EIA пояснила, чому низькі запаси в Кушингу можуть обмежувати реальну доступність нафти

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , ,

EIA пояснила, чому низькі запаси в Кушингу можуть обмежувати реальну доступність нафти

U.S. Energy Information Administration 16 липня пояснила поняття tank bottoms — мінімального обсягу нафти у резервуарах і трубопроводах, без якого інфраструктура не може нормально працювати. Публікація вийшла після падіння запасів у Кушингу нижче 20 млн барелів.

Низькі запаси нафти можуть створювати фізичну напругу на ринку ще до повного спорожнення сховищ

EIA повідомила, що запаси сирої нафти у Кушингу, штат Оклахома, залишалися нижче 20 млн барелів у період від тижня, що завершився 19 червня, до тижня, що завершився 10 липня. Дані наведено на основі Weekly Petroleum Status Report.

У публікації EIA пояснює, що нафтові сховища не можуть використовувати весь фізичний обсяг резервуарів. Для нормальної роботи потрібен мінімальний рівень нафти у резервуарах і трубопроводах. Якщо обсяг падає нижче цього рівня, насоси не можуть ефективно забирати продукт, а об’єкт зберігання перестає нормально функціонувати. Такий мінімальний обсяг називається tank bottoms.

EIA розрізняє shell capacity і working storage capacity. Shell capacity — це повний проєктний обсяг резервуара. Working storage capacity — максимальний безпечний робочий обсяг за мінусом мінімального залишку, потрібного для технічної роботи сховища. Отже, частина нафти у сховищі може існувати фізично, але бути недоступною для ринку.

У середині червня, коли запаси в Кушингу впали нижче 20 млн барелів, спред Brent-WTI опустився трохи нижче 0 дол./бар. П’ятиденна ковзна середня цього спреду була від’ємною з 18 до 24 червня і з 2 до 8 липня. Це означало, що ціна WTI у Кушингу піднялася вище за Brent, а спред досяг найнижчого рівня з січня 2022 року.

Для ринку дизельного пального важливий не сам Кушинг, а сигнал про напруження у фізичній інфраструктурі сирої нафти. Якщо доступний робочий запас падає до мінімальних рівнів, це може впливати на ціноутворення сировини, а через нього — на економіку переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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