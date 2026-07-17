TotalEnergies очікує вищий прибуток завдяки нафтовому ралі та маржі переробки

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , ,

TotalEnergies очікує вищий прибуток завдяки нафтовому ралі та маржі переробки

TotalEnergies повідомила, що очікує поліпшення результатів у більшості бізнес-сегментів у другому кварталі. Компанія пов’язала це з вищими цінами на енергоносії, сильнішою торгівлею нафтою та зростанням маржі переробки.

Європейський downstream отримав підтримку від вищої маржі переробки, але LNG-бізнес просів через слабший попит у Європі

Reuters повідомив, що TotalEnergies очікує підвищення прибутку у другому кварталі після зростання цін на нафту і газ, спричиненого війною навколо Ірану. Винятком став LNG-сегмент, де компанія очікує різко нижчі доходи через слабшу торгівлю газом на тлі стабільного або спадного європейського ринку.

Компанія очікує, що видобуток вуглеводнів у другому кварталі становитиме майже 2,4 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Прибуток upstream-напряму має зрости приблизно на 1 млрд дол. порівняно з першим кварталом завдяки відновленню видобутку в кількох країнах Близького Сходу та збільшенню виробництва в ОАЕ.

Середня ціна Brent у квітні-червні становила близько 97 дол./бар., що на 45% вище за 67 дол./бар. роком раніше. Водночас частину позитивного ефекту нівелювали бухгалтерські чинники, оскільки значна частина додаткового близькосхідного видобутку не могла бути експортована через порушення роботи Ормузької протоки.

Для ринку нафтопродуктів ключовою є оцінка downstream-сегмента. Reuters зазначає, що вищі маржі переробки та сильна торгівля нафтою мають забезпечити різке зростання прибутку порівняно з першим кварталом. Маржа переробки — це різниця між вартістю сирої нафти і вартістю отриманих з неї нафтопродуктів. Для дизельного ринку вона є одним із показників економіки НПЗ і може впливати на пропозицію продукту.

Акції TotalEnergies 16 липня знижувалися на 1,9%, до 69,28 євро, тоді як ширший європейський енергетичний ринок знизився на 0,7%. З початку року папери компанії зросли приблизно на 25%.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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