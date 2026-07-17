Висока маржа компенсує частину виробничих втрат

Французька TotalEnergies 16 липня повідомила, що очікує поліпшення результатів майже всіх напрямів діяльності, крім торгівлі скрапленим природним газом. У downstream-сегменті, який охоплює переробку, торгівлю та збут нафтопродуктів, прибуток має різко зрости порівняно з першим кварталом.

Компанія не оприлюднила окремого прогнозу маржі саме для дизельного пального. Проте її оцінка підтверджує загальну ситуацію на ринку, де обмежена пропозиція готових нафтопродуктів дозволила НПЗ отримувати більший розрив між ціною пального та вартістю сировини.

У другому кварталі Brent коштувала в середньому близько 97 доларів за барель проти 67 доларів за барель роком раніше. Зростання становило 45%.

Видобуток відновлюється, але експортні обмеження зберігаються

TotalEnergies очікує, що видобуток вуглеводнів у другому кварталі наблизиться до 2,4 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Оцінений вплив війни з Іраном на виробництво зменшено з 360 тис. до 210 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

Водночас частину додатково видобутої сировини на Близькому Сході компанія не могла експортувати через порушення руху в Ормузькій протоці. Це розмежовує два складники ринку: фізична наявність нафти не гарантує її своєчасної доставки на НПЗ, а наявність сировини не гарантує достатнього випуску дизпального.

Зростання доходів переробників узгоджується з переходом ринку до моделі, в якій ціну визначають не лише котирування нафти, а й доступність переробки та надійність постачання. Вплив геополітичних ризиків на вартість європейського пального розглянуто також у матеріалі про паливні витрати Європи під час війни.

Повні результати TotalEnergies за другий квартал мають бути оприлюднені 23 липня.

Джерела: Reuters, Reuters.