крістіан Ойєн, керуючий директор Europcar Mobility Group UK
Найпопулярніші категорії електромобілів
- Standard EV — 31% загального попиту на електромобілі.
- Compact EV — 23%.
- Compact SUV EV — 18%.
- Попит концентрується в практичних категоріях, які можуть покривати щоденні потреби приватних і корпоративних клієнтів.
Інфраструктура заряджання зменшує бар’єр дальності
- Для зниження занепокоєння щодо запасу ходу Europcar співпрацює з Octopus Electroverse.
- Орендарі отримують доступ до понад 1 млн публічних зарядних пристроїв у Великій Британії та Європі.
- Додаток Electroverse інтегрований в EV Guide та має планувальник маршрутів, який визначає найефективніші зупинки для заряджання.
Оновлення автопарку посилює позиції компанії
- У 2025 році Europcar додала до автопарку низку моделей BEV і PHEV.
- Серед нових автомобілів для приватних клієнтів і бізнес-водіїв: Polestar 4, Polestar 2, Hyundai Kona та BYD Seal U.
- Компанія декларує намір пропонувати широкий вибір транспортних засобів із нульовими та низькими викидами для різних типів поїздок.
Висновки
- Попит на електромобілі в оренді вже має комерційне підґрунтя: 86% бронювань сформував бізнес-сегмент.
- Ціновий бар’єр залишається критичним чинником: Europcar окремо підкреслює запуск цінової рівності для бізнес-оренди EV.
- Зарядна інфраструктура стає частиною продукту, а не зовнішньою умовою: доступ до понад 1 млн зарядних пристроїв прямо пов’язаний зі зниженням страху перед обмеженим запасом ходу.
- 2026 рік може стати ще одним роком прискорення EV-оренди, оскільки перший квартал уже показує зростання на 139% рік до року.
«Ми вже добре підготовлені до ще одного знакового року впровадження EV, але це не зменшило наших амбіцій. У нас є ще більше захопливих планів, щоб заохотити ще ширше використання EV і прибрати більше бар’єрів та занепокоєнь щодо переходу на електричну мобільність», — Крістіан Ойєн, керуючий директор Europcar Mobility Group UK
Джерело: Terminal
За матеріалами: Fleet World