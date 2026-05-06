ЄС готується до дефіциту гасу на тлі найгострішої енергетичної кризи

Європейська комісія попередила про ризик найсерйознішої енергетичної кризи в історії. Найближча зона напруги для споживачів пального — гас: через літній авіасезон уже на початку червня можливі скасування рейсів і зростання цін на квитки.
Криза постачання
- ЄС поки не фіксує перебоїв із енергетичними потоками через закриття Ормузької протоки, але визнає, що такий сценарій можливий.
- Через протоку до війни проходило близько 20 млн барелів на добу сирої нафти й нафтопродуктів.
- У березні потоки впали до трохи більш як 2 млн барелів на добу, за даними останнього звіту IEA.
- Це означає падіння більш ніж у 9 разів, що напряму б’є по ринку нафти й нафтопродуктів.
Фінансовий тиск на ЄС
- Від початку конфлікту на Близькому Сході країни ЄС витратили понад 30 млрд євро додатково на імпорт енергоносіїв.
- Додаткового постачання за ці гроші блок не отримав.
- За оцінкою єврокомісара Дана Єргенсена, війна Ірану проти коаліції США та Ізраїлю коштує ЄС понад 500 млн євро на день.
Гас як найближчий ризик для споживачів
- Брюссель окремо виділяє гас як короткострокову проблему перед літнім авіасезоном.
- Можливі наслідки: скасування рейсів і зростання цін на авіаквитки.
- Єврокомісія створила паливну обсерваторію для моніторингу запасів авіапального та недопущення накопичення ресурсів окремими країнами.
Реакція країн ЄС
- Словенія вже запровадила повне нормування пального: приватним водіям дозволено до 50 літрів на день.
- Словаччина дозволила АЗС обмежувати продаж дизелю та встановлювати вищі ціни для авто з іноземними номерами.
- Єврокомісія передала країнам ЄС план із 10 пунктів щодо скорочення попиту.
- Серед заходів: дистанційна робота, скорочення поїздок авто, каршеринг, зниження швидкості на автомагістралях.
Стратегічний висновок Брюсселя
- ЄС пов’язує кризу не лише з цінами, а й із залежністю від викопного пального.
Енергетична залежність — це не лише економічне питання, це також стратегічна вразливість. — Дан Єргенсен, єврокомісар з питань енергетики та житла
- У короткостроковій перспективі Брюссель планує керувати ризиками, гарантувати безпеку постачання й захищати громадян від нестабільності паливних ринків.
- У середньо- та довгостроковій перспективі ЄС робить ставку на диверсифікацію джерел, інвестиції в інтерконектори та інтеграцію енергоринку.
Прискорення енергетичного переходу та електрифікація наших економік — єдиний сталий вихід із нинішньої кризи й найкраща гарантія проти будь-якої майбутньої. — Дан Єргенсен
Політичний конфлікт навколо енергобезпеки
- Італійський віцепрем’єр Маттео Сальвіні закликав Брюссель розглянути відновлення імпорту енергоносіїв із росії заради енергетичної безпеки.
- Єврокомісія цей варіант відкинула.
- У січні 2026 року ЄК підтвердила мету: відмова від російського викопного пального до 2027 року.
Висновки
- Ключовий ризик — різке скорочення потоків нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку.
- Найближчий удар по споживачах може пройти через авіапальне: гас, авіаквитки й доступність рейсів.
- Дизельний ринок уже реагує адміністративно: обмеження продажу та диференційовані ціни в Словаччині свідчать про нервозність паливного сегмента.
- ЄС переходить від ринкової логіки до кризового управління: моніторинг запасів, обмеження споживання, нормування й план економії попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: brusselssignal.eu