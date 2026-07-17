Висока маржа компенсує частину виробничих втрат

Обновлено: Июль 17, 2026.

Висока маржа компенсує частину виробничих втрат

Французька TotalEnergies 16 липня повідомила, що очікує поліпшення результатів майже всіх напрямів діяльності, крім торгівлі скрапленим природним газом. У downstream-сегменті, який охоплює переробку, торгівлю та збут нафтопродуктів, прибуток має різко зрости порівняно з першим кварталом.

Компанія не оприлюднила окремого прогнозу маржі саме для дизельного пального. Проте її оцінка підтверджує загальну ситуацію на ринку, де обмежена пропозиція готових нафтопродуктів дозволила НПЗ отримувати більший розрив між ціною пального та вартістю сировини.

У другому кварталі Brent коштувала в середньому близько 97 доларів за барель проти 67 доларів за барель роком раніше. Зростання становило 45%.

Видобуток відновлюється, але експортні обмеження зберігаються

TotalEnergies очікує, що видобуток вуглеводнів у другому кварталі наблизиться до 2,4 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Оцінений вплив війни з Іраном на виробництво зменшено з 360 тис. до 210 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

Водночас частину додатково видобутої сировини на Близькому Сході компанія не могла експортувати через порушення руху в Ормузькій протоці. Це розмежовує два складники ринку: фізична наявність нафти не гарантує її своєчасної доставки на НПЗ, а наявність сировини не гарантує достатнього випуску дизпального.

Зростання доходів переробників узгоджується з переходом ринку до моделі, в якій ціну визначають не лише котирування нафти, а й доступність переробки та надійність постачання. Вплив геополітичних ризиків на вартість європейського пального розглянуто також у матеріалі про паливні витрати Європи під час війни.

Повні результати TotalEnergies за другий квартал мають бути оприлюднені 23 липня.

Джерела: Reuters, Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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