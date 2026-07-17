Ф’ючерси на дизель у США зросли на 20% на тлі скорочення запасів

Американські ф’ючерси на дизельне пальне подорожчали приблизно на 20% від початку попереднього тижня. Запаси дистилятів у США наблизилися до найнижчих рівнів із початку 2000-х років, тоді як експортна заборона росії та порушення постачання через Ормузьку протоку посилили глобальний дефіцит. Для Європи це означає жорсткішу конкуренцію за американські партії дизпального.

Американський ринок втрачає запас міцності

Станом на 16 липня ціни ф’ючерсів на дизель у США зросли приблизно на п’яту частину від початку попереднього тижня. Підвищення відбулося на тлі подальшого скорочення внутрішніх запасів і відновлення напруження навколо Ормузької протоки.

Запаси вже перебувають поблизу мінімальних рівнів із початку 2000-х років. За таких умов навіть обмежене додаткове скорочення пропозиції або збільшення експорту може спричинити непропорційно сильну реакцію цін.

Додатковий тиск створила заборона росії на експорт дизпального. У перші десять днів липня російські відвантаження дизеля та газойлю становили 234 тис. барелів на добу проти 400 тис. барелів на добу в червні та середніх 817 тис. барелів на добу у 2025 році.

Європа конкурує за ті самі партії зі США

Після порушення близькосхідних потоків США стали одним із головних альтернативних постачальників дизпального до Європейського Союзу та Великої Британії. Але за американський ресурс одночасно конкурують Бразилія, Туреччина та інші традиційні покупці російського пального.

Кожна партія, перенаправлена зі США до Латинської Америки або Середземномор’я, зменшує потенційний обсяг постачання до Північно-Західної Європи. Це відбувається за умов, коли запаси дизпального в США та регіоні Амстердам–Роттердам–Антверпен уже нижчі за типовий для сезону діапазон.

Раніше премія європейського низькосірчистого газойлю до Brent досягла рекордних 60,77 долара за барель. Такий розрив показує, що на ринку дорожчає передусім готове пальне, а не лише нафтова сировина.

Залежність Європи від обмеженої кількості альтернативних постачальників посилює ризики, описані в матеріалі про напруження на європейському ринку дизеля. Механізм відриву ціни готового пального від динаміки нафти пояснено в аналізі про роль фізичної доступності та дисципліни постачання.

Джерела: The Wall Street Journal, Reuters.