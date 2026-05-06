ЄС готується до дефіциту гасу на тлі найгострішої енергетичної кризи

Обновлено: Май 06, 2026.

Європейська комісія попередила про ризик найсерйознішої енергетичної кризи в історії. Найближча зона напруги для споживачів пального — гас: через літній авіасезон уже на початку червня можливі скасування рейсів і зростання цін на квитки.

Криза постачання

  • ЄС поки не фіксує перебоїв із енергетичними потоками через закриття Ормузької протоки, але визнає, що такий сценарій можливий.
  • Через протоку до війни проходило близько 20 млн барелів на добу сирої нафти й нафтопродуктів.
  • У березні потоки впали до трохи більш як 2 млн барелів на добу, за даними останнього звіту IEA.
  • Це означає падіння більш ніж у 9 разів, що напряму б’є по ринку нафти й нафтопродуктів.

Фінансовий тиск на ЄС

  • Від початку конфлікту на Близькому Сході країни ЄС витратили понад 30 млрд євро додатково на імпорт енергоносіїв.
  • Додаткового постачання за ці гроші блок не отримав.
  • За оцінкою єврокомісара Дана Єргенсена, війна Ірану проти коаліції США та Ізраїлю коштує ЄС понад 500 млн євро на день.

Гас як найближчий ризик для споживачів

  • Брюссель окремо виділяє гас як короткострокову проблему перед літнім авіасезоном.
  • Можливі наслідки: скасування рейсів і зростання цін на авіаквитки.
  • Єврокомісія створила паливну обсерваторію для моніторингу запасів авіапального та недопущення накопичення ресурсів окремими країнами.

Реакція країн ЄС

  • Словенія вже запровадила повне нормування пального: приватним водіям дозволено до 50 літрів на день.
  • Словаччина дозволила АЗС обмежувати продаж дизелю та встановлювати вищі ціни для авто з іноземними номерами.
  • Єврокомісія передала країнам ЄС план із 10 пунктів щодо скорочення попиту.
  • Серед заходів: дистанційна робота, скорочення поїздок авто, каршеринг, зниження швидкості на автомагістралях.

Стратегічний висновок Брюсселя

  • ЄС пов’язує кризу не лише з цінами, а й із залежністю від викопного пального.

Енергетична залежність — це не лише економічне питання, це також стратегічна вразливість. — Дан Єргенсен, єврокомісар з питань енергетики та житла

  • У короткостроковій перспективі Брюссель планує керувати ризиками, гарантувати безпеку постачання й захищати громадян від нестабільності паливних ринків.
  • У середньо- та довгостроковій перспективі ЄС робить ставку на диверсифікацію джерел, інвестиції в інтерконектори та інтеграцію енергоринку.

Прискорення енергетичного переходу та електрифікація наших економік — єдиний сталий вихід із нинішньої кризи й найкраща гарантія проти будь-якої майбутньої. — Дан Єргенсен

Політичний конфлікт навколо енергобезпеки

  • Італійський віцепрем’єр Маттео Сальвіні закликав Брюссель розглянути відновлення імпорту енергоносіїв із росії заради енергетичної безпеки.
  • Єврокомісія цей варіант відкинула.
  • У січні 2026 року ЄК підтвердила мету: відмова від російського викопного пального до 2027 року.

Висновки

  • Ключовий ризик — різке скорочення потоків нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку.
  • Найближчий удар по споживачах може пройти через авіапальне: гас, авіаквитки й доступність рейсів.
  • Дизельний ринок уже реагує адміністративно: обмеження продажу та диференційовані ціни в Словаччині свідчать про нервозність паливного сегмента.
  • ЄС переходить від ринкової логіки до кризового управління: моніторинг запасів, обмеження споживання, нормування й план економії попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: brusselssignal.eu

Автор:

Директор НТЦ «Психея»

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

