Франція та Марокко почали відбір концепцій прямого електричного інтерконектора

Головні тези: Франція і Марокко оголосили приймання пропозицій щодо прямого електричного з’єднання між країнами. Проєкт має визначити комерційно життєздатний спосіб постачання відновлюваної електроенергії з Марокко до Франції. Потужність, маршрут, вартість і строки введення лінії в експлуатацію поки не оприлюднено. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Проєкт переходить до перевірки технічної та комерційної доцільності

16 липня Франція та Марокко запросили компанії подати пропозиції щодо міждержавного електричного інтерконектора. Оголошення зробили після франко-марокканської зустрічі високого рівня в Рабаті.

Французький прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню назвав проєкт частиною ширшого зміцнення енергетичних зв’язків між Європою та Північною Африкою. Французький урядовий документ визначає його метою пошук економічно обґрунтованого способу експорту марокканської відновлюваної електроенергії до Франції.

На цьому етапі країни не повідомили, якою буде потужність кабелю, де він проходитиме, скільки коштуватиме та коли може запрацювати. Тому оголошення означає початок підготовки, а не рішення про будівництво. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Новий маршрут може посилити резервування європейської енергосистеми

У разі реалізації пряме з’єднання створить додатковий транскордонний маршрут між енергосистемами Північної Африки та Європи. Це дозволить диверсифікувати географію постачання електроенергії та зменшити залежність від окремих генерувальних центрів і внутрішньоєвропейських маршрутів.

Для критичної інфраструктури інтерконектор має значення як елемент резервування. Під час дефіциту потужності, аварії або пошкодження частини мережі транскордонні лінії можуть забезпечувати перетікання електроенергії з іншої системи. Фактична роль майбутнього кабелю залежатиме від його потужності, режиму роботи та інтеграції з французькою й марокканською мережами.

Питання фізичного та кібернетичного захисту ще не розкрито

У доступному повідомленні немає інформації про резервування кабелю, охорону берегових підстанцій, кібербезпеку систем керування або процедури відновлення після пошкоджень. Ці параметри визначатимуть, чи стане інтерконектор справді стійким елементом критичної інфраструктури, а не новою одиничною точкою відмови.

Франція та Марокко паралельно готують ширшу угоду про співпрацю. Окремі домовленості охопили фінанси, цивільну авіацію, освіту, культуру й дипломатію, однак технічні параметри енергетичного проєкту ще мають бути визначені.

Джерела: Reuters.