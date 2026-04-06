Ринок пального входить у фазу, де ціну визначає вже не лише нафта, а й дисципліна постачання

Нинішня енергетична криза показує просту, але жорстку закономірність: коли країни починають накопичувати паливо, вводити експортні обмеження і працювати в логіці національного страху, ринок втрачає прозорість швидше, ніж фізичний ресурс. Саме томуголовний сигнал зараз полягає не лише у вартості бареля, а в тому, чи збережеться відкрита міжнародна торгівля нафтопродуктами, чи спрацює координація стратегічних запасів і чи не буде зруйновано баланс між стабілізацією цін і фактичною доступністю ресурсу.

Криза на нафтовому ринку дедалі більше стає кризою правил, а не лише барелів

Міжнародне енергетичне агентство — IEA, або МЕА, — фактично формулює для ринку головну антикризову вимогу: не посилювати дефіцит адміністративними рішеннями. Ідеться передусім про відмову від заборон на експорт бензину, дизельного пального й авіаційного пального, а також про відмову від накопичення ресурсів у момент, коли агентство вже координує найбільше в історії вивільнення нафти й нафтопродуктів із надзвичайних резервів. Це не теоретичний сигнал, а реакція на кризу, в якій через Ормузьку протоку у звичайний час проходить близько однієї п’ятої світових потоків нафти та скрапленого природного газу, а її тривале блокування означатиме ще глибший розрив між попитом, доступністю ресурсу і ціною.

«Я закликаю всі країни не запроваджувати заборон або обмежень на експорт. Це найгірший момент для глобального нафтового ринку», — Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА, у коментарі Financial Times.

Де саме ринок втрачає рівновагу

МЕА вже погодило вивільнення 400 млн барелів сирої нафти й нафтопродуктів із надзвичайних резервів — це найбільше координоване вивільнення запасів в історії агентства.

Водночас частина країн, за оцінкою Фатіха Біроля, не послаблює тиск на ринок, а навпаки донакопичує ресурси під час цієї скоординованої дії.

Запаси у США , за даними, наведеними у матеріалі, були на 5% вищими рік до року.

Наземні запаси Китаю у квітні можуть бути майже на 120 млн барелів більшими, досягнувши 1,3 млрд барелів .

Китай названо єдиною великою країною, яка у відповідь на війну заборонила експорт бензину, дизеля й авіаційного пального, тоді як Індія запровадила додаткові мита на експорт.

Усе це означає, що ринок входить у фазу, коли формальна наявність резервів ще не гарантує стабільності. Якщо країни одночасно підтримують колективне вивільнення запасів і паралельно збільшують власні накопичення або закривають експорт, то антикризовий механізм втрачає частину ефекту. Для українського ринку пального це особливо важливо, бо в кризовий період вирішальним стає не лише номінальний обсяг нафти у світі, а реальна доступність бензину, дизеля і реактивного пального у відкритому міжнародному обігу.

Баланс прозорості ринку й ресурсного забезпечення стає головною умовою стійкості

Найсильніший акцент у цій кризі — не на самому факті дефіциту, а на тому, як саме ринок ним управляє. Прозорість означає передбачувані експортні правила, відсутність панічного накопичення, швидке розкриття реального стану запасів і публічну координацію дій між урядами. Ресурсне забезпечення означає здатність фізично замістити втрачені обсяги, обійти вузькі місця логістики й не допустити, щоб запаси існували на папері, але не працювали на ринок. Саме тому Біроль прямо пов’язує стабілізацію не лише з резервами, а й з поведінкою держав.

За оцінкою МЕА, якщо Ормузька протока не відкриється для судноплавства, то у квітні світ втратить удвічі більше сирої нафти й нафтопродуктів, ніж у березні .

Найгостріше криза вже відчувається в Азії , де окремі країни почали нормувати пальне і скорочувати робочий тиждень .

У Європі на момент коментаря не було фізичного дефіциту дизельного чи авіаційного пального, але МЕА прямо попереджає, що ситуація може змінитися вже найближчими тижнями, якщо порушення постачання з Близького Сходу триватимуть.

Для України це означає, що увага має бути прикута не лише до котирувань нафти, а й до якості міжнародного кризового менеджменту. Якщо головні постачальники та великі переробні країни почнуть діяти в режимі «спочатку накопичити для себе», дефіцит на світовому ринку формуватиметься не тільки через війну, а й через руйнування довіри до правил торгівлі. Саме це і є точкою, де прозорість ринку напряму переходить у питання ресурсного забезпечення.

Логістика вже стала окремим фронтом енергетичної кризи

Важливо, що МЕА стежить не лише за судноплавством, а за всією інфраструктурою енергетичного регіону — нафтовими й газовими родовищами, трубопроводами, нафтопереробними заводами та терміналами скрапленого природного газу. За словами Біроля, пошкоджено 72 енергетичні об’єкти, а третина з них — сильно або дуже сильно. Це пояснює, чому повернення до нормальної роботи ринку не буде швидким навіть після формального завершення конфлікту.

Саудівська Аравія вже переорієнтувала понад дві третини свого нафтового експорту в обхід Ормузької протоки через трубопровід до Червоного моря.

МЕА окремо наголошує, що цей маршрут має критичне значення, а успішна атака на нього мала б вкрай тяжкі наслідки для світової економіки.

Це важливий урок і для українського ринку: в умовах кризи виграє не той, у кого просто є ресурс, а той, у кого є кілька робочих маршрутів, захищена логістика і політика, що не руйнує доступність пального адміністративними бар’єрами. У цьому сенсі стабільність ринку вимірюється вже не лише барелями, а й здатністю ланцюгів постачання працювати без зривів.

Що це змінює для ринку пального України

Поточна криза підштовхує до переоцінки того, що саме вважати головним ризиком. Ще донедавна ринок реагував передусім на котирування й валюту. Тепер перший план займають експортна дисципліна, керованість запасів і видимість реального стану інфраструктури. Саме ці три фактори визначатимуть, чи буде у кризовий момент пальне просто дорогим, чи ще й фізично менш доступним.

Експортні заборони поглиблюють шок навіть тоді, коли формально у світі ще залишаються значні резерви.

Координоване вивільнення запасів працює лише тоді, коли його не нейтралізує одночасне накопичення з боку окремих країн.

Прозорість ринку у кризовий період — це вже не абстрактна цінність, а спосіб не допустити панічного зникнення ресурсу з міжнародного обігу.

Ресурсне забезпечення — це не тільки наявність сирої нафти, а й доступність переробленого продукту, відкритість маршрутів і захист критичної інфраструктури.

Тому нинішній сигнал для ринку пального звучить доволі чітко: в період великої зовнішньої турбулентності найнебезпечнішим стає не лише фізичний удар по постачанню, а поєднання трьох явищ — закриття маршрутів, закриття експорту і закриття інформації про реальний баланс ринку. Саме проти цього сьогодні й спрямовані дії МЕА.

Куди рухатиметься система далі

Біроль прямо проводить паралель із попередніми великими енергетичними кризами. На його оцінку, теперішній шок так само здатен перекроїти енергетичну систему: дати новий імпульс атомній енергетиці, електромобілям, відновлюваним джерелам і, водночас, підштовхнути окремі країни до більшого спалювання вугілля. Тобто йдеться не лише про реакцію на війну, а про довшу перебудову моделі енергетичної безпеки. Для паливного ринку це означає, що тема кризового доступу до рідких нафтопродуктів уже стала частиною ширшої дискусії про стійкість усієї енергосистеми.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times; IEA; IEA; IEA