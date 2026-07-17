ЄС готує ціль 46% електрифікації до 2040 року для скорочення споживання нафти й газу

Європейська комісія підготувала проєкт плану, за яким електроенергія має забезпечувати 46% енергоспоживання ЄС до 2040 року проти 23% нині. Reuters пов’язує документ із відповіддю ЄС на ціновий шок після війни навколо Ірану.

Брюссель переводить скорочення залежності від імпортної нафти й газу в довгострокову ціль електрифікації

Reuters повідомив 16 липня, що Європейська комісія підготувала проєкт плану подвоєння частки електроенергії в енергоспоживанні ЄС. Документ передбачає, що до 2040 року електроенергія має становити 46% кінцевого енергоспоживання. Нині цей показник становить близько 23%.

План є частиною відповіді ЄС на наслідки війни навколо Ірану, яка підняла ціни на нафту і газ та посилила заходи зі зменшення залежності від імпортних енергоносіїв. За даними Reuters, ЄС імпортує понад 80% споживаного газу і понад 90% нафти.

Для досягнення цілі ЄС має пришвидшити перехід до електромобілів, заміну газових котлів тепловими насосами та електрифікацію промисловості. Проєкт також потребує масштабної модернізації електромереж і сотень мільярдів євро інвестицій. Представники промисловості, за повідомленням Reuters, вказують, що успіх залежатиме від здатності знизити високі ціни на електроенергію в Європі.

У проєкті зазначено, що ціль у 46% електрифікації може скоротити рахунок ЄС за імпорт викопного пального на суму до 260 млрд євро на рік до 2040 року. Єврокомісія планує представити план у п’ятницю, а законодавчу пропозицію для закріплення цілі — у четвертому кварталі.

Для ринку дизельного пального цей напрям важливий як політика довгострокового зменшення споживання нафтопродуктів. У короткому періоді документ не змінює баланс дизелю, але задає регуляторний курс на скорочення залежності економіки ЄС від імпортної нафти.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.