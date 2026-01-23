ЄС перекриває «чорний хід» для російської нафти: трейдери обережні, ринок дизеля напружений

Нові правила Європейського Союзу щодо заборони імпорту пального, виробленого з російської нафти, набули чинності та вже впливають на поведінку трейдерів. Попри формальну наявність винятків, ринок реагує обережно через ризики перебоїв у постачанні дизеля й авіапального, особливо з Індії та Туреччини.

ЄС посилює санкційний контроль над нафтопродуктами

З середи в Європейському Союзі офіційно діє заборона на імпорт пального, виробленого з російської нафти. Рішення спрямоване на те, щоб запобігти потраплянню російських вуглеводнів на ринок ЄС через так звані непрямі торговельні схеми, коли нафта з росії переробляється в третіх країнах і надходить до Європи вже у вигляді готових нафтопродуктів.

Частина трейдерів зайняла обережну позицію щодо будь-яких вантажів, які потенційно можуть не відповідати новим правилам. Інші учасники ринку вважають, що постачання можливі за умови належного документального підтвердження походження сировини та технологічного розділення виробничих потоків.

Чому тлумачення правил критично важливе

морських постачань дизеля та авіапального до ЄС надходить з Індії та Туреччини. Обидві країни у 2024–2025 роках суттєво збільшили імпорт російської нафти .

. Будь-які затримки або обмеження таких постачань можуть підірвати баланс ринку в умовах геополітичної напруги.

За підсумками 2025 року Європейський Союз імпортував понад 65 млн тонн дизельного пального та авіаційного керосину морським транспортом. Значна частка цього обсягу припала саме на Індію та Туреччину.

Ознаки напруги на ринку дизеля

Європейський ринок дизеля вже демонструє структурні ознаки дефіциту:

Ф’ючерсні контракти на дизель показали найбільшу премію до ціни на нафту з початку грудня.

з початку грудня. Додатковий тиск створює холодна погода, адже дизельне пальне використовується для опалення в окремих регіонах Європи.

Фіксується скорочення експорту з росії, що звужує загальну пропозицію на європейському ринку.

Санкційні нюанси: дозволені винятки

Попри жорсткість заборони, правила містять важливе уточнення. Нафтопереробний завод у третій країні може експортувати пальне до ЄС, навіть якщо частина його потужностей працює з російською нафтою, за умови, що конкретна партія продукту виготовлена з неросійської сировини на окремій виробничій лінії.

Саме ці технічні та юридичні нюанси зараз стають ключовим предметом перевірок і обережності з боку трейдерів.

Індійський фактор і роль найбільшого НПЗ світу

Особливу увагу ринок приділяє вантажам з Індії, зокрема від компанії, яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом Jamnagar і є одним із ключових постачальників дизеля та авіапального до Європи.

Компанія замовила партії російської нафти, що не підпадає під прямі санкції , з постачанням у лютому–березні.

, з постачанням у лютому–березні. У листопаді було оголошено про припинення переробки російської нафти на експортно орієнтованих потужностях.

на експортно орієнтованих потужностях. На початку січня компанія повідомила, що протягом трьох тижнів не отримувала жодних вантажів російської нафти.

Станом на кінець січня танкер з авіапальним перебував біля узбережжя Італії близько двох тижнів, а інше судно з дизельним пальним прямує до Роттердама з очікуваним прибуттям наступного місяця.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Bloomberg